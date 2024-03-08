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İnternete Verilen Parayı Çıkaran Görsellerden Arda Turan Rahatlığına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

İnternete Verilen Parayı Çıkaran Görsellerden Arda Turan Rahatlığına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
08.03.2024 - 18:23

Bakalım haftayı kapatmaya hazırlandığımız Cuma günü timeline'ında kimlerin imzası var? 

İyi eğlenceler 💜

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Aşk bu yaralı müzesi...

Aşk bu yaralı müzesi...
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Tebrikler!

Tebrikler!
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Nasıl mizah ama?

Nasıl mizah ama?
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Ağırlık da kaldırabilirsin.

Ağırlık da kaldırabilirsin.
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Şifalı börek

Şifalı börek
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Acayip bir hayal dünyası!

Acayip bir hayal dünyası!
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İki gram demir de gitti.

İki gram demir de gitti.
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Kabus gibi sorular.

Kabus gibi sorular.
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Buna gerek var mıydı?

Buna gerek var mıydı?
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Memoji kullanan baba mı?

Memoji kullanan baba mı?
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👇

Kağıt pipete devam.

Kağıt pipete devam.
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Nasıl olacak o?

Nasıl olacak o?
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👇

👇
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Yarın tekrar görüşmek üzere 💜

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