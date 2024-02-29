İstanbul'da Bir Yerden Bir Yere Yürümek: Söğütlüçeşme - Moda Arasını Sevenler de Oldu Dert Yananlar da
İstanbul'da Bir Yerden Bir Yere Yürümek: Söğütlüçeşme - Moda Arasını Sevenler de Oldu Dert Yananlar da
İstanbul, benzersiz güzellikleriyle öne çıkan ancak bir o kadar da karmaşık ulaşım sistemine sahip bir şehir. Son günlerde sosyal medyada dolaşan bir paylaşım da özellikle Söğütlüçeşme'den Moda'ya yürümenin ne kadar zorlu olduğuna dikkat çekti.
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İstanbul'da her ne ulaşım aracı kullanırsa kullanılsın gün içinde bir yerden bir yere gitmek oldukça zorlu hale gelebiliyor.
Milyonlarca insanın yaşadığı şehirde oturarak yolculuk yapmak için verilen çabaya zaman zaman şahit oluyoruz.
Bir kullanıcı da bu kez Surviror'a katılmak için 50 gün yürüyen Cemali'yi örnek göstererek Söğütlüçeşme'den Moda'ya yürümekten dert yandı.
Birçok kişi de bu duruma kayıtsız kalmadı 👇
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