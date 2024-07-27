İstanbul’da Büyük Operasyon: Dikkat Çekmemek İçin Çobanın Üstüne Lüks Araçları Kaydetmişler

İstanbul’da yediemin otoparkında bulunan hacizli araçları sahte evraklarla satan bir şebekeye yapılan operasyonda aralarında icra memurları, zabıt katipleri ve noter görevlilerinin de olduğu 27 kişi gözaltına alındı. Toplam da 750 milyon liralık vurgun yapan çete, dikkat çekmemek için lüks araçlarını bir çobanın üzerine kaydetmiş.