onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Elektronik
İndirim Günleri Başlıyor! 2 Nisan - 11 Nisan Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 2 Nisan - 11 Nisan Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

mulan
mulan - Onedio Üyesi
04.04.2025 - 20:19

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 2 Nisan - 11 Nisan 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

5 Nisan 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Çaykur Tiryaki Siyah Çay 1 Kg 199,95 TL

Çaykur Tiryaki Siyah Çay 1 Kg 199,95 TL

  • Eti Browni Intense Kek 50 gr 15,50 TL

  • Doğanay Limonata 1 Litre 30 TL

  • Cappy Limonata 1 Litre 30,75 TL

  • Eti Crax Kraker 50 gr 12,75 TL

  • Eti Burçak Bisküvi 114 gr 27 TL

  • Blendax Şampuan Çeşitleri 500 ml 74,75 TL

  • Pantene Tüp Saç Kremi 275 ml 79,90 TL

  • Dalan Sultan Hamamı Banyo Sabunu 4x200 gr 83,50 TL

  • Dalan Zeytinyağlı Banyo Sabunu 4x175 gr 72,50 TL

  • Persil Sıvı Deterjan 1690 ml 159,90 TL

  • Bref Power Aktiv Klozet Blok 2'li 79 TL

  • Hayat Su 5 Litre 33 TL

Birşah Süt 1 Litre 22,50 TL

Birşah Süt 1 Litre 22,50 TL

  • Birşah Tam Yağlı Süt 1 Litre 30 TL

  • Peynes Süzme Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 500 gr 71,50 TL

  • Ezine Çiftliği Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 gr 157 TL

  • Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 900 gr 162 TL

  • Birşah Tam Yağlı Ayran 1,5 Litre 34 TL

  • Teremyağ Kase Margarin 400 gr 55,50 TL

  • Beşler Piliç Kokteyl Sosis 280 gr 45 TL

  • Piliç Salam 850 gr 62,50 TL

  • Superfresh Dondurulmuş İnce Çıtır Patates 1 Kg 100 TL

  • Tukaş Konserve Mısır 3x150 gr 52 TL

  • Bolmix Çilek Reçeli 1800 gr 150 TL

  • Bolmix Vişne Reçeli 1800 gr 170 TL

Gürçay Rize Çayı 500 g 39 TL

Gürçay Rize Çayı 500 g 39 TL

  • Ustasından Çorba 12,50 TL

  • Mest Poşet Çay 20'li 22,50 TL

  • Lipton Yeşil Çay&Çilek Aromalı Soğuk Çay 1 L 20 TL

  • Ofçay Hazine Demlik Poşet Çay 69 TL

  • Cafex Sütlü Çikolata Aromalı Filtre Kahve 8 g 6,90 TL

  • Eğlenceli Yumurtalar 10,90 TL

  • Powerade Sporcu İçeceği 500 ml 25 TL

  • Çerezya Yerli Dakota Ayçekirdeği 250 g 22,50 TL

  • Dooy Şeftali-Kavun-Kayısı Meyveli İçecek 200 ml 6 TL

  • Hobby Saç Jölesi 250 ml 69 TL

  • Sesu Ilık Ağda 250 g 49,50 TL

  • Pril Hepsi 1 Arada Bulaşık Makinesi Jeli 1080 ml 165 TL

  • Çiçeğim Toz Deterjan 5 kg 139 TL

  • Persil Toz Deterjan 5,5 kg 229,90 TL

10 Nisan 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Toshiba 55" 4K UHD Android Tv 17.999 TL

Toshiba 55" 4K UHD Android Tv 17.999 TL

  • Samsung 70' 4K UH Smart Led Tv 38.999 TL

  • Toshiba 43' FHD Android Tv 10.999 TL

  • Onvo 24' Android Smart Led Tv 4.999 TL

  • Piranha 9974 Bluetooth Kulaklık 349 TL

  • Piranha 2210 Bluetooh Kulaklık 349 TL

  • Reeder S23 Pro Max Cep Telefonu 4.899 TL

Günün indirimleri için tıklayın.

26 Jant Ön Sepetli Bisiklet 5.599 TL

26 Jant Ön Sepetli Bisiklet 5.599 TL

  • ReVolt RSX5 1500 CC Benzinli Motosiklet 64.990 TL

  • Makyaj Çantası 299 TL

  • ABS Büyük Boy Valiz 839 TL

  • ABS Orta Boy Valiz 739 TL

  • ABS Kabin Boy Valiz 639 TL

  • Ranforce Yastık Kılıfı 2'li 89,50 TL

  • Penti Külotlu Çorap 109 TL

  • Penti Pantolon Çorabı 45 TL

  • SILK&BLUE Soket Çorap 79,50 TL

Beyaz Eşya

Beyaz Eşya

Schafer Chef Mix Mega Blender Set 1.999 TL

Schafer Chef Mix Mega Blender Set 1.999 TL

  • Homend Robochop Cam Doğrayıcı 1.199 TL

  • Onvo Airfryer 8 Litre 2.599 TL

  • Kiwi KK3330 Çelik Kettle 499 TL

  • Pierre Cardin 4 Başlıklı Masaj Aleti 749 TL

  • Kiwi KCM 7512 Elektrikli Çelik Cezve 459 TL

  • Kiwi KVC-4040 Kablosuz Dik Süpürge 2.999 TL

  • Schafer Çaykeyfi Çay Makinesi 1.499 TL

  • Pierre Cardin Akıllı Vücut Analiz Baskülü 549 TL

  • Singer Momento Hobi Kesim Makinesi 26.999 TL

Geri Vitesli Benzinli Çapa Motoru 17.999 TL

Geri Vitesli Benzinli Çapa Motoru 17.999 TL

  • Kiwi Misinalı Yan Kesme 799 TL

  • Kiwi Elektrikli Çim Biçme Makinesi 2.499 TL

  • Benzinli Ağaç Kesme Motoru 2.799 TL

  • Kiwi Şarjlı Çit / Çim Kesme Makinesi 799 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Plastik Koltuk 199 TL

Plastik Koltuk 199 TL

  • Nil Koltuk 549 TL

  • King Plastik Koltuk (58x57x89 cm) 269 TL

  • Rattan Desenli Sehpa (50x50x42 cm) 199 TL

  • Plastik Tabure (27x27x46 cm) 115 TL

  • Otomatik Budama Makası 1.599 TL

  • Fil Modelli Çiçek Sulama Kabı 59,50 TL

  • Polo Katlanabilir Ayaklı Saksı 6.3 Litre 105 TL

  • Polo Katlanabilir Ayaklı Saksı 3.6 Litre 84 TL

  • Polo Katlanabilir Ayaklı Saksı 2.2 Litre 64 TL

  • Nergiz Saksı 99,50 TL

  • Orkide Saksı 38,50 TL

  • Yasemin Saksı 44,50 TL

  • Yasemin Saksı 1,1 Litre 18.50 TL

  • Yasemin Saksı 0.40 Litre 12.50 TL

  • Yasemin Saksı 2 Litre 27,50 TL

  • Yasemin Saksı 7,50 TL

  • Bitki Toprağı 10 Litre 32,50 TL

  • Spiral Hortum Seti 10m 299 TL

Bebek eşyaları bu hafta A101'de!

Bebek eşyaları bu hafta A101'de!

  • Şeffaf Kova 85 TL

  • Şeffaf Maşrapa 19,50 TL

  • Şeffaf Küvet 229 TL

  • Mama Sandalyesi 929 TL

  • Oyuncak Eğitici Lazımlık 495 TL

  • Çocuk Gece Lambası 59,50 TL

  • Şekilli Bebek Askısı 4'lü 45 TL

  • Silikon Vakumlu Mama Tabağı 129 TL

  • Dino 4 Parça Mama Seti 65 TL

  • Melamin Mama Tabağı 109 TL

  • Silikon Mama Önlüğü 69,50 TL

  • Karma Bebek Ürünleri 35 TL

  • Kutu Oyunu Alışveriş Listesi 109 TL

  • Oyuncak Yuvarlanan Eğlenceli Arkadaşlar 299 TL

  • Çocuk Sandalyesi 129 TL

  • Oyun Hamuru Seti 139 TL

  • Aktivite İlk Adım Arabası 489 TL

  • Oyuncak Dişlik Çıngırak 49 TL

  • Oyuncak Bultak Vosvos Araba 159 TL

  • Oyuncak Telefon 119 TL

  • Bebek Puzzle 79,50 TL

  • Oyuncak Bultak Top 159 TL

  • Desenli Çocuk Taburesi 59,50 TL

  • Oyuncak Dev Küp ve Yapboz 2'si 1 Arada 399 TL

  • Bultak Kova 129 TL

  • Oyuncak Hayvan Bultak 159 TL

  • Oyuncak Eğitici Kule 99 TL

  • Noktaları Birleştir & Boyama Kitapları 49,50 TL

  • Koparmalı Boyama Kitapları 32,50 TL

  • Oyun Hamuru Pres Seti 99,50 TL

  • Oyuncak İkili Kaya Davul Seti 349 TL

  • Oyuncak Halkalı Araba 129 TL

  • Oyuncak ve Dönen Kule 299 TL

  • Oyuncak Top Yuvarlama Kulesi 185 TL

  • Oyuncak Çantalı Lego 219 TL

  • Oyuncak Bultak Ev 189 TL

Beşik ve 2 Kapaklı Dolap Takımı 5.499 TL

Beşik ve 2 Kapaklı Dolap Takımı 5.499 TL

  • Sallanan Berjer 9.999 TL

  • KBABY-40 Otomatik Tırnak Törpüsü Seti 229 TL

  • KBABY-41 Otomatik Bebek Tırnak Kesme Makinesi 399 TL

  • KBABY-58 Otomatik Göğüs Pompası 699 TL

  • Bamboo Bebek Yatağı 899 TL

  • Karanlıkta Parlayan Bebek Battaniyesi 249 TL

  • Bebek Mama Önlüğü 75 TL

  • Bebek Ağız Mendili 5'li 69,50 TL

  • Bebek Müslin Battaniye 109 TL

  • Bebek Triko Örgü Patik 55 TL

  • Bebek Fermuarlı Tekli Tulum 179 TL

Çelik Termos 400 ml 349 TL

Çelik Termos 400 ml 349 TL

  • Altın Fileli 6+1 Pasta Seti 299 TL

  • Altın Fileli Kurabiyelik 199 TL

  • New Bone Porselen Fincan Takımı 299 TL

  • Orta Boy Güveç Tenceresi 109 TL

  • Paşabahçe Bouquet Su Bardağı 3'lü 69,50 TL

  • Estrella Kase 99,50 TL

  • Porsiyonluk Güveç Seti 6'lı 99 TL

  • Luminarc Servis Tabağı 25 cm 39,50 TL

  • Luminarc Tatlı Tabağı 19 cm 39,50 TL

  • Luminarc Yemek Tabağı 23 cm 39,50 TL

  • Luminarc Kase 12 cm 39,50 TL

  • Metal Kapaklı Borosilikat Yağlık 800 ml 199 TL

  • Bölmeli Kutu Organizer 2'li (Küçük Boy) 29,50 TL

  • Bölmeli Kutu Organizer 2'li (Orta Boy) 29,50 TL

  • Renkli Saklama Kabı 6'lı 145 TL

  • 9 Parça Kase ve Ölçü Seti 239 TL

  • Çöp Kovası 5 Litre 72,50 TL

  • Çok Amaçlı Saklama Kabı 15 Litre 139 TL

  • Figürlü Silikon Anahtarlık 25 TL

  • Kadife Askı 5'li 99,50 TL

Gıda ürünleri

Gıda ürünleri
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

11 Nisan 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

RKS LA Rose Katlanabilir E-Bike 39.990 TL

RKS LA Rose Katlanabilir E-Bike 39.990 TL

  • Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.250 TL

  • Keysmart Blender Set 1.290 TL

  • Kumtel Cam Set Üstü Ocak 2.690 TL

  • Fakir Halı & Koltuk Yıkama Makinesi 7.390 TL

  • Pirantech Buharlı Temizleme Makinesi 4.290 TL

  • Fakir Kendi Kendini Temizleyen Şarjlı Süpürge & Paspas 6.990 TL

  • Philips Buhar Kazanlı Ütü 5.490 TL

  • Blaupunkt Robot Süpürge S10 Pro 11.990 TL

  • Nautica Şarjlı Diş Fırçası 649 TL

  • Heifer Saç Kurutma Makinesi 699 TL

  • Range Erkek Vücut Bakım Seti 699 TL

  • Polosmart Ayak Bakım Seti 299 TL

Polosmart Powerbank 10.000 mAh 349 TL

Polosmart Powerbank 10.000 mAh 349 TL

  • 3 Fonksiyonlu Titreşimli Yüz Masaj Aleti 199 TL

  • Altus 43' Full HD Uydu Alıcılı Led Tv 7.995 TL

  • Altus 32' HD Uydu Alıcılı Led Tv 5.595 TL

  • Polosmart Kablosuz Speaker 299 TL

  • Polosmart Işıklı Tripod 249 TL

  • Polosmart TWS Kablosuz Kulaklık 299 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

LAV Kapaklı Sürahi 129 TL

LAV Kapaklı Sürahi 129 TL

  • LAV Çift Renkli Desenli Bardak 3'lü 119 TL

  • LAV Odin Renkli Çerezlik 3'lü 129 TL

  • Paşabahçe Gaia Meşrubat Bardağı 6'lı 239 TL

  • Paşabahçe Gaia Su Bardağı 6'lı 229 TL

  • Colorina Cam Balık Şekilli Salata Kasesi 89 TL

  • Colorina Ayaklı Deniz Yıldızı Tabak 119 TL

  • Bonera Emaye Tava / Sahan Seti 499 TL

  • Bonera Emaye Sunum Tepsisi 159 TL

  • Bonera Emaye Tepsi 379 TL

Esnek Saplı Mop 249 TL

Esnek Saplı Mop 249 TL

  • Yedek Bezli Mendilli Mop 259 TL

  • Hazneli Temizlik Fırçası 149 TL

  • Toz Alma Aparatı 69 TL

  • Yedek Mop Çeşitleri 15 TL

  • Tek Fiyat Fırça Çeşitleri 75 TL

  • Saplı Faraşlı Fırça 75 TL

  • Decolove Bambu Çamaşır Sepeti 499 TL

  • Tek Fiyat Ürünler 19,50 TL

  • Yuvarlak Banyo Taburesi 89 TL

  • Pedallı Çöp Kovası 209 TL

  • Paslanmaz Tuvalet Fırçası 99 TL

  • Mini Ütü Masası 259 TL

  • Kalorifer Peteği Fırçası 39 TL

  • Deterjan / Tablet Kutusu 89 TL

  • Saplı Saklama Kabı 79 TL

PP Büyük Boy Valiz 879 TL

PP Büyük Boy Valiz 879 TL

  • PP Orta Boy Valiz 759 TL

  • Namaz Elbisesi 229 TL

  • Termo Piknik Çantası 15 Litre 159 TL

  • Termo Piknik Çantası 25 Litre 179 TL

  • Termo Piknik Çantası 8 Litre 139 TL

  • Termo İzolasyonlu Çanta 359 TL

  • Hobi Rattan Koltuk 299 TL

  • Nibras Koltuk 299 TL

  • Zeugma Rattan Masa 1.099 TL

  • Plastik Örgü Tabure 129 TL

  • Basamaklı Plastik Tabure 229 TL

👇

👇

ŞOK 2 Nisan ile 9 Nisan 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

 

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

PiranTech Şarjlı Dik Süpürge 2.999 TL,

PiranTech Şarjlı Dik Süpürge 2.999 TL,

  • YUI Buharlı Temizlik Makinesi 2.899 TL,

  • Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi 899 TL,

  • Çubuk/Çember/Kare Havluluk 89,95 TL,

  • Kurutma Makinesi Tutacağı 89,95 TL,

  • Bornaz Askısı 89,95 TL,

  • Kağıt Havluluk 89,95 TL,

  • Sepetli 3'lü Bulaşık Süngeri 49,95 TL,

  • Hazneli Sprey El Mopu 119 TL,

  • Mikrofiber Toz Alıcı 59,95 TL, 

  • Color Pilli Temizlik Fırçası 299 TL,

  • Carino Terra Ütü Masası 599 TL,

  • Carino Bella Kurutmalık 299 TL,

  • 360 Spin Mop 249 TL,

  • Lime Tablet Mop Set 279 TL,

  • Lime Pedallı 360 Spin Mop 499 TL,

  • Kurutulmuş Lavanta Buket 59,95

Daha fazla temizlik ekipmanı için buraya tıklayın.

Alo ve Rinso Toz Deterjan 289 TL,

Alo ve Rinso Toz Deterjan 289 TL,

  • Rinso Sıvı Deterjan 5 L 145 TL,

  • Mintax Mikrofiber Cam Bezi 29,90 TL,

  • Mintax Mikrofiber Temizlik Bezi 52,90 TL,

  • Mintax Tül ve Çamaşır Beyazlatıcı 49,90 TL,

  • Mintax Yer Temizlik Havlusu 99 TL,

  • Mintax Yüzey Temizleyici 66,50 TL,

  • Mintax Silikonlu Temizleyici 42,50 TL,

  • Mintax Sirkeli Genel Temizleyici 42,50 TL,

  • Mintax Yoğun Çamaşır Suyu 32,50 TL,

  • Mintax Ahşap Temizleyici 43,90 TL,

  • Arzum Cleancompact Cydone Süpürge 2.999 TL,

  • Lungo 2'si 1 Arada Dikey Süpürge 1.399 TL,

  • Practical 2'si 1 Arada Dikey Elektrikli Süpürge 1.499 TL,

  • Otomatik Mop Set 799 TL,

  • Vileda Turbo Temizlik Seti 1.199 TL

Birçok temizlik malzemesi burada!

Gezer Terlik Çeşitleri 109 TL,

Gezer Terlik Çeşitleri 109 TL,

  • Erkek Çift Toka Terlik 109 TL,

  • Kadın Çift Toka Terlik 109 TL, 

  • Kadın Tokalı Terlik Rugan 100 TL,

  • Çocuk Çift Toka Terlik 100 TL,

  • Kadın Simli Bant Terlik 100 TL

Daha fazla erkek terlik çeşidi için buraya, kadın terlik modelleri için buraya tıklayabilirsiniz.

Lio Natürel Sızma Zeytinyağı 379 TL,

Lio Natürel Sızma Zeytinyağı 379 TL,

  • Mis Yarım Yağlı Süzme Beyaz Peynir 62,50 TL,

  • Mis Tam Yağlı Peynir 135 TL, 

  • Mis Tam Yağlı Kaşar Peynir 62,50 TL,

  • Mis Yoğurt Tam Yağlı 58 TL,

  • Mis Pastorize Süt 34,50 TL,

  • İçim Tam Yağlı Beyaz Peynir 209 TL,

  • Anadolu Mutfağı Baldo Pirinç 165 TL,

  • Piyale Makarna, Pesto, Napoliten Sos 69,90 TL,

  • Terem Paket+Kase Margarin 69,90 TL,

  • SuperFresh Pizza King 165 TL,

  • Golf Royal Gourment 170 TL,

  • Magnum Mini Çeşitleri 199 TL,

  • Dr. Oetker Krem Şanti 3'lü + Pudra Şekeri 75 TL,

  • Dana Döner 119,90 TL,

  • Ülker Go Ahead Çilekli Hurma Bar 33,50 TL,

  • Ülker Go Ahead Yer Fıstıklı Protein Bar / Üç Katlı Lezzet 39,90 TL,

  • Ülker Go Ahead Kırmızı Meyveli / Portakallı Üzümlü Kuruyemiş Bar 35,90 TL,

  • Burn Kutu 30 TL,

  • Nescafe Classic Ekonomik 100 TL,

  • Amigo Kabuklu Yer Fıstığı 62,50 TL,

  • Amigo Siyah Tuzlu/Tuzsuz Ayçekirdeği 30 TL, 

  • Doritos Flamin Hot Lime 34,50 TL,

  • Nescafe 2'si 1 Arada 89 TL,

  • Jacobs Çekirdek Cafe Crema 269 TL

Daha fazla gıda ürünü için tıklayın.

Colgate markalı ürünlerde %40 indirim!

Colgate markalı ürünlerde %40 indirim!

  • Colgate Extra Clean Diş Fırçası 47,50 TL,

  • Colgate Gentle Clean Diş Fırçası 59,90 TL,

  • Colgate Zigzag Charcoal Diş Fırçası 36 TL,

  • Colgate Max Beyazlık Diş Macunu 34,50 TL,

  • Colgate Çürüklere Karşı Koruma Diş Macunu 35,90 TL,

  • Colgate Üçlü Etki Diş Macunu 45 TL,

  • Colgate Max White Purple Diş Macunu 66 TL,

  • Colgate Max White Diş Macunu 59,50 TL,

  • Colgate Advanced White Charcoal Diş Macunu 56,50 TL,

  • Colgate Üçlü Etki Ağız Bakım Suyu 65 TL,

  • Orkid Platinium Normal, Gece, Uzun 69 TL,

  • Orkid Günlük Yaprak Ultra İnce 66 TL,

  • Orkid Ultra Ekstra Normal, Gece 125 TL,

  • Orkid Günlük Ped Eko Normal 90 TL,

  • Orkid Ekstra Hassas Koruma Gece 119 TL

  • Elidor Keratin Şampuan, Keratin Sütü 169 TL, 

  • Ülker Çokoprens 55 TL,

  • Superfresh Patatesli Rulo Börek 75 TL,

  • Heinz Ketçap+Mayonez 85 TL,

  • Selpak Dev Rulo Kağıt Havlu 75 TL, 

  • Yumoş Sıvı Deterjan 99 TL

Kişisel bakım ürünlerine ulaşmak için tıklayın.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
mulan
mulan
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam