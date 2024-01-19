İstanbul'da Vapur Seferleri İptal Edildi! Olumsuz Hava Koşulları Deniz Ulaşımına Engel Oldu!

İstanbul'da olumsuz hava koşulları vapur seferlerinin iptal edilmesine neden oldu. Şehir Hatları A.Ş.'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamayla bazı vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacağı bildirildi. Bunun yanı sıra BUDO'dan da iptal açıklamaları geldi.

İşte, İstanbul ve Bursa'da iptal edilen vapur seferleri...