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İngiltere'nin Futbol Tarihine Geçecek Olay: Reading-Port Vale Maçında Taraftarlar Sahaya İndi

İngiltere'nin Futbol Tarihine Geçecek Olay: Reading-Port Vale Maçında Taraftarlar Sahaya İndi

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
14.01.2024 - 08:50

İngiltere 1. Lig'de oynanan Reading-Port Vale maçı, yarıda kaldı. Ev sahibi Reading taraftarları, sahaya indi.

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Karşılaşmada dakikalar 17'yi gösterirken ev sahibi Reading taraftarları, kulübün Çinli sahibi Dai Yongge'yi protesto etmek için sahaya atladı.

Karşılaşmada dakikalar 17'yi gösterirken ev sahibi Reading taraftarları, kulübün Çinli sahibi Dai Yongge'yi protesto etmek için sahaya atladı.

Tribünde sloganlarla başlayan tepkiler, yeşil zemine kadar taşındı. Ligde uzun zamandır kötü bir performans sergileyen ekibin, ciddi borçlarla karşı karşıya kaldığı taraftarların bu yüzden Dai Yongge'yi eleştirdiği ifade edildi.

Yaşanılanlar sonrasında hakem Ross Joyce, maçın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi.

Yaşanılanlar sonrasında hakem Ross Joyce, maçın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi.

Olay anına kadar 0-0 eşitlikle devam eden karşılaşmanın ne zaman oynanacağına dair henüz bir bilgilendirme yapılmadı.

İşte o anlar 👇

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