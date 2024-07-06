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İndirim Günleri Başlıyor! 6 - 12 Temmuz Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 6 - 12 Temmuz Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
06.07.2024 - 09:01

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 6 - 12 Temmuz 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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6 Temmuz 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 1,5 Kg 49,50 TL

Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 1,5 Kg 49,50 TL
onedio.com

  • Ünal Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 gr 159 TL

  • Doğuş Rize Çayı 1 Kg 109,90 TL

  • Aras / Nar / Irmak / Balküpü Toz Şeker 5 Kg

  • Şahin Çemeni Sıyrıılmış Dana Pastırma 80 gr 99 TL

  • Piliç Döner Çeşitleri 200 gr 39,90 TL

  • Çokça Domates Salçası 830 gr 30,50 TL

  • Zeo Siyah Zeytin 2 Kg 210 TL

  • Eti Burçak Buğdaylı Bisküvi 3x131 gr 29,90 TL

  • Çerezya Yerli Dakota Çekirdek 400 gr 31,90 TL

  • Solo Bambu Katkılı Kağıt Havlu 12'li 119,95 TL

  • Solo Bambu Katkılı Tuvalet Kağıdı 32'li 179,95 TL

  • Pantene Şampuan Çeşitleri 350 ml 79,90 TL

  • Fairy Bulaşık Deterjanı 2600 ml 139,90 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

10 TL ve üzeri alışverişlerde;
onedio.com

  • Prvacy Kadın / Erkek Deodorant Çeşitleri 200 ml 69,90 TL 

  • Fuse Tea Buzlu Çay Çeşitleri 6x330 ml 75 TL

Süpermarket ürünlerinde muhteşem indirimlere buradan göz atabilirsiniz.

👇

👇
onedio.com

Süpermarket ürünlerinde muhteşem indirimlere buradan göz atabilirsiniz.

Tazenin Yıldızları👇

Tazenin Yıldızları👇
onedio.com
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11 Temmuz 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

Toshiba 65" 4K Ultra HD Android Tv 19.999 TL

Toshiba 65" 4K Ultra HD Android Tv 19.999 TL
onedio.com

  • HI-LEVEL 55' Ultra HD Smarrt Tv 12.999 TL

  • Philips 50' UHD Smart Led Tv 16.999 TL

  • JVC 43' Full HD Android Led 8.999 TL

  • Onvo 32' HD Ready Android 13 Smart Led Tv 4.799 TL

  • Piranha Akıllı Saat 329 TL

En çok tercih edilen televizyon modelleri burada.

SEG Inox Bulaşık Makinesi 9.799 TL

SEG Inox Bulaşık Makinesi 9.799 TL
onedio.com

  • SEG Inox No-Frost Buzdolabı 19.999 TL

  • Kiwi Retro Fırın 2.999 TL

  • Arzum Pacco El Blender Seti 1.499 TL

  • Kiwi Çay Makinesi 639 TL

En çok tercih edilen çay makinelerine buradan göz atmayı unutmayın.

Küçük ev aletlerinde yer alan indirimleri buradan incelemeyi unutmayın.

Volta VSX Elektrikli Motorlu Bisiklet 24.990 TL

Volta VSX Elektrikli Motorlu Bisiklet 24.990 TL
onedio.com

Dolu 12V Akülü Araba 5.999 TL

Dolu 12V Akülü Araba 5.999 TL
onedio.com

İndirimde yer alan akülü araba, scooter ürünlerine buradan ulaşabilirsiniz.

İndirimli plaj sandalyelerini de sizin için buraya bıraktım.

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Lava Döküm Tencere 1.199 TL

Lava Döküm Tencere 1.199 TL
onedio.com

  • Hascevher Aşure Tenceresi 599 TL

  • English Home Çay Bardağı 6'lı 129 TL

  • 2 Bölmeli Yemek Taşıma Kabı 299 TL

  • Borosilikat Kupa 3'lü 69,50 TL

  • Salata Kurutucu 149 TL

Kilim 249 TL

Kilim 249 TL
onedio.com

  • Pötikare Masa Örtüsü 159 TL

  • Ranforce Yastık Kılıfı 2'li 75 TL

  • Asılabilir Soft Kapaklı Çöp Kutusu 49,90 TL

  • Krom Musluk Başlığı 49,50 TL

Baby Turco Doğadan Bebek Bezi Çeşitleri 215 TL

Baby Turco Doğadan Bebek Bezi Çeşitleri 215 TL
onedio.com

Süpermarket ürünlerinde muhteşem indirimlere buradan göz atabilirsiniz.

Aşurelik Ürünler;

Aşurelik Ürünler;
onedio.com

Süpermarket ürünlerinde muhteşem indirimlere buradan göz atabilirsiniz.

12 Temmuz 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
onedio.com

👇

👇
onedio.com

Süpermarket ürünlerinde muhteşem indirimlere buradan göz atabilirsiniz.

👇

👇
onedio.com

Süpermarket ürünlerinde muhteşem indirimlere buradan göz atabilirsiniz.

4,5 Metre Fiber Tabanlı Konsollu Şişme Bot ve Taşıma Römorku 249.000 TL

4,5 Metre Fiber Tabanlı Konsollu Şişme Bot ve Taşıma Römorku 249.000 TL
onedio.com
  • Römork 49.000 TL

Bahçe ve balkon takımlarında yer alan indirimli ürünleri de buradan inceleyebilirsiniz.

Orta Süspansiyonlu Buffalo-E Elektrikli Dağ Bisikleti 39,990 TL

Orta Süspansiyonlu Buffalo-E Elektrikli Dağ Bisikleti 39,990 TL
onedio.com

  • Buffalo Elektrikli Dağ Bisikleti 29.999 TL

  • RKS RD5 Katlanır Elektrikli  Bisiklet  29.999 TL

  • 27,5 Jant Ön Amortisörlü Bisiklet 3.999 TL

  • Plenty Pasta Cila 59 TL

  • Plenty Koltuk Ve Halı Temizleyici 500 ml 39 TL

  • Plenty Motor Temizleyici 500 ml 39 TL

  • Plenty Deri ve Koltuk Temizleyici 500 ml 39 TL

  • Plenty Cilalı Oto Şampuanı 1 Litre 34 TL

İndirimde yer alan elektrikli bisiklet modellerine buradan göz atabilirsiniz.

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Senna 50'' Frameless Ultra Hd Google Tv 10.999 TL

Senna 50'' Frameless Ultra Hd Google Tv 10.999 TL
onedio.com

  • Senna 42 İnç Full Hd Google Tv 6.999 TL

  • Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.999 TL

  • Fakir Lucky Dik Süpürge 1.799 TL

  • Heifer Mega Robot Blender Set 1.399 TL

  • Nautıca Vücut Analizli Akıllı Tartı 479 TL

  • Polosmart Şarj Edilebilir Diş Fırçası 265 TL

  • Elektronik Su Pompası Hp52 99 TL

  • Kumtel Usb Mini Fan 179 TL

  • Kumtel Şarjlı El Fanı 129 TL

  • İbrik Mozaik Lamba Ml01 999 TL

  • İbrik Mozaik Lamba Ml02 999 TL

  • Deveboynu İbrik Mozaik Lamba Ml04 799 TL

  • Gaz Lambası 199 TL

En çok tercih edilen televizyon modelleri burada.

Küçük ev aletlerinde yer alan indirimleri buradan incelemeyi unutmayın.

Articolo Gözlük Kabı 159 TL

Articolo Gözlük Kabı 159 TL
onedio.com

  • Oyuncak Çek Bırak Ejderha 129 TL

  • Piccolo Mondi Kız Çocukları İçin Blok Oyuncak 99 TL

  • Balon Dekorasyon Seti 179 TL

  • Articolo Büyük Fotoğraf Albümü 129 TL

  • Polly Moda Aksesuarlı Oyun Setleri 179 TL

  • Articolo Küçük Fotoğraf Albümü 99 TL

  • Oyuncak Helikopter 69 TL

  • Oyuncak Jip Seti 149 TL

PS4 Slim 500 GB Oyun Konsolu 11.999 TL

PS4 Slim 500 GB Oyun Konsolu 11.999 TL
onedio.com

  • Polosmart Akıllı Saat Pssw20 449 TL

  • Polosmart Bluetooth Speaker 249 TL

  • Polosmart Tws Kulaklık 329 TL

  • Polosmart Gamıng Kulaklık Standı 349 TL

  • Polosmart Kulaküstü Gamıng Kulaklık 3.5 Jack 349 TL

  • Polosmart Kulaküstü Gamıng Kulaklık 7+1 529 TL

  • Polosmart Kulaküstü Gamıng Kulaklık 7+1 529 TL

  • Polosmart Tws Gamıng Kulaklık  379 TL

  • Polosmart Gamıng Klavye Pgs201 299 TL

  • Polosmart Gamıng Klavye Mini Pgs202 199 TL

  • Polosmart Gamıng Masaüstü Mikrofon Pgs402 325 TL

  • Polosmart Gaming Mouse Pad Işıklı Büyük Boy Pgs307 249 TL

  • Polosmart Gaming Mouse Pgs301 159 TL

  • Polosmart Gamıng Mouse + Mouse Pad Pgs303 179 TL

  • Polosmart Gaming Mouse Pgs302 299 TL

  • Polosmart Gaming Mouse Pad Pgs305  179 TL

  • Polosmart Gaming Mouse Pad Işıklı Orta Boy Pgs306  179 TL

  • Polosmart Gamıng Mouse Pad Pgs304 109 TL

  • Polosmart Gamıng Masaüstü Speaker Pgs403 469 TL

  • Polosmart Tv Arkası Led Aydınlatma Pgs405 149 TL

  • Polosmart Duvar Petek Led Ambians Aydınlatma Pgs406 299 TL

  • Polosmart Usb Çoklayıcı Pgs407 119 TL

Merserize Şapka Kadın 139 TL

Merserize Şapka Kadın 139 TL
onedio.com

  • Şapka Erkek 139 TL

  • Merserize Şapka Kız Çocuk 119 TL

  • Kulaklı Şapka Çocuk 159 TL

  • Askılı Şort Takım 175 TL

  • Hambez Şort 139 TL

  • Masa Örtüsü 89 TL

  • Demlematik 22,50 TL

Çaydanlık 599 TL

Çaydanlık 599 TL
onedio.com

  • Rendeli Karıştırma Kabı 499 TL

  • Colorina 1-Altın Rimli Ayaklı Kek Tabağı 159 TL

  • Colorina 2-Altın Rimli İki Katlı Kurabiyelik 175 TL

  • Colorina 3-Altın Rimli 3’lü Cam Kase 75 TL

  • Colorina 4-Altın Rimli Pasta Servis Seti 249 TL

  • Colorina 5-Altın Rimli 6'lı Çay Tabağı 119 TL

  • Chef's Krep Tava 199 TL

  • Benante Dondurma Kaşığı 75 TL

  • LAV Renkli Dondurmalık 79 TL

  • LAV Eda Çay Bardağı 6'lı 89 TL

  • LAV Salata Kasesi 2'li 99 TL

  • Okyanus Home Hamur Porsiyonlayıcı 119 TL

  • Okyanus Home Un Eleği 39,50 TL

  • Okyanus Home Ahşap Kapaklı Erzak Kavanozu 129 TL

  • Okyanus Home Ahşap Kapaklı Erzak Kavanozu 109 TL

  • Pasta Süsü Çeşitleri 29 TL

  • Cam 6'lı Çay Kaşığı 22,50 TL

  • Pasta Sıvama Standı 79 TL

  • Kurabiye Kalıbı Çeşitleri 39 TL

  • Meybuz Kalıbı 34,50 TL

  • Krema Pompası 39,50 TL

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Berlin Büyük Derin Çelik Tencere 549 TL

Berlin Büyük Derin Çelik Tencere 549 TL
onedio.com

  • Chef's Kızartma Tenceresi 259 TL

  • Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 425 cc 11 TL

  • Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 660 cc 12 TL

  • Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 1000 cc 13 TL 

  • Tek Fiyat Plastik Ürünler 16,90 TL

ŞOK 6 - 13 Temmuz 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Sinbo Sanayi Tipi Vantilatör 1.299 TL

Sinbo Sanayi Tipi Vantilatör 1.299 TL
onedio.com

  • Petrix Şarjlı El Feneri 119 TL,

  • Arzum Styfit Yağ ve Su Ölçer Dijital Baskül 399 TL,

  • Jakarlı Banyo Havlusu 199 TL, 

  • Jakarlı Yüz Havlusu 79,95 TL, 

  • Jakarlı El Havlusu 34,95 TL,

  • Banyo Paspası 69,95 TL,

  • Ahşap Ayna 99,95 TL, 

  • Ahşap Kutu Marin 129 TL, 

  • Ahşap Askılık Marin 149 TL, 

  • Ahşap Mumluk Marin 79,95 TL, 

  • Kadın Şortlu Takım 199 TL, 

  • Kadın Krinkıl Kumaş Şort 89,95 TL, 

  • 2'li Kadın Ribanalı Bato Slip 69,95 TL, 

  • 2'li Kadın Ribanalı Slip 59,95 TL, 

  • Kokusuz Metal Küllük 29,95 TL, 

  • Tealight Renkli Mum 59,95 TL, 

  • Kadın Aksesuarlı Terlik 179 TL, 

  • Kadın Yüksek Taban Tek Bant Terlik 129 TL, 

  • Kadın Kot Örgü Terlik 99,95 TL,

  • Erkek Sneaker Çorabı 2'li 29,95 TL,

  • Gokidy Sörfçü Kız Seti 99,95 TL,

  • Blok Çiçekler 119 TL,

  • Fırlatıcı Helikopter 59,95 TL,

  • Deniz Hayvanları 14,95 TL, 

  • Büyük Teker Dino Araba 79,95 TL ,

  • Hayvanlı Sök Tak Traktör / Biçerdöver 249 TL, 

  • Polis Jip Çeşitleri 79,95 TL, 

  • Su Tabancası 79,95 TL, 

  • Kova Seti 69,95 TL, 

  • Kova Seti 69,95 TL, 

  • Büyük Kova Seti 79,95 TL,

  • Kitap Çeşitleri 39,95 TL

25 TL üstü alışverişlerde;

  • 250 ml Clear 3 in 1 Şampuan Çeşitleri 80 TL, 

  • 3 litre Duru Sıvı Sabun Çeşitleri 85 TL, 

  • 22'li Ülker Cafe Crown 3ü 1 Arada Bidon 155 TL,

  • 100'lü ClearMotion Yüzey Temizleme Havlusu Çeşitleri 49 TL, 

  • 450 ml Palmolive Duş Jeli Çeşitleri 75 TL

Mobilya;

Mobilya;
onedio.com

Köşe koltuk modelleri burada.

İndirimli masa sandalye modellerini burada bulabilirsiniz.

Valizler;

Valizler;
onedio.com

İndirimli valiz seçenekleri burada.

Samsonite valizler burada.

American Tourister valizleri burada.

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