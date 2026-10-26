İtalya’da Rekabet Artıyor. B Planınız Hazır mı?

Dila Yıldız: Evet, bunu son birkaç yıldır belirgin biçimde gözlemliyorum. Özellikle son üç yılda Türkiye’den İtalya’da lisans eğitimi almak isteyen öğrencilerin ilgisi arttı. Bu hareketlilik yalnızca belirli bir bölümle sınırlı değil; farklı alanlarda ve giriş sınavlarında da hissediliyor.

Artan ilgi, kabul almayı da zorlaştırıyor mu?

Dila Yıldız: Bazı programlarda evet. Öğrencilerin yalnızca başvuru koşullarını karşılaması artık yeterli olmayabiliyor; daha güçlü sınav sonuçlarına ve akademik profillere ihtiyaç duyuluyor. Kendi gözlemlerimde, bazı programlarda rekabet düzeyinin üç-dört yıl öncesine göre belirgin biçimde yükseldiğini görüyorum. Bu nedenle öğrencilerin yalnızca asgari koşullara değil, başvuracakları programın beklentilerine de odaklanması gerekiyor. Geçen yıl bir öğrenci için yeterli olan puanın bu yıl da aynı sonucu getireceğini varsayamayız. Bu nedenle geçmiş yılların sonuçlarını bir garanti olarak değil, yol gösterici bir referans olarak değerlendirmek gerekiyor.

Artan başvurularla birlikte kabul sisteminde de değişiklikler var mı?

Dila Yıldız: Öğrencilerin özellikle dikkat etmesi gereken konulardan biri bu. Bazı üniversitelerde SAT sonuçlarının yalnızca bir yeterlilik koşulu olarak değil, adayların sıralanmasında da etkili olduğu sistemler görüyoruz. Dolayısıyla sınavdan geçer bir puan almakla rekabette öne çıkmak aynı şey değil.

CEnT-S gibi sınavlarda da içerik, uygulama ve değerlendirme sistemine ilişkin güncellemeleri yakından takip etmek gerekiyor. Öğrenciler eski yılların bilgilerine dayanarak hareket etmemeli; başvuracakları programın güncel koşullarını ve üniversitenin resmî duyurularını mutlaka kontrol etmeli.

Uluslararası öğrenciler için İtalyanca eğitim veren programlar da bir seçenek olabilir mi?

Dila Yıldız: İngilizce programlar, öğrencilerin dil açısından daha hazır hissetmeleri nedeniyle çok tercih ediliyor.

Özellikle mimarlık, tıp ve diş hekimliği gibi alanlarda İtalyanca eğitim veren programları da değerlendirmek, öğrencilerin karşısına daha fazla üniversite ve kontenjan seçeneği çıkarabilir. Bu da başvuru stratejisini oluştururken önemli bir avantaj sağlayabilir. Elbette bu, kabulün daha kolay olacağı anlamına gelmiyor; ancak seçenek havuzunu genişletmek, öğrenciye kendisine uygun programları değerlendirmek için daha fazla fırsat sunuyor.

Bunun için dil hazırlığını da son ana bırakmamak gerekiyor. İtalyanca eğitim almayı düşünen öğrencilerin mümkün olduğunca erken dil öğrenimine başlamaları, hem akademik yeterlilik hem de üniversite seçeneklerini değerlendirebilmek açısından önemli.

Başvuru hazırlığına ne zaman başlanmalı?

Dila Yıldız: İngilizce programları hedefleyen öğrencilerin 11. sınıfın ortalarından itibaren üniversite ve bölüm araştırmasına başlamalarını öneriyorum. Böylece sınav hazırlığı, dil yeterliliği ve başvuru takvimi son sınıfa sıkışmıyor.

İtalyanca eğitim düşünen öğrenciler içinse hazırlık daha erken başlamalı; mümkünse 9. veya 10. sınıfta dil öğrenimine zaman ayırmak büyük avantaj sağlayabilir. Son sınıfta harekete geçildiğinde yalnızca sınavlara hazırlanmak değil, doğru programı seçmek, belgeleri tamamlamak ve burs seçeneklerini değerlendirmek de aynı anda yürütülmek zorunda kalıyor.