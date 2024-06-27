İnsanların Bir Kez Yaptıktan Sonra Pişman Oldukları Birbirinden İlginç Durumlar
İnsanların Bir Kez Yaptıktan Sonra Pişman Oldukları Birbirinden İlginç Durumlar
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugünkü içeriğimizde insanların sadece bir kez yaptıktan sonra tamamiyle pişman oldukları 10 maddeyi sizlerle paylaşacağız. Sizin de aklınıza benzer maddeler geliyorsa bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "Arabayla hız yapmak."
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2. "Küçük gemi yolculukları çünkü denizin beni tuttuğunu ve çok kötü midemin bulandığını öğrendim."
3. "Eski sevgiliden gelen mesaja cevap vermek..."
4. "Son birkaç yıldır duyduğumuz helikopter kazalarından sonra kesinlikle bir daha helikoptere binmem diye düşünüyorum."
5. "Son boşanmamdan sonra kesinlikle evlenmek derim."
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6. "Alkol içmekle bir sorunum yok ama sarhoş olmak kesinlikle yapmayacağım bir şey."
7. "Piercing çünkü acıya değmez..."
8. "Sky diving çünkü hem can yakıcı hem de aldığın zevk, girdiğin riske girmez."
9. "Hırsızlık yapmak..."
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