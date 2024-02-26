İsmail Saymaz Yazdı: İliç Sokaklarına Sülfirik Asit de Dökülmüş!
İsmail Saymaz Yazdı: İliç Sokaklarına Sülfirik Asit de Dökülmüş!
Sözcü yazarı İsmail Saymaz, toprak kayması faciasının yaşandığı Erzincan'ın İliç ilçesinde, 340 kilo kadar sülfürik asidin taşınma esnasında caddeye döküldüğünü yazdı.
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Erzincan'ın İliç ilçesinde, 13 Şubat'ta Anagold Madencilik'e ait maden sahasında yaşanan toprak kaymasında 9 işçi hayatını kaybetmişti. Büyük infial yaratan olayda siyanürlü toprak ve çevre felaketi iddiaları da büyük tartışma konusu olmuştu.
Gazateci İsmail Saymaz, söz konusu şirketin daha önce 26 ton 340 kilo sülfürik asidin taşınma sırasında 340 kilo kadarın bir sokağa döktüğünü yazdı.
İsmail Saymaz yazısında şu ifadeleri kullandı: "Sızıntı sonrası çekilen görüntülere göre, dökülen sülfürik asit saatli çeşmeden boşalan suyun aktığı açık kanala karışıyor. Bu kanaldan ya kanalizasyona gidiyor ya da bahçe sulanmasında kullanılıyor. Kanal dereye, dere de Fırat’a bağlanıyor.”
İsmail Saymaz yazısında ayrıca şu ifadeleri kullandı 👇
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