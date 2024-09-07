İndirim Günleri Başlıyor! 7 - 13 Eylül Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
İndirim Günleri Başlıyor! 7 - 13 Eylül Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 7 Eylül - 13 Eylül 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
7 Eylül 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ovadan Baldo Pirinç 2,5 Kg 145 TL
Birşah Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt 2 Kg 57 TL
10 TL ve üzeri alışverişinizde;
Tazenin yıldızları
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Seçili tıraş bakım ürünlerinde %50 indirim👇
12 Eylül 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
Lenovo Notebook 6.999 TL
APEC APX 200 cc Benzinli Motosiklet 99.990 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
JWIN Sapphire Sdp-215 Çekiç Aksiyonlu 88 Tuşlu Piyano 15.700 TL
SEG Inox No-Frost Buzdolabı 18.999 TL
English Home Tava ve Sahan Seti 849 TL
Kaymaz Taban Banyo Klozet Takımı 2'li 219 TL
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
13 Eylül 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Verandalı Flat Tiny House 599.000 TL
Keysmart Nofrost Buzdolabı 19.975 TL
TCL 58" 4K Ultra HD Led Google Tv 18.975 TL
RKS XS25 Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 22.975 TL
Güral Porselen 18 Parça Rölyefli Porselen Yemek Takımı 849 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tefal Karnıyarık Tencere 899 TL
4 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 89 TL
ŞOK 4 - 11 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Alpina Beyaz Ankastre Set 5.999 TL
Gıda ürünleri;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hijyen, kozmetik ve bebek Ürünleri;
Okula hazırlık ürünleri
Elektronik ürünler ve beyaz eşya;
Mobilya;
New Balance spor ayakkabılar / sneakerlar
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın