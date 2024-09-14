İndirim Günleri Başlıyor! 14 - 20 Eylül Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
İndirim Günleri Başlıyor! 14 - 20 Eylül Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 14 - 20 Eylül 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
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14 Eylül 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
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Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 350 gr 72 TL
Persil Sıvı Deterjan Çeşitleri 1690 ml 99 TL
10 TL ve üzeri alışverişinizde;
Tazenin yıldızları👇
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19 Eylül 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
Erba 3.60 Çekme Karavan 209.000 TL
Volta Revolt 180 cc Off-Road Benzinli ATV 84.990 TL
Philips 65" Ultra HD 4K Led Smart Tv 28.999 TL
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Mekanik Silindirik Termosifon 65 L 4.999 TL
Avşar Emaye Kamp Demlik 449 TL
Büyük Çocuk Koltuğu 179 TL
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20 Eylül 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Polosmart Cam Temizleme Robotu 5.990 TL
Skyjet Rivero 125 cc Motosiklet 99.000 TL
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Range Çok Amaçlı Buharlı Temizleme Cihazı 3.499 TL
SGS 20V Tek Akülü Vidalama Seti 1.499 TL
PP Valiz Büyük Boy 799 TL
Berlin Düdüklü Tencere Seti 849 TL
4 Katlı Ayakkabılık 149 TL
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HP Tanklı Yazıcı 5.775 TL
ŞOK 14 - 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Gokidy Blok Tatlı Şehir Seti 249 TL,
Aydınlatma ürünleri;
The North Face Mont ve Yağmurluk modelleri
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Gamer ürünleri;
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