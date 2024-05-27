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İyi Bir Şey Yaptığımızı Sanarken Daha da Batırıyoruz: Partnerimizden Özür Dilerken Yaptığımız 10 Yanlış

etiket İyi Bir Şey Yaptığımızı Sanarken Daha da Batırıyoruz: Partnerimizden Özür Dilerken Yaptığımız 10 Yanlış

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
27.05.2024 - 23:01

Özür dilemek her zaman içten bir şekilde yapılmayabiliyor. Bu da ilişkiyi kurtarmaktan çok zarar veriyor. Bu içerikte size hangi özür dileme yöntemlerinin ilişkiye zarar verdiğinden bahsedeceğiz!

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1. Duygusuz bir şekilde özür dilemek

Eğer ki özrü sadece lafta diliyorsanız karşılıklı olarak bu hemen anlaşılır. Bunu yapmak bir şeyleri düzeltmekten ziyade sorunların daha da derinleşmesine sebep olabilir.

2. Hatayı kabul etmeden özür dilemek

Ortada özür dilenecek bir şey varsa hata da var demektir. Eğer ki hata kabul edilmeden yalnızca özür dilenmek için dileniyorsa, sorumluluktan kaçılıyor demektir. Bu da ilişkide güven sorunlarına sebep olabilir.

3. Karşıyı manipüle ederek özür dilemek

Bu oldukça yanlış bir özür dileme yoludur. Karşınızdaki kişinin olduğundan daha fazla kırılmasına yol açar. Aynı zamanda duygusal manipülasyon veya suçlamalarda bulunmak ilişkiye de fazlasıyla zarar verir.

4. Zamanlamayı yanlış yapmak

Özür dilenecek şeyin üzerinden çok zaman geçtiyse artık olay zaman aşımına uğramış olur. Yani dilenecek özrün çok da bir anlamı kalmamış olur. O yüzden zamanında özür dilemek önemlidir!

5. Özrün reddedilmesi

Eğer ki karşınızdaki kişi sizden özür diliyorsa bu özrü reddetmek veya özrünü hafife almak ilişkide iletişim sorunlarına neden olabilir. Bu yapıldığında özrü dileyen taraf kendisini çok kötü hisseder. Eğer özür gerçekten kabul edilmiyorsa bir şeyler bitmiş demektir.

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6. Aşırı abartılı bir şekilde özür dilemek

“Bunu yaptığım için öyle pişmanım ki keşke ölseydim o gün onu yapacağıma” tarzında aşırı abartılı cümlelerle dilenen özürler karşı taraf için hiç de etkili olmaz. Hatta abartıldığını görmek özrün değerini de düşürür.

7. Mekanı yanlış seçmek

Özür dilenecek zaman kadar mekan da önemlidir. Neden mi? Çünkü özrün karşı tarafa kendisini değerli hissettirmesi gerekir. Ama alelade bir yerde yapılan özürler bunu çok daha değersiz bir hale dönüştürebilir.

8. Sadece sözlü olarak özür dilemek

Özür dilemek değerlidir, evet ama özürden sonra her şey aynı şekilde ilerliyorsa, eylemlerde hiçbir değişiklik yoksa bu karşıdakini kandırmak demektir. Bu yüzden özür dileniyorsa eylemler de değişmelidir.

9. Özür dilerken suçlamak

“Eğer sen böyle yapmasaydın ben de o gün öyle yapmayacaktım” şeklindeki özür cümleleri karşıdakini suçlamak üzerine kuruludur. Bu yüzden de fayda sağlamaktan çok yıkıcı bir hal alırlar.

10. Empati kurmamak

Özür dilemek aslında karşıdaki kişiyi anladığını, empati kurabildiğini göstermek demektir. Eğer ki empati kurulamadan yalnızca laf olsun diye özür dileniyorsa bu elbette anlaşılacaktır.

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