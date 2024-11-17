İslam Memiş'ten Altın Fiyatları İçin Dikkat Çeken Sözler: Altın Fiyatları Daha da Düşecek mi?
İslam Memiş'ten Altın Fiyatları İçin Dikkat Çeken Sözler: Altın Fiyatları Daha da Düşecek mi?
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında altındaki düşüşlerin alım fırsatı olup olmadığını değerlendirdi. Memiş, altın fiyatlarındaki düşüşleri düzeltme olarak yorumlarken, pozitif yönlü beklentinin sürdüğünü ekledi. Memiş, altın fiyatlarındaki bu düşüşlerin kalıcı olmayacağını ve altın fiyatlarının uzun vadede yükseleceğini ifade etti. Son iki haftada Donald Trump'ın tekrar ABD Başkanı seçilmesiyle birlikte ons altının iki haftada 250 dolar, gram altının ise 230 lira gerilledi. Şu an itibarıyla gram altın serbest piyasalarda 2995 lira seviyesinde. Ons altın 2562 dolar seviyesinde.
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Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında altın fiyatları ile ilgili yıl sonu tahminlerini paylaştı ve altındaki düşüşlerin alım fırsatı olup olmadığını değerlendirdi. Memiş, altın fiyatlarının son iki haftada Donald Trump'ın tekrar ABD Başkanı seçilmesiyle birlikte düşüşe geçtiğini, doların uluslararası piyasalarda değer kazandığını ve yatırımcıların kripto para piyasasına yöneldiğini belirtti.
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Memiş, son dönemde ons altının iki haftada 250 dolar, gram altının ise 230 lira gerilediğini söyledi. Şu an itibarıyla gram altının serbest piyasalarda 2995 lira, ons altının ise 2562 dolar seviyesinde olduğunu ifade etti. Memiş, kısa vadede bu düzeltme hareketlerinin yatay seyredeceğini ancak orta ve uzun vadede altın fiyatlarını destekleyecek faktörlerin devam ettiğini belirtti. Özellikle jeopolitik gerilimler ve küresel ekonomik belirsizlikler altın fiyatlarını destekleyecek.
Kasım ayında yaşanan düşüşlerin orta ve uzun vadeli yatırımcılar için alım fırsatı olduğunu vurgulayan Memiş, yıl sonunda gram altının 3 bin lira seviyesinin üzerinde olacağını ve 2025 yılında ons altının 3 bin dolar, gram altının ise 3 bin 500 lira seviyesinin üzerinde ataklar yapabileceğini öngördü. Memiş, bu düşüşlerin kalıcı olmayacağını ve altın fiyatlarının uzun vadede yükseleceğini ifade etti.
Memiş, ayrıca altın fiyatlarının Kasım ayının sonuna kadar teknik düzeltmeler ve kar satışlarıyla düşüş yaşadığını, ancak bu düzeltmelerin son bir alım fırsatı olduğunu belirtti. Ons altın ve gram altının bant aralıklarını takip eden yatırımcılar için bu aralıkların önemli olduğunu, yılın son fırsatları olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Altın fiyatlarının pozitif yönlü beklentisini koruduğunu ifade eden Memiş, bu durumun yatırımcılar için fırsat olabileceğini de ekledi.
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