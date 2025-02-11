İstanbul'da Bugün (11 Şubat Salı) Okullar Tatil mi? İstanbul'da Hangi İlçelerde Okullar Tatil İlan Edildi?
İstanbul'da Bugün (11 Şubat Salı) Okullar Tatil mi? İstanbul'da Hangi İlçelerde Okullar Tatil İlan Edildi?
İstanbul'da uzun süredir beklenen kar geldi! AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarıların arıdan önce kentin yüksek kesimleri beyaz örtüye büründü. Şimdi de bazı ilçelerde okullar tatil edildi. Megakentte ebeveynler ve öğrenciler hangi ilçelerde okulların tatil edildiğini yakından takip ederken Valilik açıklaması da merak edildi. Peki, İstanbul'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi?
İşte, detaylar...
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İstanbul'da kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte okullardan peş peşe kar tatili haberi gelmeye başladı!
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Peki İstanbul'da Okullar Tatil Edildi mi?
İstanbul'da Hangi İlçelerde Okullar Tatil Edildi?
İşte İstanbul Valiliği Tarafından Yapılan O açıklama
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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