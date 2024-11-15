İstanbul’daki İsrail Başkonsolosluğu Önünde Pompalı Tüfekle Eylem: Özel Harekat Polisi Operasyon Yaptı

İsrail, tüm itirazlara rağmen Gazze’de masum insanları katletmeye devam ediyor. İsrail’in saldırgan tutumu, tüm dünyada tepki çekerken, dün gece saatlerinde İstanbul’da bulunan İsrail Başkonsolosluğu önünde de hareketli saatler yaşandı. Kimliği belirsiz kişi, yanında getirdiği pompalı tüfekle başkonsolosluğun önünde havaya ateş açtı. Özel hareket polislerinin müdahale ettiği olayda şüpheli, silahını bırakarak teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.