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7 - 13 Eylül 2024 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 7 - 13 Eylül 2024 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
06.09.2024 - 16:34

7 Eylül 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 7 Eylül 2024 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda
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Ovadan Baldo Pirinç 2,5 Kg 145 TL

Ovadan Baldo Pirinç 2,5 Kg 145 TL

  • Yudum Ayçiçek Yağı 4,5 Litre 229 TL

  • Öncü Domates Salçası 1650 gr 99 TL

  • Çokça Ketçap Çeşitleri 1 Kg 37 TL

  • Ülker Pötibör Bisküvi 4x200 gr 49 TL

  • Bebelac Çocuk Devam Sütü 400 gr 179 TL

  • ABC Sıvı Çamaşır Deterjanı 3 Litre 109 TL

  • Vanish Kosla Leke Çıkarıcı 1 Litre 89 TL

  • Yumoş Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 1440 ml 99 TL

  • Finish Bulaşık Makinesi Tuzu 1,3 Kg 49 TL

  • Finish Bulaşık Makinesi Parlatıcı 250 ml 49 TL

  • Head&Shoulders 330 ml 109 TL

  • Elseve Saç Güzelleştirici Krem 150 ml 99 TL

Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Birşah Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt 2 Kg 57 TL

Birşah Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt 2 Kg 57 TL

  • Birşah Yarım Yağlı Süt 1 Litre 23 TL

  • Torku Tam Yağlı Beyaz Peynir 1 Kg 179 TL

  • Kebir Kolot Peyniri 500 gr 109 TL

  • Kaanlar Kolot Peyniri 500 gr 109 TL

  • Kaanlar Trakya Tam Yağlı Beyaz Peynir 1 Kg 149 TL

  • Milkten Krem Peynir 500 gr 59 TL

  • Şahin Çemeni Sıyrılmış Dana Pastırma 80 gr 109 TL

  • Seyidoğlu Tahin 1 Kg 149 TL

10 TL ve üzeri alışverişinizde;

10 TL ve üzeri alışverişinizde;

  • Indomie Jumbo Noodle Çeşitleri 5x120 gr 35 TL 

  • Nestle 1927 Çikolata 6x60 gr 119 TL

Tazenin yıldızları

Tazenin yıldızları

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