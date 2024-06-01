Görüş Bildir
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
İş Yerinde Hoşlandığınız Birine Yürüyorsanız Kendinize Sürekli Hatırlatmanız Gereken 10 Şey

etiket İş Yerinde Hoşlandığınız Birine Yürüyorsanız Kendinize Sürekli Hatırlatmanız Gereken 10 Şey

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 23:01

İstatistiklere göre çoğumuz işteyken aşık oluyoruz. Bu o kadar da şaşırtıcı değil; neticede hayatımızın üçte birini işte geçiriyoruz! 

Bu yüzen iş yerinde hoşlandığınız birine yürüyorsanız kendinize sürekli hatırlatmanız gereken şeyleri anlattık! 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Şirket politikasını kontrol edin.

Kalbinizi ve ruhunuzu teslim etmeden önce bunu yapmanın kariyerinizi tehlikeye atıp atamayacağını bilin.

2. Gizlilik içinde ilerlemeyi tercih ederseniz risklerin farkında olun.

Kırgın meslektaşlarınız sizi ifşa etmekle tehdit edebilir, ilişkinizi gizli tutmanın stresi gerginliğe neden olabilir ve amiriniz bunu öğrenirse terfi yolundan atılabilir veya daha kötüsü kovulabilirsiniz.

3. İş arkadaşı ilişkilerine izin veriliyorsa flörtü artırın ancak iş ortamında soğukkanlı olun.

Ne tür kahveden hoşlandığını sorabilir ve daha sonra ona bir fincan getirebilir, yaklaşan etkinlikler hakkında kısa sohbetler başlatabilir veya en son iş projeleri hakkında soru sorabilirsiniz. Böylece bir yakınlık kurabilirsiniz.

4. Dışarıda buluşma ayarlamayı tercih etmekte fayda var.

Filizlenen romantizmi devam ettirmeyi ofis kapılarının dışında yapmakta fayda var. 😉

5. Onu sıkmadan ağır ağır yoklayın.

Karşınızdaki kişinin nabzını güzelce ölçün ama olumsuz bir dönüş hissederseniz asla ısrar etmeyin.

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Eğer işler ilerlediyse iş yerindeyken ortak bir tavır belirleyin.

Neticede ne yaşıyor olursanız olun iş ve özel hayat ayrımını yapmak kariyerinizin ve ilişkinizin devamı için çok önemli.

7. Eğer karşı taraf sizi reddettiyse zorlamayın.

Konuşmaya çalışmak olarak görebileceğiniz şey, hoşlandığınız kişiyi tedirgin edebilir ve hatta onu davranışınız hakkında amirini uyarmaya motive edebilir. Dikkatli olmakta fayda var.

8. Yapacağınız her hamlenin mantıklı olup olmadığını enine boyuna düşünün.

Diyelim ki duygularınızı incelediniz ve arkadaşlığınızın daha önemli olduğuna karar verdiniz. Onu seviyorsunuz, ancak belki de onun duygularınıza karşılık vermediğini veya uzun vadede uygun bir romantik eşleşme olmadığını da düşünebilirsiniz. Daha sonra işe yaramayacak bir şey için halihazırda sahip olduğunuz şeyleri riske atmak istemezsiniz değil mi?

9. Eğer açılmaya karar verdiyseniz her şeye hazırlıklı olun.

Aynı şekilde hissetmiyorsa ve yalnızca arkadaş olarak kalmak istiyorsa, konuşmayı mümkün olduğunca hafif ve anlayışlı bir şekilde karşılayın. Hayal kırıklığınızı daha sonra özel olarak değerlendirebilirsiniz. Tepkiniz işlerin bundan sonra nasıl ilerleyeceği konusunda rol oynayabilir.

10. Fiziksel temas kurmaktan kaçının.

Alaycı bir şey söylerse elinizi koluna veya arkasına gelip ellerinizi omzuna koymayın ve ona sarılmayın. Bunlar ilginizin bariz sinyalleri olmasının yanı sıra, birçok çalışma ortamında bu durum profesyonellik dışı olarak kabul edilir.  🤔

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın