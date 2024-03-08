İnternete Verilen Parayı Çıkaran Görsellerden Arda Turan Rahatlığına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
İnternete Verilen Parayı Çıkaran Görsellerden Arda Turan Rahatlığına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım haftayı kapatmaya hazırlandığımız Cuma günü timeline'ında kimlerin imzası var?
İyi eğlenceler 💜
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Başlayalım!
Aşk bu yaralı müzesi...
Tebrikler!
Nasıl mizah ama?
Ağırlık da kaldırabilirsin.
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Şifalı börek
Acayip bir hayal dünyası!
İki gram demir de gitti.
Kabus gibi sorular.
Buna gerek var mıydı?
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Memoji kullanan baba mı?
Kağıt pipete devam.
Nasıl olacak o?
👇
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