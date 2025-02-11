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İstanbul'da Bugün (11 Şubat Salı) Okullar Tatil mi? İstanbul'da Hangi İlçelerde Okullar Tatil İlan Edildi?

İstanbul'da Bugün (11 Şubat Salı) Okullar Tatil mi? İstanbul'da Hangi İlçelerde Okullar Tatil İlan Edildi?

tatil kar yağışı İstanbul kar
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
11.02.2025 - 12:19

İstanbul'da uzun süredir beklenen kar geldi! AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarıların arıdan önce kentin yüksek kesimleri beyaz örtüye büründü. Şimdi de bazı ilçelerde okullar tatil edildi. Megakentte ebeveynler ve öğrenciler hangi ilçelerde okulların tatil edildiğini yakından takip ederken Valilik açıklaması da merak edildi. Peki, İstanbul'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi? 

İşte, detaylar...

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İstanbul'da kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte okullardan peş peşe kar tatili haberi gelmeye başladı!

İstanbul'da kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte okullardan peş peşe kar tatili haberi gelmeye başladı!

Haliyle vatandaşlar, İstanbul genelinde okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladılar. Özellikle Valilik tarafından yapılacak açıklama bekleniyordu ki açıklama geldi.

Peki İstanbul'da Okullar Tatil Edildi mi?

Peki İstanbul'da Okullar Tatil Edildi mi?

İstanbul Valiliği tarafından yapılan basın açıklamasında 'İstanbul’un kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışı, şehrin güneyinde ve merkez ilçelerinde etkili olmamaktadır. Bu nedenle şehir genelinde eğitime ara verilmesi söz konusu değildir.' ifadelerine yer verildi. 

İstanbul genelinde eğitime ara verilmezken, okulların tatil olduğu ilçeler de belirtildi.

İstanbul'da Hangi İlçelerde Okullar Tatil Edildi?

İstanbul'da Hangi İlçelerde Okullar Tatil Edildi?

Valilik tarafından yayınlanan basın açıklamasına göre 7 ilçede okullar tatil ilan edildi. Sosyal medya üzerinden de yayınlanan duyuruda, 'Bu kapsamda Başakşehir, Esenyurt, Beykoz, Avcılar, Arnavutköy, Sultangazi ve ⁠Beylikdüzü ilçelerinde İlçe Umumu Hıfsa Kurulu kararıyla eğitime bir gün süreyle (11.02.2025 Salı Günü) ara verilmiştir.' denildi.

İşte İstanbul Valiliği Tarafından Yapılan O açıklama

İşte İstanbul Valiliği Tarafından Yapılan O açıklama
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Kar yağışının etkisini artırması durumunda Valilik tarafından yapılabilecek açıklamalar da haberimizde yerini alacaktır!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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