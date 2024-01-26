İnci Taneleri Dizisiyle Yeniden Konuşalan Hazar Ergüçlü'nün Günden Güne Sağlamlaşan Kariyerini İnceliyoruz
İnci Taneleri Dizisiyle Yeniden Konuşalan Hazar Ergüçlü'nün Günden Güne Sağlamlaşan Kariyerini İnceliyoruz
Hazar Ergüçlü, sadece oyunculuğu değil aynı zamanda enerjisiyle de seyircilerin dikkatini çekerek kalplerinde özel bir yer edindi; bu sevgiyi ise başarılı kariyeriyle koruyup büyütmeye devam ediyor. Şimdi, bu yetenekli oyuncuyu daha yakından tanımaya ne dersiniz?
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Hazar Ergüçlü seyircilerinin kalbinde adeta taht kurdu. Yetenekli oyuncunun güzelliği ve sempatikliği herkesin dilinde.
Çekiciliği ve yetenekleriyle büyüleyen sanatçı Hazar Ergüçlü 1 Ocak 1992 yılında dünyaya geldi.
Hazar Ergüçlü, lise eğitimini Yakın Doğu Koleji’nde tamamlarken bu süreçte Lefkoşa Türk Belediyesi’nde gençlere yönelik tiyatro çalışmalarında da yer aldı.
2010 yılında Derviş Zaim’in yönettiği ‘’Gölgeler ve Suretler’’ adlı sinema filminde Ruhsar karakteriyle ilk kez profesyonel anlamda kamera karşısına çıkmıştı iyi ki de çıktı:) Aynı dönemde Haliç Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden kabul alan Hazar Ergüçlü, burada eğitimine devam etti.
2011 yılında yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in üstlendiği ve ilk dizisi olan ‘’Kuzey Güney’’de Simay Candan karakterine hayat verdi güzel oyuncu.
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2013 yılında yayınlanmaya başlayan, Ali Bilgin’in çektiği ‘’Medcezir’’ isimli dizide, Eylül karakterine hayat verdi. Bu projeyle adından çokça bahsettiren Ergüçlü; Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya, Taner Ölmez, Barış Falay ve Metin Akdülger’le başrolleri paylaşmıştı hatırlarsanız.
2017 yılında, Emre Erdoğdu’nun yönetmenliğini yaptığı ‘’Kar’’ filminde Müzeyyen karakteriyle başrolü üstlendi. Bu performansıyla 24. Uluslararası Adana Film Festivali’nde ‘’Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu’’ ve 54. Ulusal Yarışma Ödülleri’nde ‘’En İyi Kadın Oyuncu’’ ödüllerini kazandı başarılı oyuncu.
Hazar Ergüçlü, kariyerindeki başarılarıyla adından sıkça söz ettirmiş ve bu başarıları, bir dizi etkileyici performansı sayesinde birçok ödülle taçlandırıldı. Güzel oyuncu ödüllere doyamıyor 🙂
Hazar Ergüçlü, son zamanların en popüler dizilerinden biri olan "İnci Taneleri"nde başrolü üstlenmiş durumda. Bu güzel oyuncunun muazzam dans performansı, adeta fırtınalar kopartarak izleyicileri büyüledi ve ortalığı alevlendirdi. 🔥
Öbür yandan ünlü oyuncu hakkında merak edilen ve konuşulan konular arasında özel hayatı da yer alıyor. Aile ilişkilerinin çok sağlam olduğu bilinen Hazar Ergüçlü'nün aşk hayatı da oldukça ilgi çeken konular arasında.
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Yönetmen Onur Ünlü ile olan beş yıllık ilişkisi evlenmeleri beklerken sona ermişti. Yıprandıkları için ilişkilerini sonlandırdıklarını açıklamışlardı hatırlarsanız.
Daha sonra ünlü oyuncu Kutay Soyocak ile görülmüştü. Ama yine mutlu olamadı.
Mutluluğu bir türlü bulamadı" derken, Ergüçlü'den bir aşk ilanı daha gelmişti.
İlişkileri medyanın dikkatini çeken Ergüçlü, Harper’s Bazaar Style dergisine verdiği röportajda "yanlış ilişki" itirafında bulundu. Şimdiye kadar daha önce yanlış seçimler yapmış olduğunu belirten Ergüçlü "Değmez, hiç kimse buna değmez" dedi.
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