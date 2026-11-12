İnşaatlarda Yeni Bir Yöntem Deniyorlar: Betonu Artık Kumaş Kalıplara Döküyorlar

Mühendisler önce, yükü taşımak için betona nerede gerçekten ihtiyaç olduğunu hesaplayan bir yöntemle kirişi tasarladı. Ortaya bir üst bölüm, eğik ince bacaklar ve çeliğin yerleştirildiği ince bir alt kısımdan oluşan bir şekil çıktı. Bu tür karmaşık şekiller sert kalıplara dökülemediği için şimdiye kadar çoğunlukla beton 3D yazıcılar ya da makineyle oyulan kalıplar gibi özel ekipmanlarla üretilebiliyordu.

Ekibin geliştirdiği otomatik sistem, üç boyutlu tasarımı kesilip dikilebilecek düz kumaş parçalarına dönüştürdü. Kumaşın betonun ağırlığıyla nasıl esneyeceği de hesaba katıldı. Dikilen kalıp, basit bir ahşap çerçeveye zımbalandı.