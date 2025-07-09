İndirim Görünce Neye Dönüşüyorsun?
İndirimli herhangi bir ürün veya hizmet gördüğünde nasıl birine dönüşüyorsun? Merak ettik ve bunun için eğlenceli bir Onedio testi hazırladık! Herkes indirimlerden faydalanmayı sever ama bu sefer senin indirim görünce neye dönüştüğünü merak ettik!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
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2. Şimdi de yaşını öğrenelim.
3. Şu cümlelerden hangisinin seni heyecanlandırdığını söyleyebilirsin?
4. En son ne zaman sırf indirimli diye bir şey aldın?
5. Beğendiğin ama ihtiyaç duymadığın bir ürün %60 indirimde. Ne yaparsın?
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6. Bir ürün sepette daha ucuz çıkınca anında alma motivasyonun artıyor mu?
7. İndirim dönemleri senin için ne ifade ediyor diye sorsak?
8. En çok hangi kategoride indirime dayanamazsın?
9. Online alışverişte sepetim...
10. Son sorudayız! Daha önce hiç alışveriş yapmak için kredi çektin mi?
Hemen stok kilidin açılıyor!
İndirim görünce temkinli olanlardansın!
İndirim görünce kendini kaybediyorsun desek yanlış olmaz!
İndirimlerin sana hiçbir etkisi yok!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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