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İsim Hafızası Zayıf Olanlardan Kapıda Kurye Gören Babaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

İsim Hafızası Zayıf Olanlardan Kapıda Kurye Gören Babaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
17.09.2024 - 18:15

Bakalım Salı günü timeline'ı kimler sallamış?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Bu kadar detaya gerek var mıydı?

Bu kadar detaya gerek var mıydı?
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Sıradaki...

Sıradaki...
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Hiç!

Hiç!
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Böyle bir olay var.

Böyle bir olay var.
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Tarafını seç!

Tarafını seç!
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İş güç...

İş güç...
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B12 şart!

B12 şart!
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

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