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İnsanların Bir Hevesle Aldıktan Sonra Bir Daha Hiç Kullanmadıkları 15 Eşya

İnsanların Bir Hevesle Aldıktan Sonra Bir Daha Hiç Kullanmadıkları 15 Eşya

Aden
Aden - Onedio Üyesi
31.05.2024 - 13:01

Hepimizin boşa para harcadığı ve kullanmayacağı bir ürünü aldığı olmuştur. Bugünkü içeriğimizde aldıkları ürünleri bir daha asla kullanmayan insanların hikayelerine bakacağız. Umarız hoşunuza gider. Siz de aklınıza gelen benzer maddeleri bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "İş yerime aldığım yangın söndürücü."

1. "İş yerime aldığım yangın söndürücü."

'Kullanmama gerek kalmadığı için mutluyum ama 7 yıldır sadece duvarda duruyor.'

2. "İndirimdeyken kaliteli bir loafer çifti aldım ama hangi kıyafet ile en iyi gider bilmediğim için hiç giymiyorum."

2. "İndirimdeyken kaliteli bir loafer çifti aldım ama hangi kıyafet ile en iyi gider bilmediğim için hiç giymiyorum."

3. "Büyük umutlarla evime dondurma makinesi aldım ama açıkcası maksimum bir yaz kullanmışımdır."

3. "Büyük umutlarla evime dondurma makinesi aldım ama açıkcası maksimum bir yaz kullanmışımdır."

4. "Çok güzel bardaklardan oluşan bir kahve bardağı koleksiyonum var ama kahve içmeyi sevmediğim için büyük ihtimalle hayatım boyunca kullanmayacağım."

4. "Çok güzel bardaklardan oluşan bir kahve bardağı koleksiyonum var ama kahve içmeyi sevmediğim için büyük ihtimalle hayatım boyunca kullanmayacağım."

5. "Koşu bandım evde toz tutuyor cidden."

'İsteyen birisine bedava versem bari.'

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6. "Kendi ışın kılıcımı aldım ve hatta rengi bile değişiyor ve seslerini de yapıyor."

6. "Kendi ışın kılıcımı aldım ve hatta rengi bile değişiyor ve seslerini de yapıyor."

'Havalı da olsa sadece evimde boş boş duruyor açıkcası.'

7. "Üniversitenin ilk senesinde ütü masası aldım ama açıkcası hiç kullanmayacağımı tahmin bile edemezdim."

7. "Üniversitenin ilk senesinde ütü masası aldım ama açıkcası hiç kullanmayacağımı tahmin bile edemezdim."

8. "Her düşündüğümde kendime kızıyorum ama GoPro'm sadece evde duruyor."

'Nerede kullansam bilemiyorum cidden...'

9. "Kilo verdiğimde giymek için aldığım kıyafetlerim hala paketinde beni bekliyor..."

9. "Kilo verdiğimde giymek için aldığım kıyafetlerim hala paketinde beni bekliyor..."

10. "Okumadığım veya okumaya zaman bulamadığım birçok kitaba sahibim."

10. "Okumadığım veya okumaya zaman bulamadığım birçok kitaba sahibim."
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11. "Kovid zamanında kendi ekmeğimi evde yapayım diye aldığım ekmek yapma makinem hala boş boş duruyor..."

11. "Kovid zamanında kendi ekmeğimi evde yapayım diye aldığım ekmek yapma makinem hala boş boş duruyor..."

12. "Kovid öncesi ofiste giydiğim kıyafetlerin yarısını artık evden çalıştığım için giymiyorum ve öylesine dolabımda duruyorlar."

12. "Kovid öncesi ofiste giydiğim kıyafetlerin yarısını artık evden çalıştığım için giymiyorum ve öylesine dolabımda duruyorlar."

13. "Yaklaşık 8 yıl önce kampa giderken çok kaliteli uyku tulumu ve doğada hayatta kalma eşyaları almıştım."

13. "Yaklaşık 8 yıl önce kampa giderken çok kaliteli uyku tulumu ve doğada hayatta kalma eşyaları almıştım."

'Oraya gittiğimde zaten oralıların etrafta şort ve terlikle gezdiğini gördüm. Daha sonra da hiç kullanmadım.'

14. "Egzersiz için iyi olacağını düşünerek paten aldım ama bir kere bile kullanmadım."

14. "Egzersiz için iyi olacağını düşünerek paten aldım ama bir kere bile kullanmadım."

'Yetişkin birisi olarak paten kullanmak çok utanç verici...'

15. "Büyük bir hevesle gitar aldım ama bütün çalma sürecim belki 2 hafta sürmüştür."

15. "Büyük bir hevesle gitar aldım ama bütün çalma sürecim belki 2 hafta sürmüştür."

'Düşündüğümden çok daha zordu...'

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