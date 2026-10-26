article/comments
article/share
Haberler
Eğitim
İtalya’da Rekabet Artıyor. B Planınız Hazır mı?

etiket İtalya’da Rekabet Artıyor. B Planınız Hazır mı?

Ceren Manas
Ceren Manas - Onedio Üyesi
26.10.2026 - 18:36
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İtalya’da üniversite eğitimi giderek daha fazla ilgi görüyor. Artan rekabet, güncellenen sınav sistemleri ve değişken başvuru koşulları, öğrencilerin yalnızca A planını değil, alternatiflerini de düşünmesini gerektiriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gözlerinizi kapatın.

Gözlerinizi kapatın.

Dar taş sokaklarda yürüdüğünüzü hayal edin. Başınızı kaldırdığınızda karşınıza çıkan, yüzyıllardır ayakta duran taş binalar, kemerli geçitler, avlular ve görkemli cepheler… Güneş, taş duvarların üzerine düşüyor; sokaklarda tarih yalnızca görülmüyor, sanki dokunulabiliyor.

Şimdi bu sokaklardan birinin sonunda, yüzlerce yıllık bir yapının içinde ders gördüğünüzü düşünün. Yüksek tavanlı sınıflar, taş merdivenler, geniş avlular… Bir zamanlar başka kuşakların yürüdüğü koridorlardan geçiyor, yüzyılların biriktirdiği bir atmosferin içinde kendi geleceğinizi kuruyorsunuz.

İtalya’da üniversite okumak fikrinin beni etkileyen taraflarından biri de bu: Yalnızca bir diploma edinmek değil, tarihin, sanatın, mimarinin ve gündelik yaşamın iç içe geçtiği bir ortamda öğrenmek.

İtiraf edeyim, insan böyle bir manzarayı hayal edince içinden biraz da “Keşke”lerim artıyor.

Bugün yurt dışında üniversite okumak isteyen gençlerin önünde, geçmişe kıyasla çok daha fazla seçenek var. İtalya da güçlü üniversiteleri, burs olanakları ve İngiltere ya da Amerika’ya kıyasla daha ulaşılabilir olabilen maliyetleriyle bu seçeneklerin başında geliyor.

Ama güzel bir hayalin peşine düşerken, hayalin kendisi kadar gerçeklerini de görmek gerekiyor.

Ama güzel bir hayalin peşine düşerken, hayalin kendisi kadar gerçeklerini de görmek gerekiyor.

Çünkü İtalya’ya ilgi arttıkça, bazı üniversite ve programlarda rekabet de artıyor.

Bu değişimi yalnızca üniversite sıralamalarına, sınav puanlarına ya da başvuru koşullarına bakarak anlamanın yeterli olmayacağını düşündüm. Çünkü rakamların bize anlattıkları kadar, o rakamların arkasında yaşananları da anlamak gerekiyor.

Bu yüzden, yıllardır birlikte çalıştığım, uzun süredir İtalya’da yaşayan ve üniversite başvurularını yakından takip eden arkadaşım Dila Yıldız’a sordum. Dila’nın yıllar içinde sahada edindiği deneyime ve gözlemlerine güveniyorum. İtalya’daki değişimi, öğrencilerin beklentilerini ve başvuru sürecinde nelerin farklılaştığını onunla konuştuk.

Bu yüzden, yıllardır birlikte çalıştığım, uzun süredir İtalya’da yaşayan ve üniversite başvurularını yakından takip eden arkadaşım Dila Yıldız’a sordum. Dila’nın yıllar içinde sahada edindiği deneyime ve gözlemlerine güveniyorum. İtalya’daki değişimi, öğrencilerin beklentilerini ve başvuru sürecinde nelerin farklılaştığını onunla konuştuk.

İtalya’ya ilgi gerçekten arttı mı?

İtalya’ya ilgi gerçekten arttı mı?

Dila Yıldız: Evet, bunu son birkaç yıldır belirgin biçimde gözlemliyorum. Özellikle son üç yılda Türkiye’den İtalya’da lisans eğitimi almak isteyen öğrencilerin ilgisi arttı. Bu hareketlilik yalnızca belirli bir bölümle sınırlı değil; farklı alanlarda ve giriş sınavlarında da hissediliyor.

Artan ilgi, kabul almayı da zorlaştırıyor mu?

Dila Yıldız: Bazı programlarda evet. Öğrencilerin yalnızca başvuru koşullarını karşılaması artık yeterli olmayabiliyor; daha güçlü sınav sonuçlarına ve akademik profillere ihtiyaç duyuluyor. Kendi gözlemlerimde, bazı programlarda rekabet düzeyinin üç-dört yıl öncesine göre belirgin biçimde yükseldiğini görüyorum. Bu nedenle öğrencilerin yalnızca asgari koşullara değil, başvuracakları programın beklentilerine de odaklanması gerekiyor. Geçen yıl bir öğrenci için yeterli olan puanın bu yıl da aynı sonucu getireceğini varsayamayız. Bu nedenle geçmiş yılların sonuçlarını bir garanti olarak değil, yol gösterici bir referans olarak değerlendirmek gerekiyor.

Artan başvurularla birlikte kabul sisteminde de değişiklikler var mı?

Dila Yıldız: Öğrencilerin özellikle dikkat etmesi gereken konulardan biri bu. Bazı üniversitelerde SAT sonuçlarının yalnızca bir yeterlilik koşulu olarak değil, adayların sıralanmasında da etkili olduğu sistemler görüyoruz. Dolayısıyla sınavdan geçer bir puan almakla rekabette öne çıkmak aynı şey değil.

CEnT-S gibi sınavlarda da içerik, uygulama ve değerlendirme sistemine ilişkin güncellemeleri yakından takip etmek gerekiyor. Öğrenciler eski yılların bilgilerine dayanarak hareket etmemeli; başvuracakları programın güncel koşullarını ve üniversitenin resmî duyurularını mutlaka kontrol etmeli.

Uluslararası öğrenciler için İtalyanca eğitim veren programlar da bir seçenek olabilir mi?

Dila Yıldız: İngilizce programlar, öğrencilerin dil açısından daha hazır hissetmeleri nedeniyle çok tercih ediliyor.

Özellikle mimarlık, tıp ve diş hekimliği gibi alanlarda İtalyanca eğitim veren programları da değerlendirmek, öğrencilerin karşısına daha fazla üniversite ve kontenjan seçeneği çıkarabilir. Bu da başvuru stratejisini oluştururken önemli bir avantaj sağlayabilir. Elbette bu, kabulün daha kolay olacağı anlamına gelmiyor; ancak seçenek havuzunu genişletmek, öğrenciye kendisine uygun programları değerlendirmek için daha fazla fırsat sunuyor.

Bunun için dil hazırlığını da son ana bırakmamak gerekiyor. İtalyanca eğitim almayı düşünen öğrencilerin mümkün olduğunca erken dil öğrenimine başlamaları, hem akademik yeterlilik hem de üniversite seçeneklerini değerlendirebilmek açısından önemli.

Başvuru hazırlığına ne zaman başlanmalı?

Dila Yıldız: İngilizce programları hedefleyen öğrencilerin 11. sınıfın ortalarından itibaren üniversite ve bölüm araştırmasına başlamalarını öneriyorum. Böylece sınav hazırlığı, dil yeterliliği ve başvuru takvimi son sınıfa sıkışmıyor.

İtalyanca eğitim düşünen öğrenciler içinse hazırlık daha erken başlamalı; mümkünse 9. veya 10. sınıfta dil öğrenimine zaman ayırmak büyük avantaj sağlayabilir. Son sınıfta harekete geçildiğinde yalnızca sınavlara hazırlanmak değil, doğru programı seçmek, belgeleri tamamlamak ve burs seçeneklerini değerlendirmek de aynı anda yürütülmek zorunda kalıyor.

Ve Bence…

Ve Bence…

İtalya’nın Avrupa’da üniversite eğitimi için parlayan yıldızlardan biri olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Ancak artan ilginin, üniversitelerin kabul sistemlerinden sınavlara ve vize süreçlerine kadar pek çok alanda yeni düzenlemeleri beraberinde getirmesi de şaşırtıcı olmayacak. Çünkü talep arttığında, sistemlerin de bu talebe bir şekilde karşılık vermesi gerekiyor.

Geçen yılın deneyimi, bu yılın sürecini her zaman açıklamaya yetmeyebilir.

Peki, İtalya artan bu talebe nasıl cevap verecek? Kabul koşulları, sınav sistemleri ve vize süreçleri önümüzdeki dönemde nasıl şekillenecek? Bugünden bütün cevapları bilmemiz mümkün değil. Ama değişimin yönünü anlamaya çalışmak, güncel bilgileri yakından takip etmek ve yalnızca tek bir seçeneğe bağlı kalmadan alternatifleri hazır tutmak mümkün.

İşte bu nedenle, İtalya’yı düşünen öğrenciler için artık yalnızca iyi bir üniversite hedeflemek değil, süreci doğru okumak da önemli. A planını hazırlarken B planını da düşünmek; koşullar değiştiğinde telaşla yeni bir yol aramak yerine, seçeneklerini önceden değerlendirmiş olmak büyük fark yaratabilir.

İtalya’nın sunduğu fırsatlar hâlâ çok değerli. Önemli olan, bu fırsatları doğru zamanda ve doğru bilgilerle değerlendirebilmek. Çünkü bazen mesele yalnızca nereye gitmek istediğimiz değil, yol değiştiğinde nasıl ilerleyeceğimizi de bilmektir.

Ötesi, biraz da sizin hikâyeniz.

Ceren Manas

25.10.2026

Instagram

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ceren Manas
Ceren Manas
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam