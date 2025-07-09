İndirim Görünce Neye Dönüşüyorsun?

Coşkulu ve dürtüsel kararlarla hareket eden birisin. Bir indirim gördüğünde ne tutarlılık kalıyor ne mantık. Alışverişin sonunda cüzdanın ağlasa bile sen mutluydun ya, mesele o. İçindeki “Şimdi almazsam sonra pişman olurum...” sesi çok baskın. Stok uyarısı gördün mü kalbin hızlanıyor. Ama her şeyin sonunda “Yine de iyiyim ya...” diyorsun çünkü alışveriş senin için bir terapi gibi. Belki listeyle gelsen bile çıkarken o listeyi unuttuğun olmuştur… Ama zaten sen o günü yaşamak için varsın!