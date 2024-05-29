İşte 2024 Yılının En Değerli Futbol Takımları: Milyar Dolarlık Takımlar!
İşte 2024 Yılının En Değerli Futbol Takımları: Milyar Dolarlık Takımlar!
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Dünyadaki en değerli futbol takımları açıklandı.
10. İngiltere Premier Lig'deki Arsenal'in değeri 2,6 milyar dolar.
9. Yine İngiltere Premier Lig'den Chelsea'nin değeri 3,13 milyar dolar.
8. İngiltere Premier Lig'den Tottenham Hotspur listede 3,2 milyar dolar değerle bulunuyor.
7. Fransız Paris Saint-Germain'in değeri 4,4 milyar dolar.
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6. Alman Bundesliga'dan Bayern Munich 5 milyar dolar değerinde.
5. İngiliz takımlarının ağırlıkta olduğu listede Manchester City'nin değeri 5,1 milyar dolar.
4. Yine İngiltere'den Liverpool'un değeri 5,37 milyar dolar.
3. Listenin ilk sıralarında İspanya gelirken, Barcelona, 5,6 milyar dolarla 3. oluyor.
2. İngiltere, ilk 10'da 6 takımla bulunurken, Manchester United 6,55 milyar dolarlık bir takım oluyor.
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1. Listenin lideri, Arda Güler'i takımı Real Madrid olurken, değeri de 6,6 milyar dolar.
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Bu rakamları gördüğünüzde 128 Milyar Dolar ile neler satın alınabilirdi her defasında bir kere daha hatırlayın isterim.
Değeri bilmem de dünyanın en şanlı takımı Galatasaray'dır.
Git başka yerde ağla