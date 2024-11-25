İstanbullular Dikkat! 7 İlçede 10 Saat Su Kesintisi Uygulanacak
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İstanbullular Dikkat! 7 İlçede 10 Saat Su Kesintisi Uygulanacak
İstanbul’da birçok ilçede 10 saat sürecek su kesintisi uygulanacak. Arnavutköy, Çatalca, Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Küçükçekmece ve Büyükçekmece'nin bazı mahallelerine, isale hattında yapılacak çalışmadan dolayı saat 26 Kasım tarihinde 22.00'den itibaren 10 saat süreyle su verilemeyecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Terkos-İkitelli isale hattında iyileştirme ve bağlantı çalışmaları yapılacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çalışmalar nedeniyle yarın saat 22.00'den itibaren 10 saat süreyle su verilemeyecek mahalleler şunlar:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın