İllallah Ettiren Güzellik Standartlarını Paylaşarak İsyanını Dile Getiren 15 Kadın

'Temiz kız' imajı çokça makyaj ve birçok bakım içeriyor. Lekeli bir cildim var ve bazen hala sivilce çıkardığım oluyor. 30 yaşındayım ve cildim makyaj ve kapatıcı olmadan öylesine taze ve temiz görünmeyecek. Erkeklerin doğal kadın istediklerini duyuyorum. Üzgünüm ama Hailey Bieber sabah uyandığında öyle görünmüyor. Kadınlara doğuştan mükemmel görünmeleri gerektirdiğini hissettiren toksik bir trend sadece.