İllallah Ettiren Güzellik Standartlarını Paylaşarak İsyanını Dile Getiren 15 Kadın
İllallah Ettiren Güzellik Standartlarını Paylaşarak İsyanını Dile Getiren 15 Kadın
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/kristenharri...
Güzellik standartları geçmişten bu yana kadınlara yaşamı zehrediyor desek yalan olmaz. Son zamanlarda ortaya çıkan ve asla gerçekçi olmayan bu güzellik standartlarını paylaşarak isyanını dile getiren bu kadınlara siz de hak vereceksiniz...
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1. "Sinirimi bozan çok fazla güzellik standardı var ama özellikle temiz kız (clean girl) imajından gına geldi..."
2. "Son zamanlarda duyduğum 'mewing' egzersizi var: Ameliyatsız çene hattını belirginleştirmek için yapılıyor..."
3. "Çocukların ve ergenlerin ihtiyaçları olmadığı halde cilt bakımı ürünleri alması ve üstüne bir rutin oluşturmalarını izlemek korkutucu..."
4. "Kilolu olabilirsin ama göbekli olamazsın. Kiloluysan ve kalçaların büyükse sıkıntı yok. Göbeğin varsa sıkıntı..."
5. "Büyük memelerin olabilir ancak asimetrik olmamalılar. Asla gerçekçi olmayan bir başka güzellik standartı."
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6. "Size diyeceğim tek şey şu: Parfümler her yere sıkılmaz. Bazı bölgelerimizi kendi haline bırakmamız sağlık açısından önemli bir durum."
7. "Güzel yaşlanmak demek yaşına göre genç görünmek değildir. 60 yaşında olup, 60 yaşında görünüp hala çok güzel olabilirsiniz."
8. "İstediğiniz diyeti uygulasanız da vücut tipinizi değiştirmeniz mümkün değil. Tek bir vücut tipi olmak zorunda değil..."
9. "Kadınlar çocuk doğurmasını isteyip sonra hiç çocuk doğurmuş gibi görünmemelerini istemek resmen delilik..."
10. "Makyajlıyken 'bakımlı' görünmem ama makyajsızken insanların beni 'bakımsız' görmesinin saçmalığını idrak edemiyorum."
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11. "52 yaşındayım ve bir yanım botoks, dolgu yaptırmak istiyor. Ancak yaptıranlar zamanla resmen birbirinin kopyasına dönüşüyor..."
12. "Büyük göğüsler ve ince bel kombosu neredeyse imkansız. Ancak herkes kafayı bu vücut tipiyle bozmuş durumda."
13. "Sürekli genç görünmeyi övüp, yaşlanmayı öcüleştirmeyi anlamıyorum. Oysa ki yaş almak, olgunlaşmak güzeldir."
14. "Hip dip'lerin problem olduğunu söyleyen insanları anlamıyorum. Bir de bunun için estetik ameliyat olanlar var."
15. "Beyaz saç erkekleri sadece daha da çekici yaparken, kadınları yaşlı kılması sinir bozucu."
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