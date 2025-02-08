İndirim Günleri Başlıyor! 8 - 14 Şubat Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
İndirim Günleri Başlıyor! 8 - 14 Şubat Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 8 - 14 Şubat 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
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8 Şubat 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
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Çaykur Tiryaki Siyah Çay 1 Kg 212 TL
Nescafe Gold Kahve 100 gr 119,50 TL
10 TL üstü alışverişlerde;
Tazenin Yıldızları
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13 Şubat 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
APEC Benzinli Moped 33.990 TL
SEG Inox No-Frost Buzdolabı 21.999 TL
Hascevher Çelik Çaydanlık 739 TL
Çok Amaçlı Aktivite Koltuğu 9.999 TL
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JWIN 88 Tuş Hassasiyetli Piyano 8.999 TL
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14 Şubat 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Delonghi Full Otomatik Kahve Makinesi 12.750 TL
Kumtel Çift Kapılı Buzdolabı Dfrost 204L 11.500 TL
Benzinli Jenaratör 10.990 TL
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X7 Koşu Bandı 10.590 TL
Led Yüz Maskesi 1.890 TL
Tecno Spark Go 2024 Cep Telefonu 5.750 TL
İmex Print Camera Çocuk Fotoğraf Makinesi 1.750 TL
Küçük Boy PP Valiz 689 TL
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Kapaklı Oval Borcam 299 TL
Chef's Pro Karnıyarık Tencere 499 TL
Lego Lotus Çiçekleri 479 TL
ŞOK 8 Şubat ile 15 Şubat 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Bu hafta Şok Cumartesi Fırsatları'nda henüz tek broşür yayınlanmış.
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