İtalya, Mısır, İspanya, Portekiz, Fas ve Vizesiz Balkanlar İçin 2025 Erken Rezervasyon Fırsatları

İspanya turunun ilk durağı, muhteşem mimarisi ve canlı atmosferiyle Barcelona olacak. Burada Sagrada Família’nın etkileyici yapısını ve Park Güell’in renkli detaylarını görme şansı bulacaksın. Ardından Akdeniz’in kıyısındaki Valencia’ya geçeceksin. Bu şehirde modern mimarisiyle ünlü Ciudad de las Artes y las Ciencias’i ziyaret edebilirsin. Sonraki durak ise Granada olacak; burada Alhambra’nın büyüleyici sarayını keşfederek İspanyol tarihine yolculuk yapacaksın. Sevilla’da flamenco ritimleri eşliğinde unutulmaz anlar yaşayacak ve şehrin sıcak atmosferine kapılacaksın. Turunu İspanya’nın başkenti Madrid’deki Prado Müzesi ve Retiro Parkı ile taçlandırarak tamamlayacaksın. Her durakta farklı bir kültür ve deneyim seni bekliyor!