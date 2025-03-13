İşler Güçler ve Kardeş Payı Dizisiyle Tanınan Şinasi Yurtsever'in Vefatından Önceki Paylaşımı Yürek Burktu
İşler Güçler ve Kardeş Payı Dizisiyle Tanınan Şinasi Yurtsever'in Vefatından Önceki Paylaşımı Yürek Burktu
Ekranların sevilen oyuncusu Şinasi Yurtsever ani ölümüyle sevenlerini ve hayranlarını yasa boğdu. Mide kanseri sebebiyle hayatını kaybeden Yurtsever'in sosyal medya hesabından paylaştığı bir yazı ise görenlerin içini sızlattı. Sanatçının o paylaşımıyla ilgili detaylar aşağıda...
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Başarılı oyuncu Şinasi Yurtsever, bir süredir mücadele ettiği mide kanseri sebebiyle bugün aramızdan ayrıldı.
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Şinasi Yurtsever'i birçoğumuz Kardeş Payı ve İşler Güçler dizisiyle tanımıştık.
Yurtsever'in ölümünden kısa bir süre önce sosyal medya hesabında paylaştığı "Hayat kısa, ne zaman ne olacağı belli olmaz" sözleri ise yürekleri burktu.
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