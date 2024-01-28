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Interpol Tarafından Kırımızı Bültenle Aranan 6 Kişi Adana’da Yakalandı

Interpol Tarafından Kırımızı Bültenle Aranan 6 Kişi Adana’da Yakalandı

Adana
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
28.01.2024 - 10:19

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik yapılan operasyonda Interpol tarafından kırımızı bültenle aranan 6 Iraklı yakalandı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 6 Iraklı DEAŞ üyelerini yakalamak için çalışma başlattı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 6 Iraklı DEAŞ üyelerini yakalamak için çalışma başlattı.

Irak hükümetince haklarında Interpol tarafından kırmızı bültenle arama kaydı bulunan 6 şüpheli, Seyhan ilçesine bağlı bir adreste saklandığı tespit edildi.

Irak hükümetince haklarında Interpol tarafından kırmızı bültenle arama kaydı bulunan 6 şüpheli, Seyhan ilçesine bağlı bir adreste saklandığı tespit edildi.

Bunun üzerine şahısların saklandığı eve operasyon yapılarak, şüpheliler gözaltına alındı.

Bunun üzerine şahısların saklandığı eve operasyon yapılarak, şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 4’ü sınır dışı edilirken, M.A.B. ve A.S.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerden 4’ü sınır dışı edilirken, M.A.B. ve A.S.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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