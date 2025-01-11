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İstanbul'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler ve Sokaklar Hangileri? BEDAŞ'tan Duyuru Geldi!

İstanbul'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler ve Sokaklar Hangileri? BEDAŞ'tan Duyuru Geldi!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
11.01.2025 - 10:13

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ), 11 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da elektrik kesintisi uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı. Bu gelişmenin ardından İstanbul'da yaşayan pek çok kişi, kendi sokağında elektrik kesintisi olup olmayacağını araştırmaya başladı.

Peki, 11 Ocak İstanbul elektrik kesintisi hangi ilçe ve sokaklarda olacak? İşte detaylar...

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İstanbul Elektrik Kesintisi Nerelerde Olacak?

İstanbul Elektrik Kesintisi Nerelerde Olacak?

11 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler, mahalleler ve sokaklar belli oldu. İşte, BEDAŞ tarafından elektrik kesintisi uygulanacağı açıklanan yerler👇

Bahçelievler - Siyavuşpaşa Mahallesi👇

Bahçelievler - Siyavuşpaşa Mahallesi👇

Bahçelievler - Yenibosna Merkez Mahallesi👇

Bahçelievler - Yenibosna Merkez Mahallesi👇

Bağcılar - Mahmutbey Mahallesi👇

Bağcılar - Mahmutbey Mahallesi👇

Bağcılar - Merkez Mahallesi👇

Bağcılar - Merkez Mahallesi👇
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Bağcılar - Kazım Karabekir Mahallesi👇

Bağcılar - Kazım Karabekir Mahallesi👇

Bağcılar - Fevzi Çakmak Mahallesi👇

Bağcılar - Fevzi Çakmak Mahallesi👇

Arnavutköy - Ömerli Mahallesi👇

Arnavutköy - Ömerli Mahallesi👇

Arnavutköy - Arnavutköy Merkez Mahallesi👇

Arnavutköy - Arnavutköy Merkez Mahallesi👇

Arnavutköy - Karlıbayır Mahallesi👇

Arnavutköy - Karlıbayır Mahallesi👇
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Arnavutköy - Mustafa Kemal Paşa Mahallesi👇

Arnavutköy - Mustafa Kemal Paşa Mahallesi👇

Avcılar - Yeşilkent Mahallesi👇

Avcılar - Yeşilkent Mahallesi👇

Güngören - Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi/Mehmet Nesih Özmen Mahallesi👇

Güngören - Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi/Mehmet Nesih Özmen Mahallesi👇

Güngören - Sanayi Mahallesi👇

Güngören - Sanayi Mahallesi👇

Kağıthane - Mehmet Akif Ersoy Mahallesi👇

Kağıthane - Mehmet Akif Ersoy Mahallesi👇
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Kağıthane - Merkez Mahallesi👇

Kağıthane - Merkez Mahallesi👇

Kağıthane - Çeliktepe Mahallesi👇

Kağıthane - Çeliktepe Mahallesi👇

Kağıthane - Emniyet Evleri Mahallesi👇

Kağıthane - Emniyet Evleri Mahallesi👇

Başakşehir - Başakşehir Mahallesi👇

Başakşehir - Başakşehir Mahallesi👇

Başakşehir - Altınşehir Mahallesi👇

Başakşehir - Altınşehir Mahallesi👇
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Bayrampaşa - Yenidoğan Mahallesi👇

Bayrampaşa - Yenidoğan Mahallesi👇

Esenyurt - Akçaburgaz Mahallesi👇

Esenyurt - Akçaburgaz Mahallesi👇

Esenyurt - Koza Mahallesi👇

Esenyurt - Koza Mahallesi👇

Beyoğlu - Örnektepe Mahallesi👇

Beyoğlu - Örnektepe Mahallesi👇

Fatih - Hocapaşa Mahallesi👇

Fatih - Hocapaşa Mahallesi👇
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Fatih - Hobyar Mahallesi👇

Fatih - Hobyar Mahallesi👇

Esenler - Fatih Mahallesi👇

Esenler - Fatih Mahallesi👇

Gaziosmanpaşa - Bağlarbaşı Mahallesi👇

Gaziosmanpaşa - Bağlarbaşı Mahallesi👇

Sultangazi - 75. Yıl Mahallesi👇

Sultangazi - 75. Yıl Mahallesi👇

Şişli - Esentepe Mahallesi👇

Şişli - Esentepe Mahallesi👇

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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