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İşte 2024 Yılının En Değerli Futbol Takımları: Milyar Dolarlık Takımlar!

İşte 2024 Yılının En Değerli Futbol Takımları: Milyar Dolarlık Takımlar!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
29.05.2024 - 17:26

Forbes, dünyanın en değerli futbol takımlarını açıkladı. Takımların ortalaması 2,3 milyar dolar olurken, geçen yıla göre yüzde 5,1 daha değerliler. İşte ilk 10'a giren en değerli takımlar...

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Dünyadaki en değerli futbol takımları açıklandı.

Dünyadaki en değerli futbol takımları açıklandı.

Forbes'un açıkladığı verilerde, ilk 30 takımın geliri yüzde 3 artışla ortalama 397 milyon dolar olurken, işletme gelirleri önceki yıla göre yüzde 57 oranında artarak 36 milyon dolar oldu.

İşte dünyanın en değerli 10 futbol takımı:

10. İngiltere Premier Lig'deki Arsenal'in değeri 2,6 milyar dolar.

10. İngiltere Premier Lig'deki Arsenal'in değeri 2,6 milyar dolar.

9. Yine İngiltere Premier Lig'den Chelsea'nin değeri 3,13 milyar dolar.

9. Yine İngiltere Premier Lig'den Chelsea'nin değeri 3,13 milyar dolar.

8. İngiltere Premier Lig'den Tottenham Hotspur listede 3,2 milyar dolar değerle bulunuyor.

8. İngiltere Premier Lig'den Tottenham Hotspur listede 3,2 milyar dolar değerle bulunuyor.

7. Fransız Paris Saint-Germain'in değeri 4,4 milyar dolar.

7. Fransız Paris Saint-Germain'in değeri 4,4 milyar dolar.
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6. Alman Bundesliga'dan Bayern Munich 5 milyar dolar değerinde.

6. Alman Bundesliga'dan Bayern Munich 5 milyar dolar değerinde.

5. İngiliz takımlarının ağırlıkta olduğu listede Manchester City'nin değeri 5,1 milyar dolar.

5. İngiliz takımlarının ağırlıkta olduğu listede Manchester City'nin değeri 5,1 milyar dolar.

4. Yine İngiltere'den Liverpool'un değeri 5,37 milyar dolar.

4. Yine İngiltere'den Liverpool'un değeri 5,37 milyar dolar.

3. Listenin ilk sıralarında İspanya gelirken, Barcelona, 5,6 milyar dolarla 3. oluyor.

3. Listenin ilk sıralarında İspanya gelirken, Barcelona, 5,6 milyar dolarla 3. oluyor.

2. İngiltere, ilk 10'da 6 takımla bulunurken, Manchester United 6,55 milyar dolarlık bir takım oluyor.

2. İngiltere, ilk 10'da 6 takımla bulunurken, Manchester United 6,55 milyar dolarlık bir takım oluyor.
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1. Listenin lideri, Arda Güler'i takımı Real Madrid olurken, değeri de 6,6 milyar dolar.

1. Listenin lideri, Arda Güler'i takımı Real Madrid olurken, değeri de 6,6 milyar dolar.
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Leon10Rhymer

Bu rakamları gördüğünüzde 128 Milyar Dolar ile neler satın alınabilirdi her defasında bir kere daha hatırlayın isterim.

Kadir

Değeri bilmem de dünyanın en şanlı takımı Galatasaray'dır.

Doğukan

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