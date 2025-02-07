onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Elektronik
BİM'e Tam Otomatik Kahve Makinesi Geliyor! 14 Şubat 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Tam Otomatik Kahve Makinesi Geliyor! 14 Şubat 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
07.02.2025 - 09:41

14 Şubat 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2025 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

👇

👇

👇

👇

Delonghi Full Otomatik Kahve Makinesi 12.750 TL

Delonghi Full Otomatik Kahve Makinesi 12.750 TL
  • Fakir Buhar Kazanlı Ütü 5.790 TL

Kumtel Çift Kapılı Buzdolabı Dfrost 204L 11.500 TL

Kumtel Çift Kapılı Buzdolabı Dfrost 204L 11.500 TL

  • Kumtel Lattenow Tam Otomatik Espresso Makinesi 11.750 TL

  • Kumtel Deposuz Su Arıtma Cihazı 5.290 TL

  • Elektrikli Güveç 1.850 TL

Beyaz eşyalarda yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Benzinli Jenaratör 10.990 TL

Benzinli Jenaratör 10.990 TL
  • Taşınabilir Güç İstasyonu 19.975 TL

X7 Koşu Bandı 10.590 TL

X7 Koşu Bandı 10.590 TL

  • Multi Fonksiyonlu Stepper + Twister 2.190 TL

  • Spinbike 4.490 TL

  • S1 Mekik Sehpası 2.190 TL

Led Yüz Maskesi 1.890 TL

Led Yüz Maskesi 1.890 TL

  • Isıtmalı Masaj Cihazı 699 TL

  • Yüz Germe Masaj Cihazı 1.290 TL,

  • Vücut ve Yüz Liposuction Masaj Cihazı 1.690 TL

Tecno Spark Go 2024 Cep Telefonu 5.750 TL

Tecno Spark Go 2024 Cep Telefonu 5.750 TL

  • Tecno Spark Go 2024 Cep Telefonu 5.750 TL

  • Polosmart Megasafe Powerbank 5.000 mAh 449 TL

  • Polosmart Akıllı Bileklik 299 TL

  • Polosmart Kablosuz Speaker 349 TL

  • Polosmart Powerbank 10.000 mAh 349 TL

İmex Print Camera Çocuk Fotoğraf Makinesi 1.750 TL

İmex Print Camera Çocuk Fotoğraf Makinesi 1.750 TL

  • Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 8.900 TL

  • TCL 32' Full HD Android Smart Led Tv 7.990 TL

  • Senna 43' Full HD Frameless Google Led Tv 7.490 TL

  • Kumtel Beyaz Cam Set Üstü Ocak 2.790 TL

  • Kumtel Sürgülü Aspiratör 1.300 TL

  • Kumtel Inox Grill Tost Makinesi 1.750 TL

  • Kumtel Wag Maşası 525 TL

  • Kumtel Mini Ütü 990 TL

  • Kumtel Saç Kurutma Makinesi 750 TL

  • Arzum Hava Üflemeli Saç Şekillendirici 1.190 TL

  • Nordica Kazak Tüy Toplayıcı 129 TL

  • Heifer Quiclean Pro Şarjlı Kablosuz Süpürge 4.650 TL

Elektronik ürünlerde yer alan fırsatlara buradan göz atmayı unutmayın.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Küçük Boy PP Valiz 689 TL

Küçük Boy PP Valiz 689 TL

  • Kiğılı Dynamic Mont Erkek 799 TL

  • Pijama Takımı Erkek 349 TL

  • Pijama Takımı Kadın 349 TL

  • Kadife Takım Kadın 299 TL

  • Bel Çantası 209 TL

  • Çift Kişilik Battaniye 259 TL

  • Büyük Boy PP Valiz 879 TL

  • Orta Boy PP Valiz 759 TL

Kapaklı Oval Borcam 299 TL

Kapaklı Oval Borcam 299 TL

  • Benante Kulplu Porselen Kupa 179 TL

  • Glass in love Fiyonklu Borosilikat Kupa 149 TL

  • Tekerlekli Düzenleyici 179 TL

  • Askılı Dolap İçi Çöp Kovası 119 TL

  • Quka Çemberli Badya 55 TL

  • Quka Çilek Organizer 49 TL

  • Quka Çok Amaçlı Sepet 109 TL

  • LAV Nez Çay Bardağı 6'lı 119 TL

  • LAV Roma Meşrubat Bardağı 3'lü 99 TL

  • LAV Roma Su Bardağı 3'lü 89 TL

  • LAV Espresso Bardağı 6'lı 69 TL

  • LAV Roma Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 119 TL

  • Stormax Tekerlekl Saklama Kutusu 249 TL

  • Soğan / Patates Saklama Kabı 139 TL

  • Temizlik Seti 179 TL

  • Bambu Baharat Kaşığı 4'lü 37,50 TL

  • Hamur Kazıyıcı / Pizza Ruleti Çeşitleri 129 TL

  • Pirge Tek Fiyat Çelik Pastacılık Ürünleri 159 TL

  • Çikolata Desenli Saklama Kabı 59 TL

  • Silikon Mutfak Seti 4'lü 49 TL

  • Badya Seti 3'lü 59 TL

Mutfak ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Chef's Pro Karnıyarık Tencere 499 TL

Chef's Pro Karnıyarık Tencere 499 TL

  • Chef's Krep Tava 219 TL

  • Chef's Tava 249 TL

  • Chef's Sütlük 169 TL

  • Chef's Sahan 199 TL

  • 2 Katlı Kurabiyelik 199 TL

  • Cam Kase 3'lü 89 TL

  • Ayaklı Kase 139 TL

  • Çay Tabağı 6'lı 139 TL

  • Ayaklı Kek Tabağı 189 TL

  • 6+1 Pasta Servis Seti 299 TL

  • Çay Kaşığı 6'lı 129 TL

  • Tatlı Kaşığı 6'lı 199 TL

  • Yemek Kaşığı / Çatalı 6'lı 249 TL

  • Tatlı Çatalı 6'lı 199 TL

  • Emaye Bakraç 329 TL

  • Alpina Akasya Ağacı Ayaklı Sunumluk 349 TL

  • Bonera Emaye Kupa 119 TL

  • Akasya Bölmeli Sunumluk Çeşitleri 99 TL

  • Akasya Servis Gereçleri 79 TL

  • Glass in love Cam Saklama Kabı 19 TL

  • Bonera Emaye Kase 119 TL

  • Perilla Kurutmalık 499 TL

Lego Lotus Çiçekleri 479 TL

Lego Lotus Çiçekleri 479 TL

  • Lego Kiraz Çiçekleri 479 TL

  • Pelüş Zürafa 499 TL

  • Mucit Karınca Yaz Sil Kitaplarım 179 TL

  • 3 Kapaklı Metal Ayakkabılık 1.790 TL

  • 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.990 TL

  • Raflı Çok Amaçlı Dolap 990 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın