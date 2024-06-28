Influencerların Hesapları, Paylaşımları ve Aldıkları Cezaların İnsan Psikolojisine Etkisi

Sosyal medyada güçlü bir takipçi kitlesi olan, öneri ve fikirleriyle takipçi kitlesinin davranışlarını etkileyen veya değiştiren kişilere “influencer” denir. Influencer’lar takipçilerinin satın alma kararlarında oldukça başarılı olan, bu nedenle markaların iş birliğinde bulundukları kişilerdir. Influencerların kitlelerle hızlı ve etkili iletişimi markaların da dikkatini çekmiş ve markalar ürünlerini veya hizmetlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak için influencerların sosyal medyadaki gücünü kullanmaya yönelmişlerdir.

Bizler de kendimize yakın hissettiğimiz ya da hayatlarından örnek aldığımız, influencerları takip ederek ve onların paylaşımlarını beğenerek etkileşim kurarız. Influencerların düzenli olarak izlenmesi, takipçilerinin düşüncelerini ve davranışlarını etkileyebilme gücüne sahip olmalarını sağlamıştır. Takipçiler, parasosyal etkileşim kurarak influencerları kendilerine yakın bulmaktadırlar. Dolayısıyla hedef kitleyi kendilerine doğru yönlendirmektedirler.

Yanı sıra bu kişiler; moda, kozmetik, seyahat, sanat ve teknoloji gibi akıllara gelebilecek her türlü konuda içerik üretmişler ve kendilerine sosyal medya hesaplarında onları takip eden bir kitle edinmişlerdir. Dünyada milyarlarca, Türkiye’de milyonlarca insanın kullandığı ve sosyal ağlarımızı oluşturduğumuz bu sosyal medya mecralarının algılarımızın, bakış açımızın şekillenmesini ve değişmesini sağladığı öngörülmez bir gerçekle bize kendini sunmaktadır. Sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar kişilerin ilgi alanlarından oluşur ve ilgi alanımıza yakın kişiler ile bağlantı kurarız.