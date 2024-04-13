İŞKUR’un Raporu Yayımlandı: Gelecek 10 Yılda En Çok Aranacak Meslekler Belli Oldu
İŞKUR’un Raporu Yayımlandı: Gelecek 10 Yılda En Çok Aranacak Meslekler Belli Oldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gelecek 10 yılda ön plana çıkması beklenen meslekleri açıkladı. Işıkhan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından 2023'de 2 ve üzeri istihdam sağlayan 86 bin iş yeriyle görüşülerek hazırlanan İşgücü Piyasası Araştırması'nın sonuç raporlarının yayımlandığını bildirdi.
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Yazılım mühendisi
E-ticaret uzmanı
Yapay zeka uzmanı
Bilişim uzmanı
İnşaat mühendisi
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Pazarlama uzmanı
Dil ve konuşma terapisti
CNC operatörü
Araştırma kapsamında işverenler tarafından en fazla eleman aranan meslekler de belirlendi.
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