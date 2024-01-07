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İstanbulspor Karşısında 4 Gol Atan Fenerbahçeli Cengiz Ünder'i Överken Güldüren Kişiler

İstanbulspor Karşısında 4 Gol Atan Fenerbahçeli Cengiz Ünder'i Överken Güldüren Kişiler

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
07.01.2024 - 18:38

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor'u 5-1 mağlup etmeyi başardı. İrfan Can Kahveci'nin yokluğunda sağ kanatta oynayan Cengiz Ünder 4 gol atarak maçın yıldızı oldu. Maçın ardından Cengiz Ünder'e sosyal medyadan övgüler yağdı.

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Fenerbahçe'nin 5-1 kazanarak rahat bir galibiyet aldığı İstanbulspor maçının yıldızı Cengiz Ünder 4 gol atarak yıldızlaştı.

Fenerbahçe'nin 5-1 kazanarak rahat bir galibiyet aldığı İstanbulspor maçının yıldızı Cengiz Ünder 4 gol atarak yıldızlaştı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 47'ye çıkararak zirvedeki yerini korudu.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 47'ye çıkararak zirvedeki yerini korudu.

Maçın ardından Cengiz Ünder'e övgüler yağdı. Kariyerinde ilk kez 4 gol atan Cengiz Ünder maçın oyuncusuydu.

Maçın ardından Cengiz Ünder'e övgüler yağdı. Kariyerinde ilk kez 4 gol atan Cengiz Ünder maçın oyuncusuydu.

Fenerbahçe'nin resmi hesabı Cengiz Ünder'den aldığı keyfi takipçileriyle böyle paylaştı👇

15 milyon Euro'ya transfer edilen Cengiz Ünder performansıyla mest etti.

15 milyon Euro'ya transfer edilen Cengiz Ünder performansıyla mest etti.
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Gelen yorumlar şöyleydi👇

Gelen yorumlar şöyleydi👇
twitter.com

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twitter.com
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Sizce bundan sonra Cengiz Ünder mi, İrfan Can Kahveci mi sağ kanatta görev yapmalı?

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