İtalya, Mısır, İspanya, Portekiz, Fas ve Vizesiz Balkanlar İçin 2025 Erken Rezervasyon Fırsatları
İtalya, Mısır, İspanya, Portekiz, Fas ve Vizesiz Balkanlar İçin 2025 Erken Rezervasyon Fırsatları
2025 yılı için şimdiden tatil planları yapanlar buraya! Tatilini şimdiden planlayarak rahat bir başlangıç yapabilirsin. Erken rezervasyonla hem bütçeni kontrol altında tutar hem de istediğin tarihlerde uygun seçenekleri bulabilirsin. Planlarını erkenden yaparak, rahat bir tatil süreci için adım atabilirsin!
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Bellissimo: İtalya (23 - 30 Haziran)
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Gizemi çözülemeyen piramitlerin yeri: Mısır (25 Nisan - 4 Mayıs)
Yeri geldiğinde "Siesta" da yapılır: İspanya - Endülüs (23 - 30 Kasım)
"Azulejo" yani seramiklerin ülkesi: Portekiz - Endülüs (18 - 25 Ocak)
Gizemli kasbahların diyarı: Fas Kraliyet Kentleri ve Cebelitarık (9 - 15 Ağustos)
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