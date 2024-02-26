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İsmail Saymaz Yazdı: İliç Sokaklarına Sülfirik Asit de Dökülmüş!

İsmail Saymaz Yazdı: İliç Sokaklarına Sülfirik Asit de Dökülmüş!

İsmail Saymaz sülfirik asit Erzincan İliç
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.02.2024 - 11:50

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, toprak kayması faciasının yaşandığı Erzincan'ın İliç ilçesinde, 340 kilo kadar sülfürik asidin taşınma esnasında caddeye döküldüğünü yazdı.

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Erzincan'ın İliç ilçesinde, 13 Şubat'ta Anagold Madencilik'e ait maden sahasında yaşanan toprak kaymasında 9 işçi hayatını kaybetmişti. Büyük infial yaratan olayda siyanürlü toprak ve çevre felaketi iddiaları da büyük tartışma konusu olmuştu.

Erzincan'ın İliç ilçesinde, 13 Şubat'ta Anagold Madencilik'e ait maden sahasında yaşanan toprak kaymasında 9 işçi hayatını kaybetmişti. Büyük infial yaratan olayda siyanürlü toprak ve çevre felaketi iddiaları da büyük tartışma konusu olmuştu.

Gazateci İsmail Saymaz, söz konusu şirketin daha önce 26 ton 340 kilo sülfürik asidin taşınma sırasında 340 kilo kadarın bir sokağa döktüğünü yazdı.

Gazateci İsmail Saymaz, söz konusu şirketin daha önce 26 ton 340 kilo sülfürik asidin taşınma sırasında 340 kilo kadarın bir sokağa döktüğünü yazdı.

Kaynak

İsmail Saymaz yazısında şu ifadeleri kullandı: "Sızıntı sonrası çekilen görüntülere göre, dökülen sülfürik asit saatli çeşmeden boşalan suyun aktığı açık kanala karışıyor. Bu kanaldan ya kanalizasyona gidiyor ya da bahçe sulanmasında kullanılıyor. Kanal dereye, dere de Fırat’a bağlanıyor.”

İsmail Saymaz yazısında şu ifadeleri kullandı: "Sızıntı sonrası çekilen görüntülere göre, dökülen sülfürik asit saatli çeşmeden boşalan suyun aktığı açık kanala karışıyor. Bu kanaldan ya kanalizasyona gidiyor ya da bahçe sulanmasında kullanılıyor. Kanal dereye, dere de Fırat’a bağlanıyor.”

Saymaz ayrıca konuyla ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 21 Ağustos 2019’da kovuşturmaya yer olmadığına karar vererek, Anagold’u suçsuz bulduğunu yazdı.

İsmail Saymaz yazısında ayrıca şu ifadeleri kullandı 👇

İsmail Saymaz yazısında ayrıca şu ifadeleri kullandı 👇

'Demek ki... Uluslararası bir maden şirketiyseniz, yanınıza yandaş patronu aldıysanız, muhtardan tut da futbol kulübüne kadar herkesi bağladıysanız, her çevre suçunu işleyebilirsiniz. 

İlçenin orta yerine sülfürik asit dökebilir... Toprağına siyanür karıştırabilirsiniz. Milyonlarca ton toprağın kaymasına ve dokuz işçiyi yutmasına yol açabilirsiniz.'

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