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İtalya, Mısır, İspanya, Portekiz, Fas ve Vizesiz Balkanlar İçin 2025 Erken Rezervasyon Fırsatları

etiket İtalya, Mısır, İspanya, Portekiz, Fas ve Vizesiz Balkanlar İçin 2025 Erken Rezervasyon Fırsatları

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
26.10.2024 - 23:32

2025 yılı için şimdiden tatil planları yapanlar buraya! Tatilini şimdiden planlayarak rahat bir başlangıç yapabilirsin. Erken rezervasyonla hem bütçeni kontrol altında tutar hem de istediğin tarihlerde uygun seçenekleri bulabilirsin. Planlarını erkenden yaparak, rahat bir tatil süreci için adım atabilirsin!

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Bellissimo: İtalya (23 - 30 Haziran)

Bellissimo: İtalya (23 - 30 Haziran)

Erkenden dolu dolu bir İtalya turuna ne dersin? Başlangıç olarak Roma'da panoramik şehir turu, ardından Antik Roma ve Roma Dağ Evleri turu seni bekliyor olacak. Sonraki durak Floransa olacak; burada Vaftizhane, Eski Saray, Ponte Vecchio ve Piazza Signoria gibi yerleri gezip görebileceksin. Montecatini, Venedik ve Milano da diğer lokasyonlar arasında olacak. Venedik'te gondol turu yapmadan dönmeni istemeyiz!

Gizemi çözülemeyen piramitlerin yeri: Mısır (25 Nisan - 4 Mayıs)

Gizemi çözülemeyen piramitlerin yeri: Mısır (25 Nisan - 4 Mayıs)

Mısır turunun ilk durağı ve Kızıldeniz'in görülmesi gereken ilk yerlerinden biri olan Hurgarda, bu turda göreceğin ilk yer olacak. Tabii burada Luksor'un antik güzelliğini de görebilirsin. Mısır'ın başkenti Kahire, sonraki durak olacak. Burada binlerce yıllık tarihten geriye kalanları ziyaret edebilirsin. Sonrasında büyük topraklara can suyu olan Nil Nehri'ni, ardından Sharm el Sheihk lokasyonunu görme fırsatı yakalayacaksın.

Yeri geldiğinde "Siesta" da yapılır: İspanya - Endülüs (23 - 30 Kasım)

Yeri geldiğinde "Siesta" da yapılır: İspanya - Endülüs (23 - 30 Kasım)

İspanya turunun ilk durağı, muhteşem mimarisi ve canlı atmosferiyle Barcelona olacak. Burada Sagrada Família’nın etkileyici yapısını ve Park Güell’in renkli detaylarını görme şansı bulacaksın. Ardından Akdeniz’in kıyısındaki Valencia’ya geçeceksin. Bu şehirde modern mimarisiyle ünlü Ciudad de las Artes y las Ciencias’i ziyaret edebilirsin. Sonraki durak ise Granada olacak; burada Alhambra’nın büyüleyici sarayını keşfederek İspanyol tarihine yolculuk yapacaksın. Sevilla’da flamenco ritimleri eşliğinde unutulmaz anlar yaşayacak ve şehrin sıcak atmosferine kapılacaksın. Turunu İspanya’nın başkenti Madrid’deki Prado Müzesi ve Retiro Parkı ile taçlandırarak tamamlayacaksın. Her durakta farklı bir kültür ve deneyim seni bekliyor!

"Azulejo" yani seramiklerin ülkesi: Portekiz - Endülüs (18 - 25 Ocak)

"Azulejo" yani seramiklerin ülkesi: Portekiz - Endülüs (18 - 25 Ocak)

Bu tur, Portekiz’in sıcak atmosferinde başlayarak seni Malaga’ya götürüyor. Malaga’da tarihi kalıntılar arasında dolaşacak ve güzel plajların tadını çıkaracaksın. Ardından Granada’ya geçerek Alhambra Sarayı’nın etkileyici manzarasını göreceksin. Sonraki durağın Córdoba olacak; burada tarihi dokuyla dolu sokaklarda yürüyüş yaparak şehrin güzelliklerini görebilirsin. Sevilla’nın zarif mimarisi ve flamenco kültürü seni karşılayacak. Portekiz’in başkenti Lizbon’a vardığında şehrin sıcak sokaklarında dolaşarak yerel yaşamı hissedeceksin. Ardından turunu Porto ile sonlandıracaksın!

Gizemli kasbahların diyarı: Fas Kraliyet Kentleri ve Cebelitarık (9 - 15 Ağustos)

Gizemli kasbahların diyarı: Fas Kraliyet Kentleri ve Cebelitarık (9 - 15 Ağustos)

Fas turu, Casablanca’nın hareketli sokaklarında başlıyor. Oradan Marakeş’in çarşılarına geçip yerel esnaf ile yapmanın tadına varabilirsin. Essaouira’da deniz havası almak iyi gelir; ardından Majorelle Bahçesi’nde doğanın ve mavinin huzurunu bulma fırsatı yakalayacaksın. Meknes ve Fes’te tarihin izlerini sürmek için bolca vaktin olacak. Şafşavan’ın mavi sokaklarında kaybolmak işten bile değil, Tetuan ve Tanja’da ise günlük yaşamın akışına kapılabilirsin. Başkent Rabat’ta biraz sakinlik iyi gelir ve derken tur yine Casablanca’da sona eriyor.

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Doğal bir cennet: Balkanlar (21 - 28 Nisan)

Doğal bir cennet: Balkanlar (21 - 28 Nisan)

Balkanlar gezisi, Belgrad’ın tarihi sokaklarında başlayıp Saraybosna’nın köprülerinde yürüyerek devam ediyor. Sonra Mostar’ın taş köprüsünü ziyaret ettikten sonra Poçitel ve Trebinje’nin huzurlu atmosferinde zaman geçirebilirsin. Kotor’un muhteşem manzarası eşliğinde dinlenip Budva’nın plajlarında bir mola vermek için şimdiden sabırsızlanabilirsin. İşkodra ve Tiran’da yerel yaşamın keyfini çıkardıktan sonra Sv. Naum ve Ohrid’de göl kenarında rahatlamanın keyfi bir başka. Tur, Resne ve Manastır’ın sokaklarında dolaşarak Üsküp’te sona erecek. Balkanların kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleri, görmek isteyen herkesi bekliyor!

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