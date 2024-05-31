İnsanların Bir Hevesle Aldıktan Sonra Bir Daha Hiç Kullanmadıkları 15 Eşya
İnsanların Bir Hevesle Aldıktan Sonra Bir Daha Hiç Kullanmadıkları 15 Eşya
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hepimizin boşa para harcadığı ve kullanmayacağı bir ürünü aldığı olmuştur. Bugünkü içeriğimizde aldıkları ürünleri bir daha asla kullanmayan insanların hikayelerine bakacağız. Umarız hoşunuza gider. Siz de aklınıza gelen benzer maddeleri bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "İş yerime aldığım yangın söndürücü."
2. "İndirimdeyken kaliteli bir loafer çifti aldım ama hangi kıyafet ile en iyi gider bilmediğim için hiç giymiyorum."
3. "Büyük umutlarla evime dondurma makinesi aldım ama açıkcası maksimum bir yaz kullanmışımdır."
4. "Çok güzel bardaklardan oluşan bir kahve bardağı koleksiyonum var ama kahve içmeyi sevmediğim için büyük ihtimalle hayatım boyunca kullanmayacağım."
5. "Koşu bandım evde toz tutuyor cidden."
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6. "Kendi ışın kılıcımı aldım ve hatta rengi bile değişiyor ve seslerini de yapıyor."
7. "Üniversitenin ilk senesinde ütü masası aldım ama açıkcası hiç kullanmayacağımı tahmin bile edemezdim."
8. "Her düşündüğümde kendime kızıyorum ama GoPro'm sadece evde duruyor."
9. "Kilo verdiğimde giymek için aldığım kıyafetlerim hala paketinde beni bekliyor..."
10. "Okumadığım veya okumaya zaman bulamadığım birçok kitaba sahibim."
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11. "Kovid zamanında kendi ekmeğimi evde yapayım diye aldığım ekmek yapma makinem hala boş boş duruyor..."
12. "Kovid öncesi ofiste giydiğim kıyafetlerin yarısını artık evden çalıştığım için giymiyorum ve öylesine dolabımda duruyorlar."
13. "Yaklaşık 8 yıl önce kampa giderken çok kaliteli uyku tulumu ve doğada hayatta kalma eşyaları almıştım."
14. "Egzersiz için iyi olacağını düşünerek paten aldım ama bir kere bile kullanmadım."
15. "Büyük bir hevesle gitar aldım ama bütün çalma sürecim belki 2 hafta sürmüştür."
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