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İndirim Günleri Başlıyor! 14 - 20 Eylül Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 14 - 20 Eylül Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
14.09.2024 - 11:58

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 14 - 20 Eylül 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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14 Eylül 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 350 gr 72 TL

Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 350 gr 72 TL
onedio.com

  • Kaanlar Az Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 105 TL

  • Ezine Çiftliği Olgunlaştırılmış İnek Peyniri 600 gr 149 TL

  • Sütaş Ayran 1 Litre 25 TL

  • Çaykur Filiz Çayı 500 gr 95 TL

  • Balküpü / Nar / Irmak Küp Şeker Çeşitleri 1 Kg 39 TL

  • Çokça Domates Salçası 830 gr 32 TL

  • Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması 900 gr 159 TL

  • Kaşık-la Dana Etli Kayseri Mantısı 500 gr 75 TL

  • Piliç Salam 850 gr 52 TL

  • Piliç Salam 800 gr 49 TL

  • Ülker Probis Bisküvi 10x28 gr 39 TL

  • Ülker Kremalı Bisküvi 4x61 gr 23 TL

Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Persil Sıvı Deterjan Çeşitleri 1690 ml 99 TL

Persil Sıvı Deterjan Çeşitleri 1690 ml 99 TL
onedio.com

  • Duru Sıvı Sabun Çeşitleri 500 ml 39 TL

  • ACE Çamaşır Suyu 4 Litre 109 TL

  • Cif Banyo & Mutfak Krem Sprey Temizleyici 750 ml 49 TL

  • Calgon Kireç Önleyici 250 gr 79 TL

  • Gliss Sıvı Saç Kremi Çeşitleri 200 ml 99 TL

  • Nivea Sprey Deodorant Çeşitleri 75 ml 59 TL

  • Colgate Üçlü Etki ğız Bakım Suyu 500 ml 59 TL

  • Marc Çamaşır Makinesi Temizleyicisi 250 ml 49 TL

  • Finish Bulaşık Makinesi Temizleyci 250 ml 49 TL

  • Colgate Extra Clean Diş Fırçası 2+1 59 TL

  • Silk&Blue Çocuk Desenli Slip 2'li 34 TL

  • Silk&Blue Erkek Çocuk Boxer 25 TL

10 TL ve üzeri alışverişinizde;

10 TL ve üzeri alışverişinizde;
onedio.com

  • Sinangil Buğday Unu 2 Kg 39 TL 

  • Elseve Şampuan Çeşitleri 450 ml 89 TL

Tazenin yıldızları👇

Tazenin yıldızları👇
onedio.com
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👇

👇
onedio.com

19 Eylül 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

Erba 3.60 Çekme Karavan 209.000 TL

Erba 3.60 Çekme Karavan 209.000 TL
onedio.com
  • Erba 4.0 Çekme Karavan 239.000 TL

Volta Revolt 180 cc Off-Road Benzinli ATV 84.990 TL

Volta Revolt 180 cc Off-Road Benzinli ATV 84.990 TL
onedio.com

  • APEC VB4 Elektrikli Bisiklet 19.990 TL

  • Volta VS2 Elektrikli Moped 29.990 TL

Philips 65" Ultra HD 4K Led Smart Tv 28.999 TL

Philips 65" Ultra HD 4K Led Smart Tv 28.999 TL
onedio.com

  • Philips 40' Full HD Led Smart Tv 10.999 TL

  • Toshiba 55' 4K UHD Android Tv 15.499 TL

  • Onvo 50' Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 10.999 TL

  • Hi-Level 43' FHD WebOS 2.0 D-Dual Led Tv 7.999 TL

  • Canon Çok Fonksiyonlu Yazıcı 1.299 TL

  • Moda Life Vita Köşe Takımı 11.290 TL

  • Moda Life Eva Genç Odası 3'lü Set 11.990 TL

İndirimde yer alan mobilya çeşitlerine buradan göz atmayı unutmayın.

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Mekanik Silindirik Termosifon 65 L 4.999 TL

Mekanik Silindirik Termosifon 65 L 4.999 TL
onedio.com

  • Arzum Cleancompact Cyclone Süpürge 2.990 TL

  • Fantom Carbon DC500 Dikey Süpürge 1.499 TL

  • Schafer Chef Mix Mega Blender Set 1.799 TL

  • Samsung Mikrodalga Fırın 2.999 TL

  • Sunny Pasha Çaycı 899 TL

  • Homotech Elektrikli Katlanabilir Cezve 400 ml 399 TL

  • Pierre Cardin 5in1 Erkek Bakım Seti 799 TL

  • Pierre Cardin Epilatör 459 TL

  • Pierre Cardin Saç Düzleştirici 399 TL

  • Pierre Cardin Saç Maşası 499 TL

  • Pierre Cardin Kıl Temizleme Makinesi 99 TL

  • Pierre Cardin Dijital Baskül 239 TL

Küçük ev aletlerinde yer alan indirimlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Tıraş makinelerinde yer alan indirimlere buradan bakabilirsiniz.

Avşar Emaye Kamp Demlik 449 TL

Avşar Emaye Kamp Demlik 449 TL
onedio.com

  • Ahşap Standlı Kahvaltılık 229 TL

  • Ahşap Ayaklı Seramik Servis Tabağı 179 TL

  • Saklama Kabı Seti 7'li 159 TL

  • Desenli Termos 199 TL

  • Avşar Emaye Pratik Set 2'li 429 TL

Sofra ve mutfak ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Büyük Çocuk Koltuğu 179 TL

Büyük Çocuk Koltuğu 179 TL
onedio.com

  • Çift Kişilik Battaniye 399 TL

  • Tek Kişilik Battaniye 299 TL

  • Katlanabilir Piknik Sandalyesi 189 TL

  • Plastik Askı 6'lı 25 TL

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Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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20 Eylül 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
onedio.com

Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

👇

👇
onedio.com

Polosmart Cam Temizleme Robotu 5.990 TL

Polosmart Cam Temizleme Robotu 5.990 TL
onedio.com

  • Hikıng A45 8/128 GB Cep Telefonu Akıllı Saat 6.990 TL

  • Dijital Bateri Seti 2.390 TL

En çok tercih edilen cam temizleme robotu modellerine buradan göz atmayı unutmayın.

Skyjet Rivero 125 cc Motosiklet 99.000 TL

Skyjet Rivero 125 cc Motosiklet 99.000 TL
onedio.com
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Range Çok Amaçlı Buharlı Temizleme Cihazı 3.499 TL

Range Çok Amaçlı Buharlı Temizleme Cihazı 3.499 TL
onedio.com

  • Senna 55' Ultra HD Google Tv 12.999 TL

  • Senna 32' Ready Android 13 Smart Tv 4.799 TL

  • RKS RSIII Pro X Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 22.999 TL

  • Abdullah Efendi Keyif Sütlü Türk Kahve Makinesi 1.299 TL

  • Raflı Çok Amaçlı Dolap 999 TL

  • Keysmart Tost Makinesi 1.299 TL

  • Keysmart Dijital Baskül 279 TL

  • Mermer Desen Zigon Sehpa 3'lü 679 TL

  • Mutfak Tartısı 189 TL

  • Elektronik Su Pompası 129 TL

Küçük ev aletlerinde yer alan indirimlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

SGS 20V Tek Akülü Vidalama Seti 1.499 TL

SGS 20V Tek Akülü Vidalama Seti 1.499 TL
onedio.com

  • SGS 12V Tek Akülü Vidalama Seti 999 TL

  • SGS Darbeli Matkap 899 TL

  • SGS Polisaj ve Zımpara Seti 169 TL

  • SGS Kıl Testere Takım Seti 199 TL

  • SGS Panç Seti 169 TL

  • SGS Zımba Tabancası 379 TL

Yapı market ürünlerinde yer alan fırsatlara buradan göz atmayı unutmayın.

PP Valiz Büyük Boy 799 TL

PP Valiz Büyük Boy 799 TL
onedio.com

  • Flamlı Eşarp 62,50 TL

  • Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 169 TL

  • Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 129 TL

  • Yazma İpliği 8,50 TL

  • Duvar Tipi Düzenleyici 49,50 TL

  • M Botti Sweatshirt 139 TL

  • Çanta 249 TL

  • Cüzdan 129 TL

İndirimli valiz modelleri burada.

Berlin Düdüklü Tencere Seti 849 TL

Berlin Düdüklü Tencere Seti 849 TL
onedio.com

  • LAV Kapaklı Sürahi 99 TL

  • LAV Servis Tabağı 24,50 TL

  • LAV Desenli Meşrubat Bardağı 99 TL

  • LAV Kapaklı Desenli Saklama Kabı 49,50 TL

  • LAV Desenli Su Bardağı 3'lü 99 TL

  • LAV Defne Kapaklı Saklama Kabı 39,50 TL

  • LAV Defne Kapaklı Saklama Kabı 34,50 TL

  • Chef's Pro Karnıyarık Tencere 429 TL

  • Chef's Kavanoz Kapağı 1,65 TL

  • Chef's Pro Wok Tava 249 TL

  • Borcam Borcam Kare Tepsi 199 TL

  • Paşabahçe Bölmeli Servis Tabağı 59 TL

  • Pirge Şef Bıçağı  249 TL

  • Pirge Dilimleme Bıçağı 199 TL

  • Pirge Soyacak 85 TL

Sofra ve mutfak ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

4 Katlı Ayakkabılık 149 TL

4 Katlı Ayakkabılık 149 TL
onedio.com

  • Benante Çerezlik 4'lü 99 TL

  • Benante Seramik Oval Tabak 2'li 189 TL

  • Glass in love Ayaklı Cam Çay Bardağı  199 TL

  • Glass in love Ayaklı Kahve Yanı Bardak 3'lü 129 TL

  • Kristal Oval Ayaklı Organizer 45 TL

  • Kristal Sürahi 1000 ml 89 TL

  • Saklama Kutusu 2 Litre 39,50 TL

  • Hobby Life Kum Saati Turşuluk/Zeytinlik 45 TL

  • Fonksiyonel Salata Seti 5'li 149 TL

  • 4 Çekmeceli Komodin 449 TL

  • Askılı Tuvalet Fırçası 89 TL

  • Renkli Mandal 20'li 25 TL

  • Figürlü Pipet 4'lü 47,50 TL

  • Manuel Su Pompası 49,50 TL

  • Tek Fiyat Mutfak Gereçleri  79 TL

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HP Tanklı Yazıcı 5.775 TL

HP Tanklı Yazıcı 5.775 TL
onedio.com

ŞOK 14 - 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Gokidy Blok Tatlı Şehir Seti 249 TL,

Gokidy Blok Tatlı Şehir Seti 249 TL,
onedio.com

  • Dollyland Luvlie Günlük Kıyafetler 119 TL, 

  • Dollyland Minkie Sevimli Evim Sürpriz Poşeti 69,95 TL,

  • Blok Gözlük Seti 99,95 TL,

  • Metal Jipler 99,95 TL, 

  • Uzay Araç 39,95 TL, 

  • Uzay Serisi Mekik ve Astronot 199 TL, 

  • Uzay İstasyonu 399 TL, 

  • Arazi Araçlarıı 2'li 99,95 TL,

  • Sök Tak Motor Helikopter Seti 149 TL,

  • Pilsan Futbol Kalesi ve Topu 140 TL,

  • Pilsan Katlanabilir Dalgalı Su Kaydırağı 399 TL,

  • Kova Seti 49,95 TL, 

  • Krone Voleybol / Basketbol Topu 119 TL,

  • Rookie Plastik Kaykay 199 TL

25 TL üstü alışverişlerde:

  • 750 ml Johnson's Bebek Şampuanı 65 TL, 

  • 357 gram Haribo Keyif Paketi 55 TL, 

  • 250 gram Kocatepe Türk Kahvesi 79 TL, 

  • 700 ml Ace Ultra Çamaşır Sulu Sprey Çeşitleri 52 TL,

  • 30 ml Garnier Cilt Kusurları Karşıtı Peeling Etkili Serum 170 TL

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın!

Aydınlatma ürünleri;

Aydınlatma ürünleri;
onedio.com

Modern aydınlatma ürünleri burada.

The North Face Mont ve Yağmurluk modelleri

The North Face Mont ve Yağmurluk modelleri
onedio.com

The North Face ürünleri Amazon'da burada ve Hepsiburada'da burada.

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Gamer ürünleri;

Gamer ürünleri;
onedio.com

Günün fırsatları burada.

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