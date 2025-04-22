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İsrail'de Yüzlerce Kişi Netenyahu'yu ve Hükümetini Protesto Etti

İsrail'de Yüzlerce Kişi Netenyahu'yu ve Hükümetini Protesto Etti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
22.04.2025 - 14:59

Tel Aviv'de yüzlerce kişi hükümet karşıtı bir protesto gerçekleştirdi. 561 gündür Hamas'ın elinde olan 59 rehinenin geri getirilmesi, Gazze'de ateşkes sağlanması ve hükümetin icraatlarını uyarmak için sokağa çıkan İsrailli vatandaşlar Netenyahu karşıtı pankartlar taşıdı, sloganlar attı.

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Protestolarda pankartlar dikkat çekti.

Protestolarda pankartlar dikkat çekti.

Demokrat Parti lideri Yair Golan, Tel Aviv'deki Yabima Meydanı'nda toplanan İsraillilere yaptığı konuşmada iç güvenlik servisinin muhalifleri karşı kullanılmaya çalışıldığını bu nedenle Başbakan Benjamin Netenyahu hakkında soruşturma ve istifa çağrısında bulundu.

Golan Netehyahu'yu 'güvenlik ve siyaset açısından başarısız bir başbakan, boğazına kadar hukuksuzluğa boğulmuş bir adam' ve fiili bir darbe ile 'anarşist bir hükümet'in başındaki kişi olarak niteledi.

Gösterilerden öne çıkan görüntüler şöyle;

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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