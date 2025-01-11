İstanbul'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler ve Sokaklar Hangileri? BEDAŞ'tan Duyuru Geldi!
İstanbul'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler ve Sokaklar Hangileri? BEDAŞ'tan Duyuru Geldi!
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ), 11 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da elektrik kesintisi uygulanacak ilçe ve sokakları açıkladı. Bu gelişmenin ardından İstanbul'da yaşayan pek çok kişi, kendi sokağında elektrik kesintisi olup olmayacağını araştırmaya başladı.
Peki, 11 Ocak İstanbul elektrik kesintisi hangi ilçe ve sokaklarda olacak? İşte detaylar...
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İstanbul Elektrik Kesintisi Nerelerde Olacak?
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Bahçelievler - Siyavuşpaşa Mahallesi👇
Bahçelievler - Yenibosna Merkez Mahallesi👇
Bağcılar - Mahmutbey Mahallesi👇
Bağcılar - Merkez Mahallesi👇
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Bağcılar - Kazım Karabekir Mahallesi👇
Bağcılar - Fevzi Çakmak Mahallesi👇
Arnavutköy - Ömerli Mahallesi👇
Arnavutköy - Arnavutköy Merkez Mahallesi👇
Arnavutköy - Karlıbayır Mahallesi👇
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Arnavutköy - Mustafa Kemal Paşa Mahallesi👇
Avcılar - Yeşilkent Mahallesi👇
Güngören - Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi/Mehmet Nesih Özmen Mahallesi👇
Güngören - Sanayi Mahallesi👇
Kağıthane - Mehmet Akif Ersoy Mahallesi👇
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Kağıthane - Merkez Mahallesi👇
Kağıthane - Çeliktepe Mahallesi👇
Kağıthane - Emniyet Evleri Mahallesi👇
Başakşehir - Başakşehir Mahallesi👇
Başakşehir - Altınşehir Mahallesi👇
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Bayrampaşa - Yenidoğan Mahallesi👇
Esenyurt - Akçaburgaz Mahallesi👇
Esenyurt - Koza Mahallesi👇
Beyoğlu - Örnektepe Mahallesi👇
Fatih - Hocapaşa Mahallesi👇
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Fatih - Hobyar Mahallesi👇
Esenler - Fatih Mahallesi👇
Gaziosmanpaşa - Bağlarbaşı Mahallesi👇
Sultangazi - 75. Yıl Mahallesi👇
Şişli - Esentepe Mahallesi👇
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