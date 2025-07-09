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İndirim Görünce Neye Dönüşüyorsun?

etiket İndirim Görünce Neye Dönüşüyorsun?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
09.07.2025 - 17:01

İndirimli herhangi bir ürün veya hizmet gördüğünde nasıl birine dönüşüyorsun? Merak ettik ve bunun için eğlenceli bir Onedio testi hazırladık! Herkes indirimlerden faydalanmayı sever ama bu sefer senin indirim görünce neye dönüştüğünü merak ettik!

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.

2. Şimdi de yaşını öğrenelim.

3. Şu cümlelerden hangisinin seni heyecanlandırdığını söyleyebilirsin?

4. En son ne zaman sırf indirimli diye bir şey aldın?

5. Beğendiğin ama ihtiyaç duymadığın bir ürün %60 indirimde. Ne yaparsın?

5. Beğendiğin ama ihtiyaç duymadığın bir ürün %60 indirimde. Ne yaparsın?
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6. Bir ürün sepette daha ucuz çıkınca anında alma motivasyonun artıyor mu?

7. İndirim dönemleri senin için ne ifade ediyor diye sorsak?

8. En çok hangi kategoride indirime dayanamazsın?

9. Online alışverişte sepetim...

10. Son sorudayız! Daha önce hiç alışveriş yapmak için kredi çektin mi?

Hemen stok kilidin açılıyor!

İndirimleri ürünleri ihtiyacın olmasa bile bir gün gerekebilir mantığıyla sepete atanlardansın. “Görmüşken alayım.” demek senin yaşam mottolarından biri. Konu para olunca temkinlisin ama fırsat da kaçırmazsın. Bazen ihtiyaç fazlası alışveriş yaparsın ama içindeki o güvende hissetme dürtüsü seni rahatlatıyor. Biraz da koleksiyoncu ruhun var gibi. Sana göre indirim, ihtiyaç değil hazırlık ve evet, çoğu zaman aldıkların işe yarıyor çünkü senin sezgilerin sağlam. Sepetin dolu ama vicdanın rahat!

İndirim görünce temkinli olanlardansın!

İndirim yazısını görünce heyecanlananlardan değilsin çünkü ilk işin “Gerçekten ucuza mı geliyor?” diye sorgulamak oluyor. Kampanyalara karşı bağışıklık kazanmış gibisin. Karşılaştırır, hesaplar ve öyle karar verirsin. Kimi seni biraz soğuk bulabilir ama sen aslında sadece zekanı kullanıyorsun. İndirim var diye almak sana saçma geliyor çünkü sen “Alınmalıysa muhakkak alınır, indirime gerek yok.” diyorsun. Para senin için güç değil, kontrol meselesi ve sen bu oyunu kuralına göre oynuyorsun!

İndirim görünce kendini kaybediyorsun desek yanlış olmaz!

Coşkulu ve dürtüsel kararlarla hareket eden birisin. Bir indirim gördüğünde ne tutarlılık kalıyor ne mantık. Alışverişin sonunda cüzdanın ağlasa bile sen mutluydun ya, mesele o. İçindeki “Şimdi almazsam sonra pişman olurum...” sesi çok baskın. Stok uyarısı gördün mü kalbin hızlanıyor. Ama her şeyin sonunda “Yine de iyiyim ya...” diyorsun çünkü alışveriş senin için bir terapi gibi. Belki listeyle gelsen bile çıkarken o listeyi unuttuğun olmuştur… Ama zaten sen o günü yaşamak için varsın!

İndirimlerin sana hiçbir etkisi yok!

Sabır ve direnç senin göbek adın! Tüm dünya alışveriş festivalindeyken sen kredi kartı ekstresini kontrol ediyorsun. Bir ürünü %80 indirimli görsen bile “Gerek var mı?' sorusunu kendine ve etrafındakilere soruyorsun. Seni aşırı mantıklı bulabilirler ama bu aslında senin zırhın. Tetikleyici alışverişlerden kendini çok iyi koruyorsun. “İhtiyacım yoksa almam.” lafını gerçekten yaşayan ender kişilerdensin. Arada kaçamak yaparsın ama genel olarak parayla dans etmiyorsun, onun karşısında sağlam duruyorsun.

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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