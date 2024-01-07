İstanbulspor Karşısında 4 Gol Atan Fenerbahçeli Cengiz Ünder'i Överken Güldüren Kişiler
İstanbulspor Karşısında 4 Gol Atan Fenerbahçeli Cengiz Ünder'i Överken Güldüren Kişiler
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor'u 5-1 mağlup etmeyi başardı. İrfan Can Kahveci'nin yokluğunda sağ kanatta oynayan Cengiz Ünder 4 gol atarak maçın yıldızı oldu. Maçın ardından Cengiz Ünder'e sosyal medyadan övgüler yağdı.
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Fenerbahçe'nin 5-1 kazanarak rahat bir galibiyet aldığı İstanbulspor maçının yıldızı Cengiz Ünder 4 gol atarak yıldızlaştı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 47'ye çıkararak zirvedeki yerini korudu.
Maçın ardından Cengiz Ünder'e övgüler yağdı. Kariyerinde ilk kez 4 gol atan Cengiz Ünder maçın oyuncusuydu.
Fenerbahçe'nin resmi hesabı Cengiz Ünder'den aldığı keyfi takipçileriyle böyle paylaştı👇
15 milyon Euro'ya transfer edilen Cengiz Ünder performansıyla mest etti.
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Gelen yorumlar şöyleydi👇
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Sizce bundan sonra Cengiz Ünder mi, İrfan Can Kahveci mi sağ kanatta görev yapmalı?
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