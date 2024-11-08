Marmara Denizi Büyük Tehlike Altında: Müsilajların Deniz Yüzeyine 5 Metresi Kaldı!
Marmara Denizi Büyük Tehlike Altında: Müsilajların Deniz Yüzeyine 5 Metresi Kaldı!
Uzmanlar, Erdek Körfezi'nde müsilaj oluşumunun deniz yüzeyine 5 metreye kadar yaklaştığını tespit etti.
Bilim insanları, acil önlem alınmaması halinde müsilajın yayılma ve ilkbaharda deniz yüzeyinde tekrar görünme riskinin yüksek olduğunu vurguladı.
Müsilajdan en çok etkilenenlerden biri de balıkçılar oldu. Körfezdeki balıkçılar, oluşan müsilajlar nedeniyle ağlarının artık kullanılamayacak hale geldiğini belirtiyor.
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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, müsilajın deniz seviyesinin 5 ila 25 metre arasında büyük bulut kümeleri şeklinde yoğunlaştığını ve Güney Marmara'nın tamamına yayıldığını belirtti.
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Su altı görüntüleriyle durumu gözler önüne seren Sarı, sorunun yaygınlaştığını ve bölgedeki ekosistemi ciddi şekilde tehdit ettiğini ifade etti.
Erdek Körfezi'ndeki balıkçılar da müsilajdan olumsuz etkileniyor. Bazı balıkçılar, ağlarının müsilaj nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini ve ağları çekmekte zorlandıklarını bildirerek, sorunun geçim kaynaklarını tehdit ettiğine dikkat çekti.
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