Görüş Bildir
Haberler
Gündem
İstanbul'da Vapur Seferleri İptal Edildi! Olumsuz Hava Koşulları Deniz Ulaşımına Engel Oldu!

İstanbul'da Vapur Seferleri İptal Edildi! Olumsuz Hava Koşulları Deniz Ulaşımına Engel Oldu!

vapur
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
19.01.2024 - 08:43 Son Güncelleme: 19.01.2024 - 09:12

İstanbul'da olumsuz hava koşulları vapur seferlerinin iptal edilmesine neden oldu. Şehir Hatları A.Ş.'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamayla bazı vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacağı bildirildi. Bunun yanı sıra BUDO'dan da iptal açıklamaları geldi. 

İşte, İstanbul ve Bursa'da iptal edilen vapur seferleri...

İçeriğin Devamı Aşağıda

İstanbul ve Bursa'da vapur seferleri iptal edildi. Duyuru Şehir Hatları A.Ş. ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) tarafından yapıldı!

İstanbul ve Bursa'da vapur seferleri iptal edildi. Duyuru Şehir Hatları A.Ş. ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) tarafından yapıldı!

Şehir Hatları A.Ş. açıklamasında, elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceğini belirtti.

İşte, iptal edilen Şehir Hatları A.Ş. vapur seferleri

İşte, iptal edilen Şehir Hatları A.Ş. vapur seferleri

  • Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş

  • Büyükada-Sedef Adası

  • Maltepe-Adalar

  • Beşiktaş-Adalar

BUDO'nun İstanbul - Bursa seferleri iptal edildi!

BUDO'nun İstanbul - Bursa seferleri iptal edildi!

Olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen 10 sefer BUDO'nun internet sitesi üzerinden duyuruldu. 👇

İptal edilen BUDO seferleri

İptal edilen BUDO seferleri

19.01.2024 tarihinde:

  • 07:00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

  • 08:30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

  • 09:30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

  • 09:30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 

  • 10:00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

  • 10:30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

  • 13:30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

  • 14:00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

  • 14:00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 

  • 15:25'teki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi iptal edildi.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?