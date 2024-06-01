İyi Geceler Mesajından Birlikte Plan Yapmaya: Flörtleşmenin Yazılı Olmayan 12 Kuralı
İyi Geceler Mesajından Birlikte Plan Yapmaya: Flörtleşmenin Yazılı Olmayan 12 Kuralı
Çağımızın ilişkiler kategorisinde en fazla kullanılan kelimesi ''flört!''. Peki flört ederken nelere dikkat etmeliyiz?
İşte iyi geceler mesajından birlikte plan yapmaya; flörtleşmenin yazılı olmayan kuralları! 👇🔥
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1. İlk olarak karşıdaki kişide iyi bir intiba uyandırmak için özgüvenli gözükmek önemli.
2. Gününüzle ilgili küçük detayları bile sohbet esnasında onunla paylaşın.
3. Flörtleşirken fotoğraf göndermeyi unutmayın.
4. Mesajlaşmayı asla ihmal etmeyin.
5. Konuşurken mizaha mutlaka yer verin.
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6. Gelişigüzel gibi gözüken ama aslında bildiğiniz konulardan mutlaka bahsedin.
7. İddialı ve net olmak altın kurallardan bir diğeri.
8. Asla agresif ve ısrarcı olmayın.
9. Eğlenmeyi asla unutmayın.
10. Hazır ve kısa cevaplardan kaçının.
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