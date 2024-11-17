İslam Memiş'ten Altın Fiyatları İçin Dikkat Çeken Sözler: Altın Fiyatları Daha da Düşecek mi?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında altındaki düşüşlerin alım fırsatı olup olmadığını değerlendirdi. Memiş, altın fiyatlarındaki düşüşleri düzeltme olarak yorumlarken, pozitif yönlü beklentinin sürdüğünü ekledi. Memiş, altın fiyatlarındaki bu düşüşlerin kalıcı olmayacağını ve altın fiyatlarının uzun vadede yükseleceğini ifade etti. Son iki haftada Donald Trump'ın tekrar ABD Başkanı seçilmesiyle birlikte ons altının iki haftada 250 dolar, gram altının ise 230 lira gerilledi. Şu an itibarıyla gram altın serbest piyasalarda 2995 lira seviyesinde. Ons altın 2562 dolar seviyesinde.