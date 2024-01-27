İnsanların İnanmakta Güçlük Çektiği Hikayelerini Anlatarak Ağzımızı Açık Bırakan 15 Kişi
İnsanların İnanmakta Güçlük Çektiği Hikayelerini Anlatarak Ağzımızı Açık Bırakan 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hayatta başımıza garip olaylar gelebiliyor. Bu olaylara kendimiz bile zor inanırken, bir başkasının kabullenmesi daha zor oluyor. Kimse inanmadığı için çok fazla anlatamadıkları hikayelerini paylaşan kişileri sizler için derledik. Buyurun...👇
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1. "10 yaşımdayken bilgi yarışmasına katıldım. Babam beni çalıştırıyordu. Kanada'da iki dil konuşulduğunu söyledi. Belki sorarlar dedi ve bana sorulan ilk soru oydu."
2. "Çocukken evimizin penceresinden bakarken otuz santimetre boyutunda bir ağaçkakan gördüm ama ailem bana inanmadı."
3. "Bir kere çayır köpeğini sevmiştim. Çok iyiydi."
4. "Saldırıya uğradığımı, silah zoruyla ATM'ye sürüklendiğimi anlattığımda kimse bana inanmadı. Sarhoş olduğumu ve bunu uydurduğumu söylediler."
5. "Kasabamızın üzerinden bir uçak geçti ve evimin üzerine ayakkabı düştü."
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6. "Arabada kırmızı ışıkta beklerken tavus kuşu gördüm."
7. "Eski bir apartmanda yaşarken ayda birkaç kez penceremin önünde şarkı söyleyen bir adamın sesini duyuyordum. Baktığımda kimseyi göremiyordum. Bunu anlattığımda kimse bana inanmadı. Radyo olduğunu söylediler ama ben eminim orada biri şarkı söylüyordu."
8. "Annemin öldüğü gün, telefonumu onun evinde kaybettim. Bir saat boyunca aradım. Pes ettiğimde, telefonumu temizlediğim masanın ortasında buldum. Bu hikayeyi birkaç arkadaşıma anlattım ve bana deliymişim gibi baktılar."
9. "Lise arkadaşım kanser hastasıydı. Onu mutlu etmek için hediye almaya gitmiştim. Sonra aniden yüzünü ve gülümsediğini sördüm. Tam o dakikalar da vefat etmişti. Kimse buna inanmıyor."
10. "Üç yaşımdayken biyolojik babam beni benzin içmeye zorladı. Kusmaya başladığımda annem acil servise götürdü. Ailem hastanedikilere benim içtiğimi söyledi. Annem bana hiç inanmadı."
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11. "14 yaşımdayken bir uçağı kaldırmaya yardım ettim. Babam iş yerinde bir yarışmayı kazandı ve ailesiyle birlikte CEO'nun özel uçağına binme hakkı elde etti. Beş koltuk vardı ama biz altı kişiydik, bu yüzden ben kokpittee oturdum. Pilot bana uçağı kaldırmak ister miyim diye sordu, ben de kabul ettim. Kimse inanmıyor."
12. "Babam gençken mafyaya borçlanmıştı. Çocukken babamın mafyaya borcu olduğunu bilmek benim için çok korkutucuydu. Neyse ki ödedi ve hala hayatta."
13. "Bir gün iş yerindeyken yoğun bir kaygı duygusuyla dışarı çıktım ve evimi arayıp her şeyin yolunda olup olmadığını sordum. Annem yaklaşık 15 dakika önce saldırıya uğramıştı."
14. "Yavru köpeğimi gece dışarı çıkardım. O sırada bir baykuşun saldırısına uğradım. Baldırımı parçaladı."
15. "Yedi ya da sekiz yaşımdayken sarhoş babamı ayağından vurdum. İnsanlar sorduğunda, yorum yapmıyor. Bu yüzden herkes şaka yaptığımı düşünüyor."
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