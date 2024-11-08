İstanbul’da Deniz Suyu Çekildi: "Böylesi Daha Önce Hiç Olmamıştı"

İstanbul'da Menekşe Sahili’nde deniz suyunun çekilmesiyle sahilde küçük adacıklar ortaya çıkarken, balıkçılar ise denize açılamadı. Deniz suyunun çekildiği sahil havadan görüntülendi.

Menekşe Deresi’nde balıkçılık yapan Fatih Akkor, bu yıl deniz suyu seviyesinde her zamankinden daha fazla çekilme olduğunu belirterek “Deniz suyu hiçbir yıl bu kadar fazla çekilmemişti. Bu yıl çekilme durumu 60-70 santimetre kadar oldu. Bu durum yağmurlarla da ilgili” dedi.