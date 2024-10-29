Instagram Çöktü mü? 29 Ekim Salı Instagram DM Erişim Problemi Yaşanıyor
Instagram Çöktü mü? 29 Ekim Salı Instagram DM Erişim Problemi Yaşanıyor
Saat 14.00'ten beri Instagram'da bazı kullanıcılar erişim problemi yaşıyor. Özellikle mesaj gönderirken uygulamanın yavaşladığını fark eden kullanıcılar, 'Instagram çöktü mü?' diye merak etti. 29 Ekim Salı günü itibarıyla Instagram çöktü mü, Instagram'a neden erişim problemi yaşanıyor, Instagram neden yavaş?
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Instagram DM Çöktü mü?
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Instagram'da Kısıtlama Var mı?
Instagram Çöktü mü?
Son 24 saat itibarıyla birçok Instagram kullanıcısı "DownDetector" üzerinden raporlama yaptı. Saat 14.00'dan bu yana erişim sıkıntısı yaşanıyor.
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