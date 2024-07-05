BİM'e Elektrikli Dağ Bisikleti Geliyor! 12 Temmuz 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
BİM'e Elektrikli Dağ Bisikleti Geliyor! 12 Temmuz 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
12 Temmuz 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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4,5 Metre Fiber Tabanlı Konsollu Şişme Bot ve Taşıma Römorku 249.000 TL
Orta Süspansiyonlu Buffalo-E Elektrikli Dağ Bisikleti 39,990 TL
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Senna 50'' Frameless Ultra Hd Google Tv 10.999 TL
Articolo Gözlük Kabı 159 TL
PS4 Slim 500 GB Oyun Konsolu 11.999 TL
Merserize Şapka Kadın 139 TL
Çaydanlık 599 TL
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Berlin Büyük Derin Çelik Tencere 549 TL
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