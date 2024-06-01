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İyi Geceler Mesajından Birlikte Plan Yapmaya: Flörtleşmenin Yazılı Olmayan 12 Kuralı

etiket İyi Geceler Mesajından Birlikte Plan Yapmaya: Flörtleşmenin Yazılı Olmayan 12 Kuralı

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 22:01

Çağımızın ilişkiler kategorisinde en fazla kullanılan kelimesi ''flört!''. Peki flört ederken nelere dikkat etmeliyiz? 

İşte iyi geceler mesajından birlikte plan yapmaya; flörtleşmenin yazılı olmayan kuralları! 👇🔥

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1. İlk olarak karşıdaki kişide iyi bir intiba uyandırmak için özgüvenli gözükmek önemli.

Özellikle ilk buluşmalarda özgüvenli bir duruşa sahip olmak flörtün ilerlemesine büyük katkı sağlar. İçten içe ona ölüp bitiyor olsanız da ölçüyü kaçırmadan cool bir imaj çizmek etkileyici olabilir.

2. Gününüzle ilgili küçük detayları bile sohbet esnasında onunla paylaşın.

Soru sormanın yanı sıra, o kişinin, ister yediğiniz akşam yemeği, ister okuduğunuz kitap olsun, hayatınızın sıradan rutinlerini öğrenmesine de izin verdiğinizde aranızdaki samimiyet kesinlikle artar.

3. Flörtleşirken fotoğraf göndermeyi unutmayın.

Örneğin, köpeğinizin özellikle sevimli bir fotoğrafını gönderebilir, ortak ilgi alanlarınızla ilgili bir sticker bulabilir veya konuşmaları eğlenceli hale getirmek için sevimli bir emoji ekleyebilirsiniz.

4. Mesajlaşmayı asla ihmal etmeyin.

Hatta mesajlaşmayı ihmal etmeyip üstüne bir de bu mesajlaşmaları bir rutine dönüştürmeyi başarırsanız tadın yenmez. 😉

5. Konuşurken mizaha mutlaka yer verin.

Sonuç olarak eğlendiğin birinin yanında vakit geçirmek ilişkiyi daha farklı bir boyuta taşır. Dolayısıyla dozunu elbette iyi ayarlayarak mizah yapmayı unutmayın. Neticede mizah ikinizin de birbirinizle ne kadar rahat olduğunuzu göstermenin kusursuz bir yoludur.

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6. Gelişigüzel gibi gözüken ama aslında bildiğiniz konulardan mutlaka bahsedin.

Flört etmek tamamen insani bağlantıyla ilgilidir ve bağlantı kurmanın gerçekten basit bir yolu, onun hakkında zaten biliyor olabileceğiniz bir şeyden gelişigüzel bahsetmektir.

7. İddialı ve net olmak altın kurallardan bir diğeri.

Agresif olmayı kastetmiyoruz elbette ama karşınızdaki kişinin bir arkadaşlık mı aradığınızı yoksa onunla flört mü ettiğinizi anlayamayacak kadar belirsiz de olmayın.

8. Asla agresif ve ısrarcı olmayın.

Flörtünüzün görünüşü hakkında saldırgan yorumlarda bulunmayın. Çünkü eğer birisi nesneleştirilmiş hissediyorsa, bu artık flört etmek sayılmaz. Bu her iki taraf geçerlidir: sizi rahatsız edecek kadar ısrarcı veya anlaşması güç biriyle flört ediyorsanız, sohbeti bitirmenin zamanı gelmiş demektir.

9. Eğlenmeyi asla unutmayın.

Eğer ikili ilişkinizi gereğinden fazla düşünürseniz ya da süreçten keyif almaya izin vermezseniz, bu durum amacınızı boşa çıkarır. O yüzden eğlenmeyi unutmayın.

10. Hazır ve kısa cevaplardan kaçının.

Mümkün olduğu kadar özgün bir şekilde kendiniz olmaya çalışın ve bir arkadaşınızla doğal olarak konuşacağınız şekilde konuşun. Partnerinizin gerçek sizi tanımasının en iyi yolu bu.

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11. Yüz yüzeyken göz temasını sakın unutmayın.

Birinin gözünün içine bakmak, ona yalnızca onunla ilgilendiğinizi değil aynı zamanda anlattıklarıyla da ilgilendiğinizi göstermenin harika bir yoludur. Ayrıca göz teması samimiyeti de artırır. 🙃

12. Son olarak, rahat olup akışına bırakmış gözükmek önemli.

Demek istediğimizi bir örnekle anlatalım; mesela buluşma sırasında gömleğinize biraz içeceğinizden döktüğünüzü varsayalım. Ortalığı temizledikten sonra şöyle bir şey söyleyerek durumu komikleştirmeye çalışın: 'Senin için giyinmeye çalıştığım için başıma gelen bu' gibi. Anlatabildik değil mi? 😉

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