İndirim Günleri Başlıyor! 6 - 12 Temmuz Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
İndirim Günleri Başlıyor! 6 - 12 Temmuz Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 6 - 12 Temmuz 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
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6 Temmuz 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
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Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 1,5 Kg 49,50 TL
10 TL ve üzeri alışverişlerde;
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Tazenin Yıldızları👇
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11 Temmuz 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
Toshiba 65" 4K Ultra HD Android Tv 19.999 TL
SEG Inox Bulaşık Makinesi 9.799 TL
Volta VSX Elektrikli Motorlu Bisiklet 24.990 TL
Dolu 12V Akülü Araba 5.999 TL
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Lava Döküm Tencere 1.199 TL
Kilim 249 TL
Baby Turco Doğadan Bebek Bezi Çeşitleri 215 TL
Aşurelik Ürünler;
12 Temmuz 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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4,5 Metre Fiber Tabanlı Konsollu Şişme Bot ve Taşıma Römorku 249.000 TL
Orta Süspansiyonlu Buffalo-E Elektrikli Dağ Bisikleti 39,990 TL
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Senna 50'' Frameless Ultra Hd Google Tv 10.999 TL
Articolo Gözlük Kabı 159 TL
PS4 Slim 500 GB Oyun Konsolu 11.999 TL
Merserize Şapka Kadın 139 TL
Çaydanlık 599 TL
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Berlin Büyük Derin Çelik Tencere 549 TL
ŞOK 6 - 13 Temmuz 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Sinbo Sanayi Tipi Vantilatör 1.299 TL
Mobilya;
Valizler;
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