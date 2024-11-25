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İstanbullular Dikkat! 7 İlçede 10 Saat Su Kesintisi Uygulanacak

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İstanbullular Dikkat! 7 İlçede 10 Saat Su Kesintisi Uygulanacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.11.2024 - 21:43

İstanbul’da birçok ilçede 10 saat sürecek su kesintisi uygulanacak. Arnavutköy, Çatalca, Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Küçükçekmece ve Büyükçekmece'nin bazı mahallelerine, isale hattında yapılacak çalışmadan dolayı saat 26 Kasım tarihinde 22.00'den itibaren 10 saat süreyle su verilemeyecek.

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Terkos-İkitelli isale hattında iyileştirme ve bağlantı çalışmaları yapılacak.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Terkos-İkitelli isale hattında iyileştirme ve bağlantı çalışmaları yapılacak.

Çalışmalar nedeniyle yarın saat 22.00'den itibaren 10 saat süreyle su verilemeyecek mahalleler şunlar:

Çalışmalar nedeniyle yarın saat 22.00'den itibaren 10 saat süreyle su verilemeyecek mahalleler şunlar:

'Arnavutköy ilçesinde; Yassıören, Yeşilbayır, Ömerli, Deliklikaya, Dursunköy ve Hadımköy mahalleleri. 

Çatalca ilçesinde; Nakkaş ve Kızılcıali mahalleleri. 

Esenyurt ilçesinde; Koza, Orhangazi, Aşık Veysel, Hastane, Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, İnönü, Mehterçe, Merkez, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Talatpaşa, Yenikent, Akşemsettin, Üçevler, M. Akif Ersoy, Yeşilkent, Yunus Emre, Sultaniye, Süleymaniye, Selahaddin Eyyubi, Çınar, Turgut Özal ve Esenkent mahalleleri. 

Başakşehir ilçesinde; Bahçeşehir 2. Kısım, Bahçeşehir 1. Kısım, Şahintepe, Güvercintepe, Kayabaşı, Altınşehir, Şamlar, Organize Sanayi Bölgesi, Başakşehir, Başak ve Ziya Gökalp mahalleleri. 

Avcılar ilçesinde; Yeşilkent ve Tahtakale mahalleleri. 

Küçükçekmece ilçesinde; Yarımburgaz Mahallesi, 

Büyükçekmece ilçesinde; Karaağaç Mahallesi.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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