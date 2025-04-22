İsrail'de Yüzlerce Kişi Netenyahu'yu ve Hükümetini Protesto Etti

Demokrat Parti lideri Yair Golan, Tel Aviv'deki Yabima Meydanı'nda toplanan İsraillilere yaptığı konuşmada iç güvenlik servisinin muhalifleri karşı kullanılmaya çalışıldığını bu nedenle Başbakan Benjamin Netenyahu hakkında soruşturma ve istifa çağrısında bulundu.

Golan Netehyahu'yu 'güvenlik ve siyaset açısından başarısız bir başbakan, boğazına kadar hukuksuzluğa boğulmuş bir adam' ve fiili bir darbe ile 'anarşist bir hükümet'in başındaki kişi olarak niteledi.