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İnsan Vücudu Hakkında Muhtemelen Daha Önce Duymadığınız Birbirinden İlginç Bilgiler

İnsan Vücudu Hakkında Muhtemelen Daha Önce Duymadığınız Birbirinden İlginç Bilgiler

Sevda Demircan
Sevda Demircan - Onedio Üyesi
28.01.2024 - 13:01

İnsan vücudu oldukça karmaşık bir yapıya sahip. Bilimsel gelişmelere rağmen bilmediğimiz birçok şey var. Vücudumuz hakkında daha önce duymadığınız ilginç bilgileri sizler için derledik. Buyurun...👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Vücudumuz birçok parazite ev sahipliği yapıyor. Bunların bazıları gözle görülür semptomlara neden olmadan yıllarca vücudumuzda yaşıyor. Örneğin tenyalar, bağırsakta yaşayabilirler."

1. "Vücudumuz birçok parazite ev sahipliği yapıyor. Bunların bazıları gözle görülür semptomlara neden olmadan yıllarca vücudumuzda yaşıyor. Örneğin tenyalar, bağırsakta yaşayabilirler."

2. "İçinizde ürkütücü bir iskelet var."

2. "İçinizde ürkütücü bir iskelet var."

3. "Birçok duruma uyum sağlayabiliyoruz ve hayatta kalıyoruz. Ancak bir ceviz yerken boğularak ölebiliriz."

3. "Birçok duruma uyum sağlayabiliyoruz ve hayatta kalıyoruz. Ancak bir ceviz yerken boğularak ölebiliriz."

4. "Bağırsak ameliyatında, bağırsaklar kendi yerlerinden oynatılırlarsa, başlangıç pozisyonuna geri dönerler ve kişiler bunu hissedebilir."

4. "Bağırsak ameliyatında, bağırsaklar kendi yerlerinden oynatılırlarsa, başlangıç pozisyonuna geri dönerler ve kişiler bunu hissedebilir."

5. "Kafatasınızın içinde sizi sonsuz mutlu edebilecek bir organ var ama sizin kendinizden nefret etmenizi sağlar. Çünkü bu çok daha kolay."

5. "Kafatasınızın içinde sizi sonsuz mutlu edebilecek bir organ var ama sizin kendinizden nefret etmenizi sağlar. Çünkü bu çok daha kolay."
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6. "Mesleğim gereği bir hastanede uzun süre gözlem yaptım. Enfeksiyonun vücudunuzun bir kısmını harap edip, ölünceye kadar çürütebileceğini gördüm."

6. "Mesleğim gereği bir hastanede uzun süre gözlem yaptım. Enfeksiyonun vücudunuzun bir kısmını harap edip, ölünceye kadar çürütebileceğini gördüm."

7. "Hepimizin vücudunda kanser hücreleri var ama bağışıklık sistemimiz onları öldürmeyi başarıyor. "

7. "Hepimizin vücudunda kanser hücreleri var ama bağışıklık sistemimiz onları öldürmeyi başarıyor. "

8. "Birden anevrizma geçirebilirsiniz ve ışıklar sönüverir. Hangi yaşta veya hangi sağlık durumunda olursanız olun, bu başınıza gelebilir."

8. "Birden anevrizma geçirebilirsiniz ve ışıklar sönüverir. Hangi yaşta veya hangi sağlık durumunda olursanız olun, bu başınıza gelebilir."

9. "Annemin bana söylediği bir şey vardı. Onun rahmindeyken tüm yumurtalarım bendeydi ve bu yüzden teknik olarak torunları da rahmindeydi. Bana çok tuhaf geldi."

9. "Annemin bana söylediği bir şey vardı. Onun rahmindeyken tüm yumurtalarım bendeydi ve bu yüzden teknik olarak torunları da rahmindeydi. Bana çok tuhaf geldi."

10. "Cildim bir organ ve bu gerçekten hoşlanmıyorum."

10. "Cildim bir organ ve bu gerçekten hoşlanmıyorum."
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11. "Hücrelerinizdeki DNA, her replikasyon sırasında bozulur ve parçalarını kaybeder. Buna karşı yapabileceğiniz hiçbir şey yok."

11. "Hücrelerinizdeki DNA, her replikasyon sırasında bozulur ve parçalarını kaybeder. Buna karşı yapabileceğiniz hiçbir şey yok."

12. "Diliniz ağzınızın içinde hareket etmeden duramaz."

12. "Diliniz ağzınızın içinde hareket etmeden duramaz."

13. "Bir insanın sinir sistemini uzatırsanız, ölür."

13. "Bir insanın sinir sistemini uzatırsanız, ölür."

14. "Hayata bedensiz yüzen bir anüs olarak başlıyorsunuz."

14. "Hayata bedensiz yüzen bir anüs olarak başlıyorsunuz."

15. "Bağışıklık sistemi gözlerin varlığından habersiz. Gözleri fark ederse, yabancı bakteri gibi davranır."

15. "Bağışıklık sistemi gözlerin varlığından habersiz. Gözleri fark ederse, yabancı bakteri gibi davranır."

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