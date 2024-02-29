İstanbul'da Bir Yerden Bir Yere Yürümek: Söğütlüçeşme - Moda Arasını Sevenler de Oldu Dert Yananlar da

İstanbul, benzersiz güzellikleriyle öne çıkan ancak bir o kadar da karmaşık ulaşım sistemine sahip bir şehir. Son günlerde sosyal medyada dolaşan bir paylaşım da özellikle Söğütlüçeşme'den Moda'ya yürümenin ne kadar zorlu olduğuna dikkat çekti.