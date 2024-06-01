İş Yerinde Hoşlandığınız Birine Yürüyorsanız Kendinize Sürekli Hatırlatmanız Gereken 10 Şey

Diyelim ki duygularınızı incelediniz ve arkadaşlığınızın daha önemli olduğuna karar verdiniz. Onu seviyorsunuz, ancak belki de onun duygularınıza karşılık vermediğini veya uzun vadede uygun bir romantik eşleşme olmadığını da düşünebilirsiniz. Daha sonra işe yaramayacak bir şey için halihazırda sahip olduğunuz şeyleri riske atmak istemezsiniz değil mi?