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İsmail Küçükkaya Olası Erdoğan - İmamoğlu Yarışında "Erdoğan'ın Şansı Yok" Dedi

İsmail Küçükkaya Olası Erdoğan - İmamoğlu Yarışında "Erdoğan'ın Şansı Yok" Dedi

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
20.03.2025 - 11:38 Son Güncelleme: 20.03.2025 - 11:40

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili yankılar sürüyor. Bugün yayın yapan Halk TV programcısı İsmail Küçükkaya 'Erdoğan'la İmamoğlu'nun yarıştığı bir seçimde Erdoğan’ın kazanma ihtimali yok.' şeklinde bir açıklamada bulundu. Detaylar içeriğimizde:

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün evine düzenlenen bir operasyonla gözaltına alınmıştı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün evine düzenlenen bir operasyonla gözaltına alınmıştı

Gözaltı kararından 1 gün önce aralarında İmamoğlu'nun da bulunduğu 28 kişinin diploması İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilmişti.

Gözaltına alınırken bir video çeken İmamoğlu şunları söylemişti:

Gözaltına alınırken bir video çeken İmamoğlu şunları söylemişti:

'Üzülerek söylüyorum; milletimizin iradesini gasp etmeye çalışan bir avuç akıl, benim sevgili polislerimi, bu ülkenin emniyet güçlerini bu kötülüğe alet ederek, 16 milyon İstanbullunun konutunun kapısına yığmıştır. Yüzlerce polis yığmıştır. Büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız ama yılmayacağımı bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Ben kendimi milletime emanet ediyorum. Dimdik ayakta olacağımı bütün milletim bilsin. O kişiye ve onun bütün bu süreci aparat gibi kullanan aklıyla mücadeleye devam edeceğim.'

Halk TV'de program yapan İsmail Küçükkaya ise bugünkü programında "Herhangi bir sandıkta, her şeyin normal olduğu, Erdoğan'la İmamoğlu'nun yarıştığı bir seçimde Erdoğan’ın kazanma ihtimali yok." dedi. O video burada

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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