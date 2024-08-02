Instagram'daki 'Altınlı' Paylaşımlarıyla Gündem Olan Fenomen Nevra Bilem İçin ‘Dolandırıcılık’tan Suç Duyurusu
Instagram'daki 'Altınlı' Paylaşımlarıyla Gündem Olan Fenomen Nevra Bilem İçin ‘Dolandırıcılık’tan Suç Duyurusu
Sosyal medyada külçe altınlarıyla yaptığı paylaşımlarla fenomenler dosyasının dikkat çeken isimlerinden biri haline gelen Nevra Bilem hakkında dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.
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Geçen kasım ayında fenomenlere yönelik operasyonda tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat'ın ardından, birçok fenomenin bulunduğu şampiyonlar ligi masası mercek altına alınmıştı.
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O isimlerden biri olan ve sosyal medya üzerinden yaptığı altın paylaşımlarıyla tepki çeken Nevra Bilem hakkında da dava açıldı.
Ekol TV'den Dilek Yaman'ın haberine göre, sosyal medya hesapları üzerinden bir mobilya markasının reklamını yapan Nevra Bilem, ucuza mobilya alma paylaşımlarıyla sahte mobilya mağazasının reklamını yaptı.
İddiaya göre, Bilem'in takipçilerinden biri, mobilya mağazasından alışveriş yaptı. Ödemesini de peşin yapan takipçi dolandırıldı. Mağdur takipçi mobilya firması ve Nevra Bilem hakkında suç duyurusunda bulundu.
Daha önce de hem tatil hem de eşya tanıtımları yapan Nevra Bilem, hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. O dönem Bilem'in mağdur takipçisine, "Ben suçluyu haklıyı ayıramıyorum ayıramadığım için de bir ödeme yapmıyorum..." sözleri tepki çekmişti.
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