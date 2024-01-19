İstanbul'da Vapur Seferleri İptal Edildi! Olumsuz Hava Koşulları Deniz Ulaşımına Engel Oldu!
İstanbul'da Vapur Seferleri İptal Edildi! Olumsuz Hava Koşulları Deniz Ulaşımına Engel Oldu!
İstanbul'da olumsuz hava koşulları vapur seferlerinin iptal edilmesine neden oldu. Şehir Hatları A.Ş.'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamayla bazı vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacağı bildirildi. Bunun yanı sıra BUDO'dan da iptal açıklamaları geldi.
İşte, İstanbul ve Bursa'da iptal edilen vapur seferleri...
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İstanbul ve Bursa'da vapur seferleri iptal edildi. Duyuru Şehir Hatları A.Ş. ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) tarafından yapıldı!
İşte, iptal edilen Şehir Hatları A.Ş. vapur seferleri
BUDO'nun İstanbul - Bursa seferleri iptal edildi!
İptal edilen BUDO seferleri
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