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BİM'e Elektrikli Dağ Bisikleti Geliyor! 12 Temmuz 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Elektrikli Dağ Bisikleti Geliyor! 12 Temmuz 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
05.07.2024 - 12:28 Son Güncelleme: 05.07.2024 - 12:35

12 Temmuz 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

👇

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Süpermarket ürünlerinde muhteşem indirimlere buradan göz atabilirsiniz.

👇

👇

Süpermarket ürünlerinde muhteşem indirimlere buradan göz atabilirsiniz.

4,5 Metre Fiber Tabanlı Konsollu Şişme Bot ve Taşıma Römorku 249.000 TL

4,5 Metre Fiber Tabanlı Konsollu Şişme Bot ve Taşıma Römorku 249.000 TL
  • Römork 49.000 TL

Bahçe ve balkon takımlarında yer alan indirimli ürünleri de buradan inceleyebilirsiniz.

Orta Süspansiyonlu Buffalo-E Elektrikli Dağ Bisikleti 39,990 TL

Orta Süspansiyonlu Buffalo-E Elektrikli Dağ Bisikleti 39,990 TL

  • Buffalo Elektrikli Dağ Bisikleti 29.999 TL

  • RKS RD5 Katlanır Elektrikli  Bisiklet  29.999 TL

  • 27,5 Jant Ön Amortisörlü Bisiklet 3.999 TL

  • Plenty Pasta Cila 59 TL

  • Plenty Koltuk Ve Halı Temizleyici 500 ml 39 TL

  • Plenty Motor Temizleyici 500 ml 39 TL

  • Plenty Deri ve Koltuk Temizleyici 500 ml 39 TL

  • Plenty Cilalı Oto Şampuanı 1 Litre 34 TL

İndirimde yer alan elektrikli bisiklet modellerine buradan göz atabilirsiniz.

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Senna 50'' Frameless Ultra Hd Google Tv 10.999 TL

Senna 50'' Frameless Ultra Hd Google Tv 10.999 TL

  • Senna 42 İnç Full Hd Google Tv 6.999 TL

  • Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.999 TL

  • Fakir Lucky Dik Süpürge 1.799 TL

  • Heifer Mega Robot Blender Set 1.399 TL

  • Nautıca Vücut Analizli Akıllı Tartı 479 TL

  • Polosmart Şarj Edilebilir Diş Fırçası 265 TL

  • Elektronik Su Pompası Hp52 99 TL

  • Kumtel Usb Mini Fan 179 TL

  • Kumtel Şarjlı El Fanı 129 TL

  • İbrik Mozaik Lamba Ml01 999 TL

  • İbrik Mozaik Lamba Ml02 999 TL

  • Deveboynu İbrik Mozaik Lamba Ml04 799 TL

  • Gaz Lambası 199 TL

En çok tercih edilen televizyon modelleri burada.

Küçük ev aletlerinde yer alan indirimleri buradan incelemeyi unutmayın.

Articolo Gözlük Kabı 159 TL

Articolo Gözlük Kabı 159 TL

  • Oyuncak Çek Bırak Ejderha 129 TL

  • Piccolo Mondi Kız Çocukları İçin Blok Oyuncak 99 TL

  • Balon Dekorasyon Seti 179 TL

  • Articolo Büyük Fotoğraf Albümü 129 TL

  • Polly Moda Aksesuarlı Oyun Setleri 179 TL

  • Articolo Küçük Fotoğraf Albümü 99 TL

  • Oyuncak Helikopter 69 TL

  • Oyuncak Jip Seti 149 TL

PS4 Slim 500 GB Oyun Konsolu 11.999 TL

PS4 Slim 500 GB Oyun Konsolu 11.999 TL

  • Polosmart Akıllı Saat Pssw20 449 TL

  • Polosmart Bluetooth Speaker 249 TL

  • Polosmart Tws Kulaklık 329 TL

  • Polosmart Gamıng Kulaklık Standı 349 TL

  • Polosmart Kulaküstü Gamıng Kulaklık 3.5 Jack 349 TL

  • Polosmart Kulaküstü Gamıng Kulaklık 7+1 529 TL

  • Polosmart Kulaküstü Gamıng Kulaklık 7+1 529 TL

  • Polosmart Tws Gamıng Kulaklık  379 TL

  • Polosmart Gamıng Klavye Pgs201 299 TL

  • Polosmart Gamıng Klavye Mini Pgs202 199 TL

  • Polosmart Gamıng Masaüstü Mikrofon Pgs402 325 TL

  • Polosmart Gaming Mouse Pad Işıklı Büyük Boy Pgs307 249 TL

  • Polosmart Gaming Mouse Pgs301 159 TL

  • Polosmart Gamıng Mouse + Mouse Pad Pgs303 179 TL

  • Polosmart Gaming Mouse Pgs302 299 TL

  • Polosmart Gaming Mouse Pad Pgs305  179 TL

  • Polosmart Gaming Mouse Pad Işıklı Orta Boy Pgs306  179 TL

  • Polosmart Gamıng Mouse Pad Pgs304 109 TL

  • Polosmart Gamıng Masaüstü Speaker Pgs403 469 TL

  • Polosmart Tv Arkası Led Aydınlatma Pgs405 149 TL

  • Polosmart Duvar Petek Led Ambians Aydınlatma Pgs406 299 TL

  • Polosmart Usb Çoklayıcı Pgs407 119 TL

Merserize Şapka Kadın 139 TL

Merserize Şapka Kadın 139 TL

  • Şapka Erkek 139 TL

  • Merserize Şapka Kız Çocuk 119 TL

  • Kulaklı Şapka Çocuk 159 TL

  • Askılı Şort Takım 175 TL

  • Hambez Şort 139 TL

  • Masa Örtüsü 89 TL

  • Demlematik 22,50 TL

Çaydanlık 599 TL

Çaydanlık 599 TL

  • Rendeli Karıştırma Kabı 499 TL

  • Colorina 1-Altın Rimli Ayaklı Kek Tabağı 159 TL

  • Colorina 2-Altın Rimli İki Katlı Kurabiyelik 175 TL

  • Colorina 3-Altın Rimli 3’lü Cam Kase 75 TL

  • Colorina 4-Altın Rimli Pasta Servis Seti 249 TL

  • Colorina 5-Altın Rimli 6'lı Çay Tabağı 119 TL

  • Chef's Krep Tava 199 TL

  • Benante Dondurma Kaşığı 75 TL

  • LAV Renkli Dondurmalık 79 TL

  • LAV Eda Çay Bardağı 6'lı 89 TL

  • LAV Salata Kasesi 2'li 99 TL

  • Okyanus Home Hamur Porsiyonlayıcı 119 TL

  • Okyanus Home Un Eleği 39,50 TL

  • Okyanus Home Ahşap Kapaklı Erzak Kavanozu 129 TL

  • Okyanus Home Ahşap Kapaklı Erzak Kavanozu 109 TL

  • Pasta Süsü Çeşitleri 29 TL

  • Cam 6'lı Çay Kaşığı 22,50 TL

  • Pasta Sıvama Standı 79 TL

  • Kurabiye Kalıbı Çeşitleri 39 TL

  • Meybuz Kalıbı 34,50 TL

  • Krema Pompası 39,50 TL

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Berlin Büyük Derin Çelik Tencere 549 TL

Berlin Büyük Derin Çelik Tencere 549 TL

  • Chef's Kızartma Tenceresi 259 TL

  • Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 425 cc 11 TL

  • Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 660 cc 12 TL

  • Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 1000 cc 13 TL 

  • Tek Fiyat Plastik Ürünler 16,90 TL

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