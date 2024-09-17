İsim Hafızası Zayıf Olanlardan Kapıda Kurye Gören Babaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri
İsim Hafızası Zayıf Olanlardan Kapıda Kurye Gören Babaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Salı günü timeline'ı kimler sallamış?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
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Bu kadar detaya gerek var mıydı?
Sıradaki...
Hiç!
Böyle bir olay var.
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Tarafını seç!
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İş güç...
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B12 şart!
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