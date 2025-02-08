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İndirim Günleri Başlıyor! 8 - 14 Şubat Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 8 - 14 Şubat Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
08.02.2025 - 09:01

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 8 - 14 Şubat 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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8 Şubat 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Çaykur Tiryaki Siyah Çay 1 Kg 212 TL

Çaykur Tiryaki Siyah Çay 1 Kg 212 TL
onedio.com

  • Yöremce İri Kuru Fasulye 1 Kg 58,50 TL

  • Birşah Homojenize Yoğurt 1,5 Kg 58,50 TL

  • Birşah Tam Yağlı Ayran 1,5 Litre 37,50 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Eritme Peyniri 500 gr 119 TL

  • Pınar Tam Yağlı Süzme Peynir 500 gr 85 TL

  • Dana Kasap Sucuk 400 gr 185 TL

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Nescafe Gold Kahve 100 gr 119,50 TL

Nescafe Gold Kahve 100 gr 119,50 TL
onedio.com

  • Nescafe Xpress Soğuk Kahve 250 ml 40 TL

  • Nescafe Latte / Mocha / Cappucino Çeşitleri 5 TL

  • Nescafe Teaster's Choice Granül Kahve 100 gr 89,50 TL

  • Nescafe Klasik Kahve 100 gr 94,50 TL

  • Nescafe Matinal Kahve 100 gr 75 TL

  • Coffee Mate Kahve Beyazlatıcı 200 gr 65,50 TL

  • Nesquik Duo Çikolata 70 gr 39 TL

  • Crunch Çikolata Çeşitleri 31,5 gr 15 TL

  • Nesquik Çokokare Kakaolu Tahıl Gevreği 310 gr 59,50 TL

  • Crunch Tam Tahıl ve Pirinç Gevreği 375 gr 65 TL

10 TL üstü alışverişlerde;

10 TL üstü alışverişlerde;
onedio.com

  • Torku Tam Yağlı Tost Peyniri 1 Kg 225 TL 

  • Papia Biocare 3 Katlı Kağıt Havlu 8'li 90 TL

Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları
onedio.com
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13 Şubat 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

APEC Benzinli Moped 33.990 TL

APEC Benzinli Moped 33.990 TL
onedio.com

  • Toshiba 65' 4K Ultra HD Android Tv 24.999 TL

  • Toshiba 43' 4K UHD Android Tv 11.999 TL

  • Onvo 50' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 13.999 TL

  • Onvo 32' HD Ready Android 13 Smart Led Tv 5.499 TL

  • Philips 10.000 mAh Powerbank 499 TL

Elektronik ürünlerde yer alan fırsatlara buradan göz atmayı unutmayın.

SEG Inox No-Frost Buzdolabı 21.999 TL

SEG Inox No-Frost Buzdolabı 21.999 TL
onedio.com

  • SEG Silver Çamaşır Makinesi 12.999 TL

  • Inox Bulaşık Makinesi 11.999 TL

  • Mekanik Silindirik Termosifon 65 L 6.499 TL

  • Kiwi Şarjlı Islak Kuru Süpürge ve Zemin Temizleyici 8.999 TL

  • Kiwi Tost Makinesi 1.699 TL

  • Fantom Carbon DC Dik Süpürge 1.499 TL

  • Sinbo Inox Kablosuz Su Isıtıcı 549 TL

  • Pierre Cardin Şarjlı Saç-Sakal Kesme Makinesi 799 TL

  • Pierre Cardin Epilasyon Seti 599 TL

  • Pierre Cardin Kulak-Burun Tüy Alma Makinesi 99,50 TL

Küçük ev aletlerinde yer alan indirim fırsatlarına buradan göz atmayı unutmayın.

Beyaz eşyalarda yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Hascevher Çelik Çaydanlık 739 TL

Hascevher Çelik Çaydanlık 739 TL
onedio.com

  • Döküm Kek Kalıbı Çeşitleri 329 TL

  • Emoji Pankek / Gözleme Tavası 329 TL

  • Manuel Doğrayıcı 900 ml 299 TL

  • Manuel Doğrayıcı 180 ml 169 TL

  • Salata Kurutucu 159 TL

  • Patates Soğan Saklama Kabı 169 TL

  • Bambu Sunumluk 129 TL

Çok Amaçlı Aktivite Koltuğu 9.999 TL

Çok Amaçlı Aktivite Koltuğu 9.999 TL
onedio.com

  • Ahşap Çubuk Ayakkabılık 179 TL

  • Asılabilir Soft Kapaklı Çöp Kovası 69,50 TL

  • Pedallı Çöp Kovası 89,50 TL

  • Katlanır Çamaşır Selesi 179 TL

  • Seyahat Çantası 199 TL

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JWIN 88 Tuş Hassasiyetli Piyano 8.999 TL

JWIN 88 Tuş Hassasiyetli Piyano 8.999 TL
onedio.com

  • JWIN 37 Tuşlu Elektronik Org 499 TL

  • Oyuncak Saat ve Blok 199 TL

  • Oyuncak Mutfak Seti 249 TL

  • Oyuncak Bulaşık Sepeti 149 TL

  • Oyuncak Hamur Kesme Makinesi 159 TL

  • Oyuncak Neşeli Evim 179 TL

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Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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14 Şubat 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
onedio.com

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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onedio.com

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Delonghi Full Otomatik Kahve Makinesi 12.750 TL

Delonghi Full Otomatik Kahve Makinesi 12.750 TL
onedio.com
  • Fakir Buhar Kazanlı Ütü 5.790 TL

Kumtel Çift Kapılı Buzdolabı Dfrost 204L 11.500 TL

Kumtel Çift Kapılı Buzdolabı Dfrost 204L 11.500 TL
onedio.com

  • Kumtel Lattenow Tam Otomatik Espresso Makinesi 11.750 TL

  • Kumtel Deposuz Su Arıtma Cihazı 5.290 TL

  • Elektrikli Güveç 1.850 TL

Beyaz eşyalarda yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Benzinli Jenaratör 10.990 TL

Benzinli Jenaratör 10.990 TL
onedio.com
  • Taşınabilir Güç İstasyonu 19.975 TL
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X7 Koşu Bandı 10.590 TL

X7 Koşu Bandı 10.590 TL
onedio.com

  • Multi Fonksiyonlu Stepper + Twister 2.190 TL

  • Spinbike 4.490 TL

  • S1 Mekik Sehpası 2.190 TL

Led Yüz Maskesi 1.890 TL

Led Yüz Maskesi 1.890 TL
onedio.com

  • Isıtmalı Masaj Cihazı 699 TL

  • Yüz Germe Masaj Cihazı 1.290 TL,

  • Vücut ve Yüz Liposuction Masaj Cihazı 1.690 TL

Tecno Spark Go 2024 Cep Telefonu 5.750 TL

Tecno Spark Go 2024 Cep Telefonu 5.750 TL
onedio.com

  • Tecno Spark Go 2024 Cep Telefonu 5.750 TL

  • Polosmart Megasafe Powerbank 5.000 mAh 449 TL

  • Polosmart Akıllı Bileklik 299 TL

  • Polosmart Kablosuz Speaker 349 TL

  • Polosmart Powerbank 10.000 mAh 349 TL

İmex Print Camera Çocuk Fotoğraf Makinesi 1.750 TL

İmex Print Camera Çocuk Fotoğraf Makinesi 1.750 TL
onedio.com

  • Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 8.900 TL

  • TCL 32' Full HD Android Smart Led Tv 7.990 TL

  • Senna 43' Full HD Frameless Google Led Tv 7.490 TL

  • Kumtel Beyaz Cam Set Üstü Ocak 2.790 TL

  • Kumtel Sürgülü Aspiratör 1.300 TL

  • Kumtel Inox Grill Tost Makinesi 1.750 TL

  • Kumtel Wag Maşası 525 TL

  • Kumtel Mini Ütü 990 TL

  • Kumtel Saç Kurutma Makinesi 750 TL

  • Arzum Hava Üflemeli Saç Şekillendirici 1.190 TL

  • Nordica Kazak Tüy Toplayıcı 129 TL

  • Heifer Quiclean Pro Şarjlı Kablosuz Süpürge 4.650 TL

Elektronik ürünlerde yer alan fırsatlara buradan göz atmayı unutmayın.

Küçük Boy PP Valiz 689 TL

Küçük Boy PP Valiz 689 TL
onedio.com

  • Kiğılı Dynamic Mont Erkek 799 TL

  • Pijama Takımı Erkek 349 TL

  • Pijama Takımı Kadın 349 TL

  • Kadife Takım Kadın 299 TL

  • Bel Çantası 209 TL

  • Çift Kişilik Battaniye 259 TL

  • Büyük Boy PP Valiz 879 TL

  • Orta Boy PP Valiz 759 TL

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Kapaklı Oval Borcam 299 TL

Kapaklı Oval Borcam 299 TL
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  • Benante Kulplu Porselen Kupa 179 TL

  • Glass in love Fiyonklu Borosilikat Kupa 149 TL

  • Tekerlekli Düzenleyici 179 TL

  • Askılı Dolap İçi Çöp Kovası 119 TL

  • Quka Çemberli Badya 55 TL

  • Quka Çilek Organizer 49 TL

  • Quka Çok Amaçlı Sepet 109 TL

  • LAV Nez Çay Bardağı 6'lı 119 TL

  • LAV Roma Meşrubat Bardağı 3'lü 99 TL

  • LAV Roma Su Bardağı 3'lü 89 TL

  • LAV Espresso Bardağı 6'lı 69 TL

  • LAV Roma Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 119 TL

  • Stormax Tekerlekl Saklama Kutusu 249 TL

  • Soğan / Patates Saklama Kabı 139 TL

  • Temizlik Seti 179 TL

  • Bambu Baharat Kaşığı 4'lü 37,50 TL

  • Hamur Kazıyıcı / Pizza Ruleti Çeşitleri 129 TL

  • Pirge Tek Fiyat Çelik Pastacılık Ürünleri 159 TL

  • Çikolata Desenli Saklama Kabı 59 TL

  • Silikon Mutfak Seti 4'lü 49 TL

  • Badya Seti 3'lü 59 TL

Mutfak ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Chef's Pro Karnıyarık Tencere 499 TL

Chef's Pro Karnıyarık Tencere 499 TL
onedio.com

  • Chef's Krep Tava 219 TL

  • Chef's Tava 249 TL

  • Chef's Sütlük 169 TL

  • Chef's Sahan 199 TL

  • 2 Katlı Kurabiyelik 199 TL

  • Cam Kase 3'lü 89 TL

  • Ayaklı Kase 139 TL

  • Çay Tabağı 6'lı 139 TL

  • Ayaklı Kek Tabağı 189 TL

  • 6+1 Pasta Servis Seti 299 TL

  • Çay Kaşığı 6'lı 129 TL

  • Tatlı Kaşığı 6'lı 199 TL

  • Yemek Kaşığı / Çatalı 6'lı 249 TL

  • Tatlı Çatalı 6'lı 199 TL

  • Emaye Bakraç 329 TL

  • Alpina Akasya Ağacı Ayaklı Sunumluk 349 TL

  • Bonera Emaye Kupa 119 TL

  • Akasya Bölmeli Sunumluk Çeşitleri 99 TL

  • Akasya Servis Gereçleri 79 TL

  • Glass in love Cam Saklama Kabı 19 TL

  • Bonera Emaye Kase 119 TL

  • Perilla Kurutmalık 499 TL

Lego Lotus Çiçekleri 479 TL

Lego Lotus Çiçekleri 479 TL
onedio.com

  • Lego Kiraz Çiçekleri 479 TL

  • Pelüş Zürafa 499 TL

  • Mucit Karınca Yaz Sil Kitaplarım 179 TL

  • 3 Kapaklı Metal Ayakkabılık 1.790 TL

  • 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.990 TL

  • Raflı Çok Amaçlı Dolap 990 TL

ŞOK 8 Şubat ile 15 Şubat 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Bu hafta Şok Cumartesi Fırsatları'nda henüz tek broşür yayınlanmış.

Bu hafta Şok Cumartesi Fırsatları'nda henüz tek broşür yayınlanmış.
onedio.com

  • Minderli Düşer Kapaklı Ayakkabılık 999 TL,

  • İkili Sehpa 499 TL

  • Hugel 12V 60A Akü 2.190 TL, 

  • 3 litre Radyatör Antifirizi 119 TL, 

  • 5 litre Oto Cam Suyu 79,95 TL,

  • Oto Cam Sileceği 49,95 TL

  • Dollyland Luvlie Günlük Elbiseli Bebek 219 TL, 

  • Küp Puzzle 99,95 TL, 

  • Su Halka Oyunu 99,95 TL, 

  • Dollyland Minkie ile Defile Zamanı 79,95 TL, 

  • Hot Wheels Şehir Başlangıç Setleri 399 TL, 

  • Hot Wheels Bahar Temalı Özel Seri Arabalar 79,95 TL,

  • Hot Wheels Kamyonlar 249 TL, 

  • Hot Wheels Monster Truck Arabalar 59,95 TL,

  • Cars Arabalar 59,95 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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