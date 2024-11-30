İstanbul’da 7 Kişinin Öldüğü Sahte İçki Kabusu: Motorla Kapıya Kadar Servis Yapıyorlarmış
İstanbul’da 7 Kişinin Öldüğü Sahte İçki Kabusu: Motorla Kapıya Kadar Servis Yapıyorlarmış
İstanbul’da kısa sürede sahte içki sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, 8 vatandaş ise hastanelik oldu. İstanbul’da yaşanan sahte içki kabusu sonrasında harekete geçen polis ekipleri, 12 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan 30 yaşındaki Emre K.’nin, motorla kapıya kadar servis yaptığı tespit edildi. Şüpheli, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.
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İstanbul’un 3 ilçesinde sahte içki sebebiyle 15 kişi zehirlendi. Hastanede tedavi altına alınan 7 kişi kurtarılamazken, 8 kişinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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Sahte içki ölümleri sonrasında harekete geçen polis ekipleri 12 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 410 litre etil-metil alkol, 165 şişe sahte alkol, 6 anason kaçak içki yapımında kullanılan madde ele geçirildi.
İstanbul Beyoğlu’nda motosikleti ile sahte alkol ticaretinde bulunduğu tespit edilen şüpheli Emre K., müşteri gibi alkol siparişi verilerek suçüstü yakalandı. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Motorla evlere sahte içki servisinin görüntüleri 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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