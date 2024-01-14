İngiltere'nin Futbol Tarihine Geçecek Olay: Reading-Port Vale Maçında Taraftarlar Sahaya İndi
İngiltere'nin Futbol Tarihine Geçecek Olay: Reading-Port Vale Maçında Taraftarlar Sahaya İndi
İngiltere 1. Lig'de oynanan Reading-Port Vale maçı, yarıda kaldı. Ev sahibi Reading taraftarları, sahaya indi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Karşılaşmada dakikalar 17'yi gösterirken ev sahibi Reading taraftarları, kulübün Çinli sahibi Dai Yongge'yi protesto etmek için sahaya atladı.
Yaşanılanlar sonrasında hakem Ross Joyce, maçın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi.
İşte o anlar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda