Marmara Denizi Büyük Tehlike Altında: Müsilajların Deniz Yüzeyine 5 Metresi Kaldı!

Uzmanlar, Erdek Körfezi'nde müsilaj oluşumunun deniz yüzeyine 5 metreye kadar yaklaştığını tespit etti.

Bilim insanları, acil önlem alınmaması halinde müsilajın yayılma ve ilkbaharda deniz yüzeyinde tekrar görünme riskinin yüksek olduğunu vurguladı.

Müsilajdan en çok etkilenenlerden biri de balıkçılar oldu. Körfezdeki balıkçılar, oluşan müsilajlar nedeniyle ağlarının artık kullanılamayacak hale geldiğini belirtiyor.