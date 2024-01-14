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İngiltere'de Görenleri Şaşırtan İlan: Evini Satın Alana Nadir Bulunan Savaş Jetini Hediye Ediyor

İngiltere'de Görenleri Şaşırtan İlan: Evini Satın Alana Nadir Bulunan Savaş Jetini Hediye Ediyor

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
14.01.2024 - 14:10

İngiltere'de yaşayan Peter Robinson adındaki adam, evini satılığa çıkardı. Ancak Robinson'ın bu satış ilanı, diğerlerinden biraz farklı.

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56 yaşındaki emekli matematikçi, Hampshire'daki evini 3,95 milyon sterlin (yaklaşık 150 milyon TL) karşılığında satışa koydu.

56 yaşındaki emekli matematikçi, Hampshire'daki evini 3,95 milyon sterlin (yaklaşık 150 milyon TL) karşılığında satışa koydu.

Robinson, evinin satış fiyatına, 2015'te 100 bin sterlini aşkın para harcadığı Harrier II GR7 modelindeki uçağını da dahil ettiğini belirtti.

Robinson, evinin satış fiyatına, 2015'te 100 bin sterlini aşkın para harcadığı Harrier II GR7 modelindeki uçağını da dahil ettiğini belirtti.

Times'a konuşan adam, "Harrier jetini seven ve pencerenin önüne koyan standart biriyim. Pek çok bakımdan diğerlerinden farklı olduğumu düşünmüyorum. Yalnızca pencere önüne gerçekten büyük bir şey koyabilecek kadar şanslıyım" diyor.

Times'a konuşan adam, "Harrier jetini seven ve pencerenin önüne koyan standart biriyim. Pek çok bakımdan diğerlerinden farklı olduğumu düşünmüyorum. Yalnızca pencere önüne gerçekten büyük bir şey koyabilecek kadar şanslıyım" diyor.

Muhtemel alıcı uçağı istemezse Robinson, uçağı ya kendine saklayacağını ya da bir müzeye bağışlayacağını da ekliyor.

Muhtemel alıcı uçağı istemezse Robinson, uçağı ya kendine saklayacağını ya da bir müzeye bağışlayacağını da ekliyor.

Çitle çevrili ev, yaklaşık 740 metrekare alana sahip. 4 hektarlık arazi, bir gölet ve 4 odalı bir müştemilatı da var.

Çitle çevrili ev, yaklaşık 740 metrekare alana sahip. 4 hektarlık arazi, bir gölet ve 4 odalı bir müştemilatı da var.
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Çapulcu

Ben de 32sinde bi matematikçiyim. Ev sahibi çıkın diyo kontrat bile dolmadan. Memlekete dönüp, satacağım fiestamın parasıyla bi konteyner koyucam köye. Dudul... Devamını Gör