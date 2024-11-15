İstanbul’daki İsrail Başkonsolosluğu Önünde Pompalı Tüfekle Eylem: Özel Harekat Polisi Operasyon Yaptı
İstanbul’daki İsrail Başkonsolosluğu Önünde Pompalı Tüfekle Eylem: Özel Harekat Polisi Operasyon Yaptı
İsrail, tüm itirazlara rağmen Gazze’de masum insanları katletmeye devam ediyor. İsrail’in saldırgan tutumu, tüm dünyada tepki çekerken, dün gece saatlerinde İstanbul’da bulunan İsrail Başkonsolosluğu önünde de hareketli saatler yaşandı. Kimliği belirsiz kişi, yanında getirdiği pompalı tüfekle başkonsolosluğun önünde havaya ateş açtı. Özel hareket polislerinin müdahale ettiği olayda şüpheli, silahını bırakarak teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Olay, saat 00.15 sıralarında Levent Talatpaşa Caddesi’ndeki İsrail Başkonsolosluğu çevresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, yanında getirdiği pompalı tüfekle havaya 5-6 el ateş açtı.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla eylemi gerçekleştiren kişi, polis ekiplerinin ‘teslim ol’ çağrısına bir süre uymayarak direndi.
Şüphelinin elindeki pompalı tüfeği bırakmayarak polislere direnmesi üzerine adrese özel harekat polisleri sevk edildi. Özel harekat polisleri, çevrede alınan yoğun güvenlik önleminin ardından operasyon düzenledi. Ekipler havaya ateş açarak bir kez daha 'teslim ol' çağırısında bulundu.
Bunun üzerine şüpheli, elindeki pompalı tüfeği bırakarak teslim oldu. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere Beşiktaş Güvenlik Büro Amirliği'ne götürüldü.
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