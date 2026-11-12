İnşaatlarda Yeni Bir Yöntem Deniyorlar: Betonu Artık Kumaş Kalıplara Döküyorlar
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Şantiyelerde betonun dökülmesi için kurulan ahşap kalıplar, inşaatların en tanıdık görüntülerinden biri. MIT'deki mühendisler ise betonu dikilmiş pamuklu kumaştan bir kalıba döktü. Aynı yükü taşımak için tasarlanan sıradan bir kirişe göre, bu kirişte yaklaşık üçte biri kadar beton ve yarısı kadar çelik kullanıldı.
Ayrıntılar haberimizde.
Bilgisayarda tasarlanan kirişin şekli, kumaştan dikilen bir kalıpla betona aktarıldı.
En iyi sonuç, 56 parçadan dikilen kalıpla elde edildi.
Üzerine 36 su dolu kova konan kiriş, bilgisayar modelinden yalnızca yüzde 2 saptı.
Yöntem, Küresel Güney ülkelerinde yüzde 10-20 daha ucuza geliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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