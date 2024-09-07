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İndirim Günleri Başlıyor! 7 - 13 Eylül Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 7 - 13 Eylül Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
07.09.2024 - 09:01

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 7 Eylül - 13 Eylül 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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7 Eylül 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Ovadan Baldo Pirinç 2,5 Kg 145 TL

Ovadan Baldo Pirinç 2,5 Kg 145 TL
onedio.com

  • Yudum Ayçiçek Yağı 4,5 Litre 229 TL

  • Öncü Domates Salçası 1650 gr 99 TL

  • Çokça Ketçap Çeşitleri 1 Kg 37 TL

  • Ülker Pötibör Bisküvi 4x200 gr 49 TL

  • Bebelac Çocuk Devam Sütü 400 gr 179 TL

  • ABC Sıvı Çamaşır Deterjanı 3 Litre 109 TL

  • Vanish Kosla Leke Çıkarıcı 1 Litre 89 TL

  • Yumoş Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 1440 ml 99 TL

  • Finish Bulaşık Makinesi Tuzu 1,3 Kg 49 TL

  • Finish Bulaşık Makinesi Parlatıcı 250 ml 49 TL

  • Head&Shoulders 330 ml 109 TL

  • Elseve Saç Güzelleştirici Krem 150 ml 99 TL

Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Birşah Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt 2 Kg 57 TL

Birşah Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt 2 Kg 57 TL
onedio.com

  • Birşah Yarım Yağlı Süt 1 Litre 23 TL

  • Torku Tam Yağlı Beyaz Peynir 1 Kg 179 TL

  • Kebir Kolot Peyniri 500 gr 109 TL

  • Kaanlar Kolot Peyniri 500 gr 109 TL

  • Kaanlar Trakya Tam Yağlı Beyaz Peynir 1 Kg 149 TL

  • Milkten Krem Peynir 500 gr 59 TL

  • Şahin Çemeni Sıyrılmış Dana Pastırma 80 gr 109 TL

  • Seyidoğlu Tahin 1 Kg 149 TL

10 TL ve üzeri alışverişinizde;

10 TL ve üzeri alışverişinizde;
onedio.com

  • Indomie Jumbo Noodle Çeşitleri 5x120 gr 35 TL 

  • Nestle 1927 Çikolata 6x60 gr 119 TL

Tazenin yıldızları

Tazenin yıldızları
onedio.com
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Seçili tıraş bakım ürünlerinde %50 indirim👇

Seçili tıraş bakım ürünlerinde %50 indirim👇
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12 Eylül 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

Lenovo Notebook 6.999 TL

Lenovo Notebook 6.999 TL
onedio.com

  • Toshiba 65' 4K Ultra HD Android Tv 20.990 TL

  • Samsung 58' 4K Crystal UHD Tv 23.999 TL

  • Toshiba 50' Ultra HD Smart Tv 12.999 TL

  • Hi-Level 32' WebOS HD Ready Tv 4.999 TL

  • Range Oyuncu Koltuğu 3.499 TL

  • Oyuncu Masası 1.799 TL

Bilgisayar ve televizyonlarda yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

APEC APX 200 cc Benzinli Motosiklet 99.990 TL

APEC APX 200 cc Benzinli Motosiklet 99.990 TL
onedio.com
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JWIN Sapphire Sdp-215 Çekiç Aksiyonlu 88 Tuşlu Piyano 15.700 TL

JWIN Sapphire Sdp-215 Çekiç Aksiyonlu 88 Tuşlu Piyano 15.700 TL
onedio.com

  • JWIN Sdp-88 88 Tuşlu Piyano 7.650 TL

  • Kabin Boy PP Valiz 569 TL

  • Orta Boy PP Valiz 679 TL

  • Büyük Boy PP Valiz 789 TL

  • PP Laptop Çantası 199 TL

  • PP Makyaj Çantası 179 TL

  • Canlı Çiçek Cennet Kuşu 79 TL

İndirimde yer alan valizler burada.

SEG Inox No-Frost Buzdolabı 18.999 TL

SEG Inox No-Frost Buzdolabı 18.999 TL
onedio.com

  • SEG Inox Bulaşık Makinesi 9.999 TL

  • SEG Çamaşır Makinesi 10.999 TL

  • Regal 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.999 TL

  • Arzum Cookart Eco Midi Fırın 3.299 TL

  • Arzum Pacco El Blender Seti 1.599 TL

  • Hometech Çelik Kettle 399 TL

  • Sinbo Saç Kurutma Makinesi 429 TL

  • Kiwi Kablosuz Dik Süpürge 2.999 TL

  • Kiwi Buharlı Ütü 549 TL

  • Kiwi Tost Makinesi 539 TL

  • Kiwi Döner Başlıklı Çocuk Diş Fırçası 349 TL

  • Aprilla Şarjlı Saç Kesme Makinesi 499 TL

  • Aprilla Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 399 TL

  • Aprilla Titreşimli Diş Fırçası 199 TL

Küçük ev aletlerinde yer alan indirimlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

İndirimde yer alan elektrikli diş fırçalarına buradan da ulaşabilirsiniz.

Tıraş makinelerinde yer alan indirimlere buradan bakabilirsiniz.

English Home Tava ve Sahan Seti 849 TL

English Home Tava ve Sahan Seti 849 TL
onedio.com

  • English Home Tava Seti 899 TL

  • Tantitoni Pipetli Çelik Termos 1,2 Litre 449 TL

  • LAV 12 Parça Çay Seti 199 TL

Sofra ve mutfak ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Kaymaz Taban Banyo Klozet Takımı 2'li 219 TL

Kaymaz Taban Banyo Klozet Takımı 2'li 219 TL
onedio.com

  • Ütü Masası 499 TL

  • Kanatlı Kurutmalık 249 TL

  • Pedallı Çöp Kovası 149 TL

  • Katlanır Çamaşır Selesi 149  TL

  • Kirli Çamaşır Sepeti 229 TL

  • Çamaşır Selesi 129 TL

  • Çok Amaçlı Sepet 55 TL

  • Mandal Sepeti 35 TL

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onedio.com

Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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onedio.com

13 Eylül 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
onedio.com

👇

👇
onedio.com

Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

👇

👇
onedio.com

Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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Verandalı Flat Tiny House 599.000 TL

Verandalı Flat Tiny House 599.000 TL
onedio.com
  • 3.70 Metre Çekme Karavan 229.000 TL

Keysmart Nofrost Buzdolabı 19.975 TL

Keysmart Nofrost Buzdolabı 19.975 TL
onedio.com

  • 8 Kg Çamaşır Makinesi 9.750 TL

  • 8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 9.975 TL

  • 4 Programlı Bulaşık Makinesi 8.975 TL

  • Buzdolabı 10.975 TL

TCL 58" 4K Ultra HD Led Google Tv 18.975 TL

TCL 58" 4K Ultra HD Led Google Tv 18.975 TL
onedio.com

  • TCL 55' 4K Ultra HD Led Google Tv 17.975 TL

  • Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 7.290 TL

  • Philips Air Fryer 4.975 TL

  • Fakir Mikrodalga Fırın 2.450 TL

  • Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 3.290 TL

  • Heifer Procleanx Şarjlı Süpürge 4.490 TL

  • Fakir Tea B More Çay Makinesi 1.090 TL

  • Fakir Execute 2 Blade 15'i 1 Arada Çantalı Erkek Bakım Seti 995 TL

  • Fakir Saç Sakal Kesme Makinesi 429 TL

  • Nautica Sport Tumbler Termos 502 ml 699 TL

Küçük ev aletlerinde yer alan indirimlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

RKS XS25 Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 22.975 TL

RKS XS25 Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 22.975 TL
onedio.com

  • Buffalo-F E-Bike 49.975 TL

  • Polosmart Kablosuz Işıklı Silindir Speaker 265 TL

  • Polosmart Akıllı Saat 299 TL

  • Polosmart Akıllı Bileklik 229 TL

  • Polosmart Kablosuz Klavye Mouse Set 399 TL

  • Polisan Acqua Tavan Boyası 10 Litre 399 TL

  • Polisan Acqua İç Cephe Beyaz Plastik Boya 10 Kg 349 TL

İndirimde yer alan elektrikli bisiklet modellerine buradan göz atmayı unutmayın. 

Güral Porselen 18 Parça Rölyefli Porselen Yemek Takımı 849 TL

Güral Porselen 18 Parça Rölyefli Porselen Yemek Takımı 849 TL
onedio.com

  • Berlin Büyük Derin Çelik Tencere 595 TL

  • Chef's Sütlük 149 TL

Sofra ve mutfak ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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Tefal Karnıyarık Tencere 899 TL

Tefal Karnıyarık Tencere 899 TL
onedio.com

  • Tefal Sahan 529 TL

  • Tefal Simplicty Tava 599 TL

  • Tefal Servis Seti 3'lü 199 TL

  • Alpina Çelik Mutfak Gereçleri 79 TL

  • Tefal Manuel Rondo 549 TL

  • Alpina Peynir Bıçağı 2'li 99 TL

  • Naturalove Metal Saplı Sunum/Kesme Tahtası Çeşitleri 119 TL

  • Alpina Çok Amaçlı Mutfak Makası 99 TL

  • Kare Badya 39,50 TL

  • Tekli Ayakkabı Rampası 17,50 TL

  • Desenli Kahve Bardağı 500 ml 12,50 TL

  • Bölmeli Poşet Çay Kutusu 49 TL

  • Tablet Mop Temizlik Seti 169 TL

  • Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 34,50 TL

  • Tek Fiyat Ürünler 17,50 TL

  • Fonksiyonel Askı Çeşitleri 29,50 TL

Sofra ve mutfak ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

4 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 89 TL

4 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 89 TL
onedio.com

  • Namaz Elbisesi 199 TL

  • Kadın Pantolon 129 TL

  • Penye Şal 75 TL

  • Koltuk Örtüsü 129 TL

  • Koltuk Şalı 79 TL

  • Valiz Organizer Set 6'lı 79 TL

  • Waffle Kurulama Bezi 29,50 TL

  • Tekli Karma Bebek Body 52,50 TL

  • Yüz Havlusu 69 TL

  • Masa Örtüsü 49,50 TL

  • El Havlusu 29,50 TL

  • Kapı Önü Paspas 49,50 TL

  • 4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 85 TL

  • Çift Gözlü Çekmece Düzenleyici 99 TL

İndirimli çekmece düzenleyicilere buradan göz atabilirsiniz.

ŞOK 4 - 11 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Alpina Beyaz Ankastre Set 5.999 TL

Alpina Beyaz Ankastre Set 5.999 TL
onedio.com

  • Sinbo Salça-Et-Kıyma Makinesi 1.099 TL

  • 5 litre Cam Kavanoz 109 TL, 

  • 3 litre Cam Kavanoz 69,95 TL, 

  • 1000 cc Kapaksız Kavanoz 12,95 TL, 

  • 660 cc Kapaksız Kavanoz 11,95 TL, 

  • 425 cc Kapaksız Kavanoz 10,95 TL, 

  • 300 cc Kapaksız Kavanoz 9,95 TL, 

  • 300 ml Sarkap Kapaklı Cam Kavanoz 11,95 TL,

  • 10'lu Kavanoz Kapağı 22,50 TL,

  • Metaltex Rende 199 TL, 

  • Plastik Rende 49,95 TL, 

  • Büyük Boy Badya 39,95 TL, 

  • Kavanoz Hunisi 19,95 TL, 

  • Sos Tavası 129 TL, 

  • 30x20 cm Kesme Tahtası 79,95 TL, 

  • Sebze Meyve Bıçağı 29,95 TL, 

  • Roto Soyucu 3'ü 1 Arada 39,95 TL, 

  • Çelik Kevgir 169 TL, 

  • Tel Kevgir 79,95 TL, 

  • Ahşap Kaşık 49,95 TL, 

  • 4 Parça Ahşap Servis Seti 79,95 TL, 

  • Büyük Boy Buzluk 79,95 TL, 

  • Közmatik 89,95 TL, 

  • Yer Sofrası 349 TL,

  • Katlanır Masa 599 TL

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın!

Gıda ürünleri;

Gıda ürünleri;
onedio.com

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın!

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Hijyen, kozmetik ve bebek Ürünleri;

Hijyen, kozmetik ve bebek Ürünleri;
onedio.com

İndirimli bebek ürünleri burada.

İndirimli kişisel bakım ve kozmetik ürünleri burada.

Okula hazırlık ürünleri

Okula hazırlık ürünleri
onedio.com

Okula ve şehre dönüş fırsatlarını yakalamak için tıklayın.

25 TL üstü alışverişlerde 

  • 6x180 ml Sütaş Çikolatalı / Çilekli Süt 49 TL, 

  • 6'lı Şölen Ozmo Ogopogo Çilekli Kek 35 TL,

  • Balpetek Çıtkapa Süzme Çiçek Balı 59 TL, 

  • 6x200 ml Aroma Trapikal Karışık Meyveli / Şeftali / Vişneli İçecek 30 TL,

  • 24'lü Pritt Çantalı Pastel Boya 99 TL

Elektronik ürünler ve beyaz eşya;

Elektronik ürünler ve beyaz eşya;
onedio.com

İndirimli akıllı mama kapları burada.

İndirimli evcil hayvan su pınarı burada.

Çok satan kameralar burada

Beyaz eşya ürünleri için tıklayın.

Mobilya;

Mobilya;
onedio.com

Çok satan mobilyalar burada.

New Balance spor ayakkabılar / sneakerlar

New Balance spor ayakkabılar / sneakerlar
onedio.com

İndirimdeki new balance ayakkabılar için tıklayın.

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