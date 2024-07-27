İstanbul’da Büyük Operasyon: Dikkat Çekmemek İçin Çobanın Üstüne Lüks Araçları Kaydetmişler
İstanbul’da Büyük Operasyon: Dikkat Çekmemek İçin Çobanın Üstüne Lüks Araçları Kaydetmişler
İstanbul’da yediemin otoparkında bulunan hacizli araçları sahte evraklarla satan bir şebekeye yapılan operasyonda aralarında icra memurları, zabıt katipleri ve noter görevlilerinin de olduğu 27 kişi gözaltına alındı. Toplam da 750 milyon liralık vurgun yapan çete, dikkat çekmemek için lüks araçlarını bir çobanın üzerine kaydetmiş.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmada, haciz sebebiyle yediemin otoparkına çekilen araçları sahte evrak düzenleyerek satan bir şebeke çökertildi.
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Örgüt üyelerinin, yazılan resmi yazılarla noterliğe giderek kendi adlarına tescil ettirdikleri araçları otoparktan çıkarttıkları, dikkat çekmemek ve yasa gereği aracın eski sahibine iade olmaması için yine örgüt üyeleri adına ikinci kez el değiştirdikleri belirlendi.
Yapılan çok yönlü incelemede, 750 milyon liralık vurgun yapan şebeke üyelerinin aralarında lüks araçların bulunduğu 7 aracı ise para karşılığı H.I. isimli bir çobanın üzerine yaptığı anlaşıldı.
53 ayrı olaya karışan çete için, İstanbul, Diyarbakır, İzmir, Manisa, Mersin, Bilecik, Kocaeli ve Kırıkkale ilçelerinde polis ekipleri harekete geçti.
İcra müdür yardımcısı O.K, icra memurları, zabıt katipleri, noter görevlilerinin adreslerine de yönelik de yapılan eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanların arasında 7 kamu personelinin de bulunduğu da öğrenildi.
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