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8 - 14 Şubat 2025 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 8 - 14 Şubat 2025 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
07.02.2025 - 18:01

8 Şubat 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 8 Şubat 2025 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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Çaykur Tiryaki Siyah Çay 1 Kg 212 TL

Çaykur Tiryaki Siyah Çay 1 Kg 212 TL

  • Yöremce İri Kuru Fasulye 1 Kg 58,50 TL

  • Birşah Homojenize Yoğurt 1,5 Kg 58,50 TL

  • Birşah Tam Yağlı Ayran 1,5 Litre 37,50 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Eritme Peyniri 500 gr 119 TL

  • Pınar Tam Yağlı Süzme Peynir 500 gr 85 TL

  • Dana Kasap Sucuk 400 gr 185 TL

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Nescafe Gold Kahve 100 gr 119,50 TL

Nescafe Gold Kahve 100 gr 119,50 TL

  • Nescafe Xpress Soğuk Kahve 250 ml 40 TL

  • Nescafe Latte / Mocha / Cappucino Çeşitleri 5 TL

  • Nescafe Teaster's Choice Granül Kahve 100 gr 89,50 TL

  • Nescafe Klasik Kahve 100 gr 94,50 TL

  • Nescafe Matinal Kahve 100 gr 75 TL

  • Coffee Mate Kahve Beyazlatıcı 200 gr 65,50 TL

  • Nesquik Duo Çikolata 70 gr 39 TL

  • Crunch Çikolata Çeşitleri 31,5 gr 15 TL

  • Nesquik Çokokare Kakaolu Tahıl Gevreği 310 gr 59,50 TL

  • Crunch Tam Tahıl ve Pirinç Gevreği 375 gr 65 TL

10 TL üstü alışverişlerde;

10 TL üstü alışverişlerde;

  • Torku Tam Yağlı Tost Peyniri 1 Kg 225 TL 

  • Papia Biocare 3 Katlı Kağıt Havlu 8'li 90 TL

Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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