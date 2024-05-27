İyi Bir Şey Yaptığımızı Sanarken Daha da Batırıyoruz: Partnerimizden Özür Dilerken Yaptığımız 10 Yanlış
İyi Bir Şey Yaptığımızı Sanarken Daha da Batırıyoruz: Partnerimizden Özür Dilerken Yaptığımız 10 Yanlış
Özür dilemek her zaman içten bir şekilde yapılmayabiliyor. Bu da ilişkiyi kurtarmaktan çok zarar veriyor. Bu içerikte size hangi özür dileme yöntemlerinin ilişkiye zarar verdiğinden bahsedeceğiz!
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1. Duygusuz bir şekilde özür dilemek
2. Hatayı kabul etmeden özür dilemek
3. Karşıyı manipüle ederek özür dilemek
4. Zamanlamayı yanlış yapmak
5. Özrün reddedilmesi
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