İş Hayatında “Yaratıcı Öz Güven” Etkisi

Bisikleti size sürekli arkadan tutan ebeveyninizin yardımı ile öğrenme şansınız olur muydu ya da sürekli üç tekerlekli bisiklet kullanarak iki teker üzerinde durmayı başarabilir miydiniz?

Sorduğum sorular çok basit ve bir o kadar da insanın tüm temel becerileri üzerine yapılan genel cevapları almak üzerine soruldu. Ancak burada asıl hatırlamanızı istediğim gelişirken, öğrenirken yani başarırken hissettikleriniz!

Aslında kendi çocukluğumuz ile bir derin empati kurmanızı istiyorum. Amacım bir çocuk için çok zor olan o deneyimleri yaşadığımız dönem ile yetişkinlik dönemimizdeki zorlukları karşılaştırmak. Bana sorarsanız çok da bir farkları yok, aksine şimdiki zorluklar birçok açıdan (fiziki ve duygusal) o dönemden daha basit.

Aradaki fark erken dönemimizdeki yaratıcı öz güven denilen merak, ilgi ve cesaret ile harmanlanmış duygusal motivasyonumuzun şimdiki versiyonumuzdan çok çok daha yüksek olması.

Geliştirdiğimiz tüm beceriler tüm korkularımıza, ataletlerimize rağmen inşa etmek için direndiğimiz mücadelelerimizin sonucudur. İnsan bazen kendisine rağmen dener, gelişir ve başarır. İnsan yaş aldıkça kendisinden uzaklaşıyor. Özellikle en çok kendimiz olduğumuz dönemden yani çocukluğumuzdan farkına varmadan uzaklaşır ve zamanla kendimize yabancılaşırız. Zorlu yaşam koşulları, çalışma hayatı ve birçok sebep içimizdeki cevheri, öz güveni unutmamıza sebep olur.