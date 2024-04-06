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İllallah Ettiren Güzellik Standartlarını Paylaşarak İsyanını Dile Getiren 15 Kadın

İllallah Ettiren Güzellik Standartlarını Paylaşarak İsyanını Dile Getiren 15 Kadın

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
06.04.2024 - 12:01

Güzellik standartları geçmişten bu yana kadınlara yaşamı zehrediyor desek yalan olmaz. Son zamanlarda ortaya çıkan ve asla gerçekçi olmayan bu güzellik standartlarını paylaşarak isyanını dile getiren bu kadınlara siz de hak vereceksiniz...

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/kristenharri...
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1. "Sinirimi bozan çok fazla güzellik standardı var ama özellikle temiz kız (clean girl) imajından gına geldi..."

1. "Sinirimi bozan çok fazla güzellik standardı var ama özellikle temiz kız (clean girl) imajından gına geldi..."

'Temiz kız' imajı çokça makyaj ve birçok bakım içeriyor. Lekeli bir cildim var ve bazen hala sivilce çıkardığım oluyor. 30 yaşındayım ve cildim makyaj ve kapatıcı olmadan öylesine taze ve temiz görünmeyecek. Erkeklerin doğal kadın istediklerini duyuyorum. Üzgünüm ama Hailey Bieber sabah uyandığında öyle görünmüyor. Kadınlara doğuştan mükemmel görünmeleri gerektirdiğini hissettiren toksik bir trend sadece.

2. "Son zamanlarda duyduğum 'mewing' egzersizi var: Ameliyatsız çene hattını belirginleştirmek için yapılıyor..."

2. "Son zamanlarda duyduğum 'mewing' egzersizi var: Ameliyatsız çene hattını belirginleştirmek için yapılıyor..."

Maalesef gençler ve ergenler arasında oldukça popüler. 11 - 13 yaşındaki çocukların bu egzersizi yaptıklarını gördüm. Birbirleriyle keskin çene hatları olmadığı için dalga geçiyorlardı.

3. "Çocukların ve ergenlerin ihtiyaçları olmadığı halde cilt bakımı ürünleri alması ve üstüne bir rutin oluşturmalarını izlemek korkutucu..."

3. "Çocukların ve ergenlerin ihtiyaçları olmadığı halde cilt bakımı ürünleri alması ve üstüne bir rutin oluşturmalarını izlemek korkutucu..."

Kim bu çocukları bu yaşta yaşlanma karşıtı pahalı ürünleri almaya itiyorsa kendini sorgulamalı.

4. "Kilolu olabilirsin ama göbekli olamazsın. Kiloluysan ve kalçaların büyükse sıkıntı yok. Göbeğin varsa sıkıntı..."

4. "Kilolu olabilirsin ama göbekli olamazsın. Kiloluysan ve kalçaların büyükse sıkıntı yok. Göbeğin varsa sıkıntı..."

Düz karınlı herkes güzeldir algısından bunaldım.

5. "Büyük memelerin olabilir ancak asimetrik olmamalılar. Asla gerçekçi olmayan bir başka güzellik standartı."

5. "Büyük memelerin olabilir ancak asimetrik olmamalılar. Asla gerçekçi olmayan bir başka güzellik standartı."
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6. "Size diyeceğim tek şey şu: Parfümler her yere sıkılmaz. Bazı bölgelerimizi kendi haline bırakmamız sağlık açısından önemli bir durum."

7. "Güzel yaşlanmak demek yaşına göre genç görünmek değildir. 60 yaşında olup, 60 yaşında görünüp hala çok güzel olabilirsiniz."

7. "Güzel yaşlanmak demek yaşına göre genç görünmek değildir. 60 yaşında olup, 60 yaşında görünüp hala çok güzel olabilirsiniz."

8. "İstediğiniz diyeti uygulasanız da vücut tipinizi değiştirmeniz mümkün değil. Tek bir vücut tipi olmak zorunda değil..."

8. "İstediğiniz diyeti uygulasanız da vücut tipinizi değiştirmeniz mümkün değil. Tek bir vücut tipi olmak zorunda değil..."

Siz sağlıklı beslenmeye ve düzenli egzersiz yapmaya dikkat edin sadece.

9. "Kadınlar çocuk doğurmasını isteyip sonra hiç çocuk doğurmuş gibi görünmemelerini istemek resmen delilik..."

9. "Kadınlar çocuk doğurmasını isteyip sonra hiç çocuk doğurmuş gibi görünmemelerini istemek resmen delilik..."

Kilolu olmasıni yorgun görünmesin vb...

10. "Makyajlıyken 'bakımlı' görünmem ama makyajsızken insanların beni 'bakımsız' görmesinin saçmalığını idrak edemiyorum."

10. "Makyajlıyken 'bakımlı' görünmem ama makyajsızken insanların beni 'bakımsız' görmesinin saçmalığını idrak edemiyorum."
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11. "52 yaşındayım ve bir yanım botoks, dolgu yaptırmak istiyor. Ancak yaptıranlar zamanla resmen birbirinin kopyasına dönüşüyor..."

11. "52 yaşındayım ve bir yanım botoks, dolgu yaptırmak istiyor. Ancak yaptıranlar zamanla resmen birbirinin kopyasına dönüşüyor..."

Ben, ben olarak kalmak istiyorum.

12. "Büyük göğüsler ve ince bel kombosu neredeyse imkansız. Ancak herkes kafayı bu vücut tipiyle bozmuş durumda."

12. "Büyük göğüsler ve ince bel kombosu neredeyse imkansız. Ancak herkes kafayı bu vücut tipiyle bozmuş durumda."

13. "Sürekli genç görünmeyi övüp, yaşlanmayı öcüleştirmeyi anlamıyorum. Oysa ki yaş almak, olgunlaşmak güzeldir."

13. "Sürekli genç görünmeyi övüp, yaşlanmayı öcüleştirmeyi anlamıyorum. Oysa ki yaş almak, olgunlaşmak güzeldir."

14. "Hip dip'lerin problem olduğunu söyleyen insanları anlamıyorum. Bir de bunun için estetik ameliyat olanlar var."

14. "Hip dip'lerin problem olduğunu söyleyen insanları anlamıyorum. Bir de bunun için estetik ameliyat olanlar var."

15. "Beyaz saç erkekleri sadece daha da çekici yaparken, kadınları yaşlı kılması sinir bozucu."

15. "Beyaz saç erkekleri sadece daha da çekici yaparken, kadınları yaşlı kılması sinir bozucu."

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