BİM'e Tam Otomatik Kahve Makinesi Geliyor! 14 Şubat 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
BİM'e Tam Otomatik Kahve Makinesi Geliyor! 14 Şubat 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
14 Şubat 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2025 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Delonghi Full Otomatik Kahve Makinesi 12.750 TL
Kumtel Çift Kapılı Buzdolabı Dfrost 204L 11.500 TL
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Benzinli Jenaratör 10.990 TL
X7 Koşu Bandı 10.590 TL
Led Yüz Maskesi 1.890 TL
Tecno Spark Go 2024 Cep Telefonu 5.750 TL
İmex Print Camera Çocuk Fotoğraf Makinesi 1.750 TL
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Küçük Boy PP Valiz 689 TL
Kapaklı Oval Borcam 299 TL
Chef's Pro Karnıyarık Tencere 499 TL
Lego Lotus Çiçekleri 479 TL
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