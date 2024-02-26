İsmail Saymaz Yazdı: İliç Sokaklarına Sülfirik Asit de Dökülmüş!

'Demek ki... Uluslararası bir maden şirketiyseniz, yanınıza yandaş patronu aldıysanız, muhtardan tut da futbol kulübüne kadar herkesi bağladıysanız, her çevre suçunu işleyebilirsiniz.

İlçenin orta yerine sülfürik asit dökebilir... Toprağına siyanür karıştırabilirsiniz. Milyonlarca ton toprağın kaymasına ve dokuz işçiyi yutmasına yol açabilirsiniz.'