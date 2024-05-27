İyi Bir Şey Yaptığımızı Sanarken Daha da Batırıyoruz: Partnerimizden Özür Dilerken Yaptığımız 10 Yanlış

Eğer ki karşınızdaki kişi sizden özür diliyorsa bu özrü reddetmek veya özrünü hafife almak ilişkide iletişim sorunlarına neden olabilir. Bu yapıldığında özrü dileyen taraf kendisini çok kötü hisseder. Eğer özür gerçekten kabul edilmiyorsa bir şeyler bitmiş demektir.