Instagram Çöktü mü? 29 Ekim Salı Instagram DM Erişim Problemi Yaşanıyor

Saat 14.00'ten beri Instagram'da bazı kullanıcılar erişim problemi yaşıyor. Özellikle mesaj gönderirken uygulamanın yavaşladığını fark eden kullanıcılar, 'Instagram çöktü mü?' diye merak etti. 29 Ekim Salı günü itibarıyla Instagram çöktü mü, Instagram'a neden erişim problemi yaşanıyor, Instagram neden yavaş?