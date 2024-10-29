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Instagram Çöktü mü? 29 Ekim Salı Instagram DM Erişim Problemi Yaşanıyor

Instagram Çöktü mü? 29 Ekim Salı Instagram DM Erişim Problemi Yaşanıyor

Instagram
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Editör
29.10.2024 - 16:21

Saat 14.00'ten beri Instagram'da bazı kullanıcılar erişim problemi yaşıyor. Özellikle mesaj gönderirken uygulamanın yavaşladığını fark eden kullanıcılar, 'Instagram çöktü mü?' diye merak etti. 29 Ekim Salı günü itibarıyla Instagram çöktü mü, Instagram'a neden erişim problemi yaşanıyor, Instagram neden yavaş?

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Instagram DM Çöktü mü?

Instagram DM Çöktü mü?

Birçok kullanıcı Instagram DM kısmında problem yaşıyor. Mesaj gönderirken veya alırken erişim problemi söyleyen kişiler var.

Instagram'da Kısıtlama Var mı?

Instagram'da Kısıtlama Var mı?

TUSAŞ saldırısı sonrası RTÜK yayın yasağı getirdiğini bildirmişti. Saldırının ilk günleri Instagram ve X (Twitter) gibi platformlarda erişim sıkıntısı yaşanırken 29 Ekim Salı itibarıyla bu durum söz konusu değil gibi duruyor.

Instagram Çöktü mü?

Instagram Çöktü mü?

Kullanıcılar saat 14.00'ten beri Instagram'da erişim problemi yaşadığını dile getiriyor.

Son 24 saat itibarıyla birçok Instagram kullanıcısı "DownDetector" üzerinden raporlama yaptı. Saat 14.00'dan bu yana erişim sıkıntısı yaşanıyor.

Son 24 saat itibarıyla birçok Instagram kullanıcısı "DownDetector" üzerinden raporlama yaptı. Saat 14.00'dan bu yana erişim sıkıntısı yaşanıyor.

Bunun sebebinin Meta kaynaklı küresel bir sorun olduğu düşünülüyor.

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