IMF'ten Türkiye'ye Milyonlarca Çalışanı Üzecek Asgari Ücret Uyarısı!
IMF'ten Türkiye'ye Milyonlarca Çalışanı Üzecek Asgari Ücret Uyarısı!
Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye'ye asgari ücret zammını düşük tutma konusunda uyarı yaptı. IMF, 'Yüksek artışın bu yıl olmamasını umuyoruz' derken hükümete sosyal yardımlara ağırlık vermesi tavsiyesi yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Türkiye misyonu başkanı Jim Walsh, büyük bir merakla beklenen 2025 asgari ücret artışı öncesi Türkiye'ye oldukça dikkat çeken bir uyarı yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Jim Walsh'e göre, Türkiye enflasyon artışını tetikleyen asgari ücrette zammında oranı mümkün olduğunca düşük tutmalı. “Yüksek artışın bu yıl olmamasını umuyoruz" diyen Jim Walsh, bunun yerine hükümete sosyal yardımları güçlendirmesi tavsiyesinde bulundu.
Türkiye'de asgari ücret son olarak ocak ayında yapılan zamla 17 bin 2 liraya çıkmıştı. Eylül ayı itibarıyla açlık sınırı ise 19 bin 830 liraya ulaşmış durumda.
İktisatçı Mahfi Eğilmez ise IMF'in düşük asgari ücret tavsiyesine karşı çıktı. Eğilmez, "Kaybedilmiş bir gelir var, 100 liralık satın alma gücü 50'ye indi. Kaybolan satın alma gücünün verilmesi lazım" değerlendirmesi yaptı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın