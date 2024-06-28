Influencerların Hesapları, Paylaşımları ve Aldıkları Cezaların İnsan Psikolojisine Etkisi
Teknolojinin gelişmesiyle sosyal medya araçları ortaya çıkmış ve bu araçlar günlük yaşantımızın önemli bir parçası haline gelmişlerdir. Sosyal medyanın kullanıcılar üstündeki etkisi artmaya başladıkça, görüşleri izleyicileri tarafından dikkate alınan “influencer” olarak adlandırılan kişiler göze çarpmaya başlamışlardır.
Influencer, kelime anlamıyla etkileyen kişi demektir.
Carnegie Mellon Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada insanlar sosyal medya aracılığı ile birebir etkileşime girebildikleri için yaşadıkları yalnızlık hissinin azaldığı sonuçlarına erişilmiştir.
İnsanlar influencerları kendilerine yakın, bir nevi arkadaş gibi görür ve güvenirler. Dolayısıyla evde, ekran başındayken bile sosyalleşmiş hissedebilir, kendileriyle bağ kurabilir. Son günlerde influencerlar yalnızca öneri ve fikirleri ile takipçi kitlesini etkileme girişiminde bulunmaktan ziyade sosyal medya aracılığı ile ışıltılı ve abartılı yaşamını gözler önüne sermişlerdir.
Birkaç sene önceki halleriyle tanınamayan influencerlar şu anki pahalı arabaları, kilolarca altınları, günlük yüksek harcama limitleri, kahvelerindeki altın tozları ve özel uçakları ile hepimizin dikkatlerini çekmişti.
Bu gözlemlerin ardından bireylerde kendilik algısı ile ideal kendilik algısı arasında giderek büyüyen farklar oluşmaktadır.
Bununla beraber sahip olduklarını değersizleştirip, olamadıklarını yüceltme eğilimlerini gözlemliyoruz. Burada çaba konusu değişse de değişmeyen şey onlar gibi olma arzusudur.
Sosyal Karşılaştırma Teorisi’ne göre bireyler kendilerinin, düşüncelerinin, niteliklerinin nesnel olarak değerlendirilmesine ihtiyaç duyar ve öz değerlendirme yaparak kendilerini başkalarıyla karşılaştırırlar. Kişiler influencerlerı takip ederek rol model bulmayı kolaylaştırırlar. Influencerlar, herkesin ideal dünyasında kendi yaşadığı yoksunluktan kurtulup böyle bir hayata ulaşmak gayesiyle ve izledikleri hayatta insanlara umutlar vaat ederek insanları böyle kendilerine bağlamaktadırlar. Kişiler öfkelenseler de linç etseler de yerlere göklere sığdıramasalar da istedikleri hayat yüzünden influencerlarla bir bağ kurdular.