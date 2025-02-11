İstanbul'da Bugün (11 Şubat Salı) Okullar Tatil mi? İstanbul'da Hangi İlçelerde Okullar Tatil İlan Edildi?

İstanbul'da uzun süredir beklenen kar geldi! AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarıların arıdan önce kentin yüksek kesimleri beyaz örtüye büründü. Şimdi de bazı ilçelerde okullar tatil edildi. Megakentte ebeveynler ve öğrenciler hangi ilçelerde okulların tatil edildiğini yakından takip ederken Valilik açıklaması da merak edildi. Peki, İstanbul'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi?

İşte, detaylar...