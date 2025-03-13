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İşler Güçler ve Kardeş Payı Dizisiyle Tanınan Şinasi Yurtsever'in Vefatından Önceki Paylaşımı Yürek Burktu

İşler Güçler ve Kardeş Payı Dizisiyle Tanınan Şinasi Yurtsever'in Vefatından Önceki Paylaşımı Yürek Burktu

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
13.03.2025 - 20:40 Son Güncelleme: 13.03.2025 - 21:58

Ekranların sevilen oyuncusu Şinasi Yurtsever ani ölümüyle sevenlerini ve hayranlarını yasa boğdu. Mide kanseri sebebiyle hayatını kaybeden Yurtsever'in sosyal medya hesabından paylaştığı bir yazı ise görenlerin içini sızlattı. Sanatçının o paylaşımıyla ilgili detaylar aşağıda...

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Başarılı oyuncu Şinasi Yurtsever, bir süredir mücadele ettiği mide kanseri sebebiyle bugün aramızdan ayrıldı.

Başarılı oyuncu Şinasi Yurtsever, bir süredir mücadele ettiği mide kanseri sebebiyle bugün aramızdan ayrıldı.

Yurtsever'in ani ölümü sevenlerini ve dizi izleyicilerini yasa boğdu. Genç oyuncu henüz 51 yaşındaydı. Şinasi Yurtsever'in ölümünü oyuncu Zafer Algöz sosyal medya hesabından duyurdu.

Şinasi Yurtsever'i birçoğumuz Kardeş Payı ve İşler Güçler dizisiyle tanımıştık.

Şinasi Yurtsever'i birçoğumuz Kardeş Payı ve İşler Güçler dizisiyle tanımıştık.

Yurtsever Kardeş Payı dizisinde Hilmi'yi, İşler Güçler dizisinde ise Hakkı rolünü canlandırmıştı.

Yurtsever'in ölümünden kısa bir süre önce sosyal medya hesabında paylaştığı "Hayat kısa, ne zaman ne olacağı belli olmaz" sözleri ise yürekleri burktu.

Yurtsever'in ölümünden kısa bir süre önce sosyal medya hesabında paylaştığı "Hayat kısa, ne zaman ne olacağı belli olmaz" sözleri ise yürekleri burktu.

Tasarruf uzmanı Mert Başaran yayınladığı videoda “2 milyon verip daha iyi bir araba alacağıma, gider 1+1 ev alırım ya da altın alırım. Ne yapacağım abi daha iyi arabayı?” şeklinde yorum yapmıştı.

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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