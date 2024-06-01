İş Yerinde Hoşlandığınız Birine Yürüyorsanız Kendinize Sürekli Hatırlatmanız Gereken 10 Şey
İş Yerinde Hoşlandığınız Birine Yürüyorsanız Kendinize Sürekli Hatırlatmanız Gereken 10 Şey
İstatistiklere göre çoğumuz işteyken aşık oluyoruz. Bu o kadar da şaşırtıcı değil; neticede hayatımızın üçte birini işte geçiriyoruz!
Bu yüzen iş yerinde hoşlandığınız birine yürüyorsanız kendinize sürekli hatırlatmanız gereken şeyleri anlattık! 👇
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1. Şirket politikasını kontrol edin.
2. Gizlilik içinde ilerlemeyi tercih ederseniz risklerin farkında olun.
3. İş arkadaşı ilişkilerine izin veriliyorsa flörtü artırın ancak iş ortamında soğukkanlı olun.
4. Dışarıda buluşma ayarlamayı tercih etmekte fayda var.
5. Onu sıkmadan ağır ağır yoklayın.
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