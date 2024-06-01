İyi Geceler Mesajından Birlikte Plan Yapmaya: Flörtleşmenin Yazılı Olmayan 12 Kuralı

Flörtünüzün görünüşü hakkında saldırgan yorumlarda bulunmayın. Çünkü eğer birisi nesneleştirilmiş hissediyorsa, bu artık flört etmek sayılmaz. Bu her iki taraf geçerlidir: sizi rahatsız edecek kadar ısrarcı veya anlaşması güç biriyle flört ediyorsanız, sohbeti bitirmenin zamanı gelmiş demektir.