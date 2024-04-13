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İŞKUR’un Raporu Yayımlandı: Gelecek 10 Yılda En Çok Aranacak Meslekler Belli Oldu

İŞKUR’un Raporu Yayımlandı: Gelecek 10 Yılda En Çok Aranacak Meslekler Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
13.04.2024 - 17:35

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gelecek 10 yılda ön plana çıkması beklenen meslekleri açıkladı. Işıkhan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından 2023'de 2 ve üzeri istihdam sağlayan 86 bin iş yeriyle görüşülerek hazırlanan İşgücü Piyasası Araştırması'nın sonuç raporlarının yayımlandığını bildirdi.

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Yazılım mühendisi

Yazılım mühendisi

E-ticaret uzmanı

E-ticaret uzmanı

Yapay zeka uzmanı

Yapay zeka uzmanı

Bilişim uzmanı

Bilişim uzmanı

İnşaat mühendisi

İnşaat mühendisi
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Pazarlama uzmanı

Pazarlama uzmanı

Dil ve konuşma terapisti

Dil ve konuşma terapisti

CNC operatörü

CNC operatörü

Araştırma kapsamında işverenler tarafından en fazla eleman aranan meslekler de belirlendi.

Araştırma kapsamında işverenler tarafından en fazla eleman aranan meslekler de belirlendi.

En çok açık iş olan 10 meslek arasında, makineci (dikiş), garson, satış danışmanı, ahşap mobilya imalat ustası, temizlik görevlisi, gazaltı kaynakçısı, konfeksiyon işçisi, akaryakıt satış elemanı, ark kaynakçısı ve yük taşıma şoförü yer aldı.

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