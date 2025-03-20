İsmail Küçükkaya Olası Erdoğan - İmamoğlu Yarışında "Erdoğan'ın Şansı Yok" Dedi
İsmail Küçükkaya Olası Erdoğan - İmamoğlu Yarışında "Erdoğan'ın Şansı Yok" Dedi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili yankılar sürüyor. Bugün yayın yapan Halk TV programcısı İsmail Küçükkaya 'Erdoğan'la İmamoğlu'nun yarıştığı bir seçimde Erdoğan’ın kazanma ihtimali yok.' şeklinde bir açıklamada bulundu. Detaylar içeriğimizde:
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün evine düzenlenen bir operasyonla gözaltına alınmıştı
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Gözaltına alınırken bir video çeken İmamoğlu şunları söylemişti:
Halk TV'de program yapan İsmail Küçükkaya ise bugünkü programında "Herhangi bir sandıkta, her şeyin normal olduğu, Erdoğan'la İmamoğlu'nun yarıştığı bir seçimde Erdoğan’ın kazanma ihtimali yok." dedi. O video burada
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