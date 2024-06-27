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İnsanların Bir Kez Yaptıktan Sonra Pişman Oldukları Birbirinden İlginç Durumlar

İnsanların Bir Kez Yaptıktan Sonra Pişman Oldukları Birbirinden İlginç Durumlar

Aden
Aden - Onedio Üyesi
27.06.2024 - 19:01

Bugünkü içeriğimizde insanların sadece bir kez yaptıktan sonra tamamiyle pişman oldukları 10 maddeyi sizlerle paylaşacağız. Sizin de aklınıza benzer maddeler geliyorsa bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Arabayla hız yapmak."

1. "Arabayla hız yapmak."

'Gençken bir kez denedim ve neredeyse kaza yaptıktan sonra bir daha asla yapmamaya karar verdim.'

2. "Küçük gemi yolculukları çünkü denizin beni tuttuğunu ve çok kötü midemin bulandığını öğrendim."

2. "Küçük gemi yolculukları çünkü denizin beni tuttuğunu ve çok kötü midemin bulandığını öğrendim."

3. "Eski sevgiliden gelen mesaja cevap vermek..."

3. "Eski sevgiliden gelen mesaja cevap vermek..."

'Zor yoldan öğrendim bunu.'

4. "Son birkaç yıldır duyduğumuz helikopter kazalarından sonra kesinlikle bir daha helikoptere binmem diye düşünüyorum."

4. "Son birkaç yıldır duyduğumuz helikopter kazalarından sonra kesinlikle bir daha helikoptere binmem diye düşünüyorum."

'Onca ünlü insan bile kaza geçirip ölebiliyorsa aynısı bana niye olmasın.'

5. "Son boşanmamdan sonra kesinlikle evlenmek derim."

5. "Son boşanmamdan sonra kesinlikle evlenmek derim."
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6. "Alkol içmekle bir sorunum yok ama sarhoş olmak kesinlikle yapmayacağım bir şey."

7. "Piercing çünkü acıya değmez..."

7. "Piercing çünkü acıya değmez..."

8. "Sky diving çünkü hem can yakıcı hem de aldığın zevk, girdiğin riske girmez."

8. "Sky diving çünkü hem can yakıcı hem de aldığın zevk, girdiğin riske girmez."

9. "Hırsızlık yapmak..."

9. "Hırsızlık yapmak..."

'Ortaokuldayken bir arkadaşımdan para çalmıştım ve daha sonra utancımla kendimle yaşayamadım resmen...'

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